Фильм "После": звезды романтической франшизы рассказали о своих персонажах и съемках во время пандемии

Главные герои саги – Джозефин Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффин – рассказали в интервью о своих персонажах и о том, как проходили съемки.

В украинский прокат 14 сентября выходит фильм "После" – финал главной любовной франшизы последних 5 лет, которой ждут миллионы зрителей.

О чем романтическая сага "После"?

Фильмы серии "После" основаны на популярных романтических романах американской писательницы Анны Тодд. Общий тираж книг превышает 15 миллионов экземпляров, а кассовые сборы экранизаций – 100 миллионов долларов.

На первый взгляд это традиционная любовная история, которых мы видели очень много. У каждого любовь уникальна. Так, "хорошая девушка" Тесса Янг (Джозефин Лэнгфорд) знакомится в колледже с "плохим парнем" Хардином Скоттом, и невинное увлечение с одной стороны и расчет – с другой, неожиданно превращается в ураганный роман, знающий свои взлеты и падения. Отношения пары настолько насыщены, что фанаты и даже специалисты-психологи до сих пор спорят, не являются ли они токсичными и вредными для фанаток.

Книги серии "После" быстро стали настоящим феноменом и на экране. В настоящее время франшиза состоит из пяти фильмов.

Наша редакция получила возможность взять эксклюзивное интервью у главных героев фильма – Джозефины Лэнгфорд и Хиро Файнс-Тиффина.

Мы очень рады, что вы можете пообщаться с нами во время многомесячной забастовки актерской и режиссерской гильдий США. Немногие актеры имеют возможность делать промо своих фильмов, как у вас это получилось?

Джозефин: Все просто, я австралийка, а Хиро – англичанин. Но это не главное. Ленты серии "После" – независимы. Мы не сотрудничаем с большими студиями и имеем собственных инвесторов. Это дает нам свободу и возможность работать именно для наших фанатов, поклонников книг Анны Тодд.

Как вы относитесь к забастовкам? Что ждет киноиндустрию и сериалы уже завтра?

Хиро: Ну… это трудный вопрос… Я стараюсь думать не о негативном, а о хорошем. Это золотое время для небольших и независимых лент. В последние годы пробиться в кинопрокат из-за большого количества франшиз было крайне трудно. Думаю, независимые художники и актеры уже в последующие несколько лет смогут потеснить больших звезд студийных проектов. Но вообще времена тревожные. Мне кажется, что в американской индустрии многие остаются без работы.

Последние фильмы вашей франшизы рождались в проблемных обстоятельствах. Вы вернулись к производству одними из первых при пандемии, а заканчиваете франшизу во время исторических изменений. Как вам работалось в таких условиях?

Джозефин: Это было ужасно и смешно. Особенно в 2020 году, в пик пандемии. Это было очень странно, потому что мы снимались в Европе – Болгарии и Португалии. Путешествовать было крайне тяжело и сюрреалистично – все ограничено, все в масках, нормы безопасности – беспрецедентны. Но на нашей игре это хорошо отличилось, потому что сюжет стал более драматичным, а отношения Хардинга и Тессы вошли в кризис. Поэтому, нам этот стресс даже был на пользу, эмоции на экране не очень-то и отличались от настоящих.

Вы снимались во франшизе "После" в течение пяти лет. Вы почти выросли вместе со своими фанатами и героями. Что вы чувствуете по этому поводу?

Джозефин: Конечно, мне трудно прощаться с Тессой… Она уже как часть меня и я очень люблю нашу команду. Позади осталось очень много хороших воспоминаний. Это время не вернешь, но нужно идти дальше.

Хиро: Хардинг также стал частью моей жизни. Вместе мы шли по жизни и учились. С этим персонажем даже я стал другим и, наверное, взрослее и свободнее от своего прошлого.

Джозефин, как Тесса растет на протяжении всей истории?

Джозефин: Что ж, мы видим, что Тесса вырастает из этой молодой девушки, которая не испытала в жизни практически ничего, кроме травмы отношений родителей, к человеку, принимающему сложные решения и приобретающему важный жизненный опыт. Это путешествие от подростка к взрослому человеку, к любящей женщине, которая не будет принимать все решения, основываясь только на страсти.

Чем история "После" отличается от сотен других романтических историй, как современных, так и прошлых? В чем ее изюминка?

Джозефин: Все просто. "После" история о нас, об обычных людях. Тесса – не золушка, она не безупречна, она совершила много ошибок и во многом даже виновата перед Хардингом. Но она знает, чего хочет, она сама строит свою жизнь и решает, что будет с ней.

Хиро: Это просто описание жизни людей, так она немного приукрашена, ради зрелищности и привлекательности, но реальна. Таких Хардингов, как мой, очень много в жизни. Но не все могут разобраться с собой, своими демонами и травмами, не всем удавалось найти настоящую любовь, почувствовать счастье и получить опору в ней.

Чего именно ожидать фанатам в финале истории? Четвертый фильм закончился на очень тревожной ноте... Есть ли у Тесса и Хардинга шансы на счастье?

Джозефин: Как мы говорили раньше, это жизненная история. У меня есть истории, похожие на историю = Хардинга и Тессы. Эти герои свободны, независимы, сильны, но травмированы и не уверены друг в друге и даже себе. Как многие и в жизни. Они действительно любят друг друга и их демоны и жизненные обстоятельства не дают им быть вместе.

Хиро: Хардинг не имел другого выбора, поэтому так поступил. История его любви с Тессой – это сага о его любви, освобождении и дорогах к себе. Это часть его, которой он не стесняется. Более того, он всегда был амбициозным, а добиться успеха как писатель ему было гораздо проще.

На просторах Интернета часто обнаруживается обвинение франшизы в токсичности и оправдание абьюза. Как вы реагируете на это?

Хиро: Я думаю, что ответы на эти вопросы сохраняются в этом фильме. Современный зритель часто нетерпелив, я сам такой, понимаю, но нет, эта история никак не оправдывает токсичность. Тесса продолжала бы бегать за Хардином, он продолжал бы свое безумие, их окружение тоже находилось бы в полном хаосе. Но все совсем не так.

Джозефин: Анна как-то отвечала на этот вопрос, что в ее книгах нет идеальных героев. Каждый несет бремя прошлого и важно только то, как они с этим справляются.

Хиро: Мне кажется, что у моего персонажа более сложная история, чем у Тессы. Тесса, как ни странно, является центром этих отношений, и от нее зависит, какую динамику имеют отношения. Для Хардинга это тоже история взросления. Но любовь Тессы для него – это возможность вылечиться от старых ран, зависимостей, своих маний. С одной стороны они являются для него горючим, а с другой – разрушают его.

Ваша лента – это долгожданное событие в Украине. Украинские фанаты с нетерпением ждут премьеры фильма.

Джозефин и Хиро: Нам очень приятно! Мы знаем, что у наших лент много фанов и мы благодарны им за верность и любовь. Только они и их эмоции действительно имеют значение в этом бизнесе. Мы с Файнсом хотим отдельно поблагодарить наших украинских фанатов. Вы лучшие и не заслуживаете того, через что проходите сейчас. Мы рады, что вы можете увидеть финал саги "После" на большом экране в компании тех, кого любите. Мы желаем вам мира, победы и поддерживаем вас!

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