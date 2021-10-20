Генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух: "Украинское кино становится привлекательным"

Исполнительный директор Украинского киноакадемии и генеральный директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух рассказала о состоянии украинской киноиндустрии, запросе от зрителя и проблемах отрасли.

- В каком состоянии сегодня находится украинское кино?

Несмотря на турбулентные для всех индустрий времена, украинское кино продолжает жить и расти. Оно активно развивается и продвигается вперед, в том числе за границу. Ежегодно Украина представлена на нескольких кинофестивалях класса "А". В 2021-м драматическая лента Екатерины Горностай завоевала главную награду конкурса Generation 14plus 71-го Берлинале. В Каннах в этом году Украину представляли два фильма: "Бабий Яр. Контекст" Сергея Лозницы, который в итоге получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за документальный фильм, и драма "Ольга" Эли Граппе, которой присудили приз сообщества писателей и композиторов SACD.

А уже на Венецианском кинофестивале состоялись премьеры сразу трех украинских и совместного с Украиной производства фильмов — это "Носорог" Олега Сенцова, "Блик" Валентина Васяновича и "Цензорка" Петера Керекеша, которая в итоге получила приз за лучший сценарий программы "Горизонты". На 37-м Варшавском кинофестивале, который уже идет, представлен "Дом "Слово". Бесконечный роман" Тараса Томенко, "Носорог" Олега Сенцова, "Я работаю на кладбище" Алексея Тараненко и анимацию Бориса Бубнова "Обещание". То есть мы видим, что количество украинских фильмов на международных площадках продолжает расти. Во многом этим мы обязаны самоотверженности наших кинематографистов, которые продолжают снимать, ищут альтернативные идеи и продолжают двигать кино.

Украинское кино становится привлекательным. Его уже активно смотрит украинский зритель, как в кинотеатрах, так и на стримингах. Премьеры украинских фильмов ожидают, а значит, спрос есть. Это мы увидели и на 12-м Одесском международном кинофестивале. В этом году он был приурочен к 30-летию независимости Украины, и Национальный конкурс стал единственной конкурсной программой. Она состояла из шести полнометражных и восьми короткометражных фильмов. Мы наблюдали, как заполнялись залы на показах конкурсной программы, и понимали, что у зрителя есть огромный интерес и запрос на свое кино. Собственно, победу украинского кино мы отметили вместе со зрителями ОМКФ во время церемонии закрытия на Потемкинской лестнице, где торжествовала "Стоп-Земля".

- В последний год много говорили о том, что эра кинотеатров заканчивается. Есть ли вообще смысл снимать кино для кинотеатров?

Эра кинотеатров точно не заканчивается. Кино уже несколько раз предрекали смерть, но оно живет, процветает и видоизменяется. Однозначно, и сейчас не стоит ожидать, что все вернется к прошлому. С развитием стриминговых платформ и домашних кинотеатров наиболее востребованным именно в кинотеатрах будет два вида контента. Первый — это блокбастеры, которые призваны выполнять функцию аттракциона, поражать зрителя спецэффектами, звуком, графикой, картинкой и тому подобное. Второй вид — это авторское кино, аудитория которого готова часами стоять в очередях, только чтобы первыми увидеть фильм любимого режиссера. И, конечно, со зрителем останутся хоррор и комедии — сравнительно дешевые в производстве виды контента.

Украина значительно отстает от мировых тенденций, но наши кинотеатры должны быть готовы к тому, что за зрителя придется бороться все больше, как с помощью технологий в кинотеатре, так и контентом. Особенно трудно будет кинотеатрам, находящихся не в ТРЦ. В таких кинотеатрах не работает элемент "спонтанной покупки", но именно в них наибольший потенциал в работе с авторским кино и альтернативными развлечениями — клубами по интересам, премьерами, культурными хабами. Наиболее успешным таким кинотеатром является "Октябрь". По сути, это единственный культурный киноцентр в Киеве. Но если оборудование не будет регулярно обновляться, контент не сможет стать движущим фактором и аудитория все чаще будет выбирать более технологичные локации.

Генеральная директор Одесского международного кинофестиваля Анна Мачух

- Есть угроза исчезновения кинотеатров как площадок вообще в случае продолжительных пандемии и карантинов?

Уже полтора года мир живет в нестабильной ситуации, предусмотреть которую невозможно. Но я уверена, что в случае очередного карантина кинотеатры выживут. Вопрос только в гибкости и поисках возможностей для сотрудничества и коммуникации. Хороший пример показала "Планета Кино", которая во время жесткого локдауну, несмотря на тяжелое положение, продолжала организовывать показы фильмов на альтернативных локациях вроде автокинотеатра или показа фильма в одном из столичных районов, чтобы люди могли смотреть кино прямо из окон. Такие кейсы показывают, что зритель хочет смотреть контент на большом экране. Ведь кинематограф — это не просто история о пересмотре фильма. Это о коллективном опыте, который ты переживаешь вместе с незнакомцами в темном кинозале перед огромным экраном и "анонимно" подглядываешь за жизнью героев. Дома перед ноутбуком такие ощущения просто невозможны.

- Чего не хватает нашей киноотрасли?

В Украине умеют делать качественное, эстетическое, щемящее и смешное фестивальное кино. И у него есть своя любящая аудитория. Впрочем, качественного зрительского кинотеатрального контента мы еще не научились делать. Фильмов, рассчитанных на широкую аудиторию, получается крайне мало — 1-2 в год. То есть пока украинский кинематограф не умеет "общаться" с массовым зрителем.

- То есть одна из проблем украинского кинематографа — отсутствие промо?

Да, ведь от хорошо построенной и качественно реализованной маркетинговой стратегии зависит успешность проката. Сейчас мы видим, как снимаются украинские фильмы, как они завоевывают аудиторию и критиков за рубежом, но массово украинский зритель знает о небольшом количестве этих фильмов. Зритель не пойдет на кино, о существовании которого не знает. Долгое время у нас кино создавалось, выпускалось на экраны, но залы не заполнялись людьми. Проблема заключалась именно в отсутствии промо. Сейчас этому аспекту уделяют все больше внимания. Летом даже проводился курс по PR в кино. Наши фильмы действительно имеют большой потенциал, но нужно о них говорить. Как, к примеру, это делали во время промо комедии Антонио Лукича "Мои мысли тихие" с крутыми постерами или драмы "Дикое поле" Ярослава Лодыгина, цитаты из которой печатались на чеках Сильпо.

- За последний год появилось действительно много курсов, лекций, вебинаров и панелей, посвященных тем или иным темам кино. Связан такой нетворкинг в индустрии с проблемой кинообразования?

Новостью не будет, что в Украине действительно существуют проблемы с кинообразованием. Будущих специалистов обучают старым методам на устаревшем оборудовании. Кроме того, в вузах обычно выкладывают теоретики, а киноиндустрия — абсолютно практическая отрасль. Именно поэтому возникла потребность во взаимообмене опытом и практическими скиллами между различными специалистами отрасли. Украинская киноакадемия также не стояла в стороне и устраивала серии вебинаров с кинопрофессионалам, от режиссеров и продюсеров к операторам и монтажеров. Кроме того, сейчас онлайн-платформа DzygaMDB вместе с авторами фильма "Клондайк" запускают бесплатный актерский курс "Главная роль" от режиссера Марины Эр Горбач. Такие инициативы позволяют получить практический опыт и конкретные навыки специализации. Также вопрос кинообразования обсуждается и на государственном уровне. В частности, подкомитет в сфере кинематографа и рекламы разрабатывает новую современную учебную программу для вузов и планирует добавить к ней такие технические профессии, как пиротехник, второй режиссер и тому подобное.

- Какие перспективы съемок украинского кино в ближайшем будущем?

Общая картина, которую мы видим в киноиндустрии сейчас, показывает, что нужно искать пути реализации проектов. Например, в питчинге победили очень высококачественные перспективные проекты, как зрительские, так и фестивальные. Мы увидели очень высокий уровень заявок. Появились совершенно новые имена в отрасли. Но мы должны понимать, что государственных средств на финансирование всех этих качественных проектов не хватит, поэтому нужно искать альтернативные источники финансирования.

- Что это могут быть за источники?

Таких источников может быть несколько. Например, ведущие украинские VOD-платформы начали вкладывать средства в производство собственного контента. Также был кейс с проектом фильма, который переформатировали в сериал после отказа в государственном финансировании, и его профинансировала одна из VOD-платформ. Сейчас очень быстро растет конкуренция на рынке, поэтому необходимо быть гибкими для того, чтобы иметь возможность реализовывать свои идеи.

Кроме того, существует спонсорство. Компании все чаще готовы вкладывать средства в производство фильмов, где потенциально появится их бренд. Это также может быть один из источников финансирования. При этом для фильма, история которого построена на современных событиях, спонсорством можно покрыть до 50% расходов на производство, а с кобрендингом можно реализовать масштабную промокампанию.

Еще одним путем поиска финансирования может быть обращение к частным инвесторам. Но здесь нужно понимать, что инвестор не благотворитель и ожидает возвращения своих инвестиций. Поэтому в данном случае речь скорее о коммерческих проекты.

- Без чего невозможно украинское кино сейчас?

Кино как искусство невозможно без того, кто его делает и для кого. То есть без автора и зрителя. За последнее десятилетие появилось много новых имен в индустрии. Молодые талантливые режиссеры, которые не боятся рисковать, экспериментировать. Таким образом, украинское кино — это синергия этих двух "компонентов", которые нужны друг другу. Наша задача как отрасли - дать возможность снимать и смотреть украинское.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку