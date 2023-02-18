"Главное – не позволять россиянам забирать у нас жизнь": актер Даниил Мирешкин рассказал о войне, языке и съемках в сериале "Я – Надія"

24 февраля в 19:30 на телеканале 2+2 состоится премьера первого сериала, снятого во время войны, "Я – Надія". Это четырехсерийная военная драма о медиках, которые в феврале 2022 года, несмотря на огромный риск, остались в окруженном россиянами Харькове, чтобы спасать военных и гражданских, нуждавшихся в экстренной помощи. На идею сериала авторов вдохновили истории украинских врачей, с начала полномасштабного российского наступления мужественно удерживающих свой фронт.

Одну из главных ролей в ленте "Я – Надія" сыграл Даниил Мирешкин. О съемках в разрушенном Ирпене, собственной украинизации и отношениях с женой во время войны актер рассказал в интервью для ТСН.ua.

Даниил, помните, как вам предложили роль в сериале?

Даниил Мирешкин

Я понемногу занимался собственным проектом – короткометражным фильмом "Сури". Но предложений по съемкам вообще не было. В основном снимали документальные проекты или фильмы. И тут – новый сериал! Я был удивлен, потому что думал, что киноиндустрия оживет не раньше, чем через полгода после победы. С начала полномасштабной войны все изменилось – не то финансирование, многие уехали, в условиях военного положения есть ограничения, да и банально – снимать сейчас рискованно… И когда вдруг мне предложили роль, я был приятно удивлен. Потом мне рассказали, что сценарий вдохновлен реальными событиями и историей фельдшера из Харькова, которая ради спасения людей осталась в городе, под ежедневными обстрелами. Честь быть причастным к такой истории.

В основе сюжета – не вымышленные события, а реальность, в которой мы живем уже год. Сложно ли было читать сценарий?

Даниил Мирешкин

Когда читал сценарий, думал, что уровень сознания общества значительно вырос, и это отражается на киноиндустрии. Если раньше я часто слышал, что нужно отвечать запросу зрителя, потому что мы делаем контент для него (и внутренне меня это возмущало), то сейчас я вижу, что мы создаем социально важный проект, который будет полезен для аудитории. Этот сериал не о взрывах, выстрелах и боях, а о людях, их силе воли и поступках. У меня было предостережение, чтобы это не выглядело плакатно, чтобы фильм не стал "агиткой" в плохом смысле этого слова. Я хотел, чтобы наша история передавала реальное положение дел – так оно и случилось.

Удавалось ли абстрагироваться от истории? Приходилось ли каждую сцену проживать через призму собственного опыта войны?

Даниил Мирешкин

С одной стороны, мы снимали непростую историю, наши герои каждый день проживают ужасающие события. С другой – если всегда находиться в этом состоянии, очень быстро наступает выгорание. Не только в профессии, но и в жизни. Какие-либо крайности – постоянная рефлексия или абсолютная отстраненность от войны – это неправильно. Надо отдыхать, радоваться мелочам. Главное – не разрешать россиянам забирать у нас жизнь. Но при этом важно не забывать, что идет война, и продолжать помогать ВСУ. Стоит держаться "середины". Этот принцип я пытался использовать и в работе. Когда мы не снимали, я шутил с коллегами, поддерживал творческую атмосферу, но в кадре я максимально углублялся в эту историю, проживал ее. А потом, чтобы иметь силы, снова пришлось отстраниться и набраться энергии.

По вашему мнению, нужно ли снимать художественные фильмы о событиях, которые еще продолжаются?

Даниил Мирешкин

Прежде всего, история нашей главной героини завершена. Ее прототип – фельдшер Анна Андрющенко – выехала из Харькова в августе и теперь работает в "скорой" в Киеве.

В любом случае невозможно найти правильный ответ на этот вопрос. В конце концов, все будет решать качество продукта. Если это сделано качественно, честно и глубоко, неважно, когда это снимают – сейчас или через 20 лет. Конечным судьей будет зритель.

Как война повлияла на съемочный процесс?

Прежде всего все мы очень счастливы вернуться на съемочную площадку. Обычно актеры, кроме своей профессии, больше ничего не умеют. И это огорчает, ведь ты не можешь приспособиться к новой жизни, не можешь присоединиться к победе. Кто-то начал заниматься волонтерством, кому-то удалось овладеть новым делом, есть те, кто так и не нашел себя... Поэтому для нас было волнительно и радостно присоединиться к проекту, который чествует тех, кто приближает эту победу, – медиков. Это ощущение причастности к действительно важному.

Технически съемочный процесс тоже изменился. Перебои с электричеством, постоянные тревоги, ограничения в перемещении – все это влияет на производство. Как-то мы снимали в Киевской области, в селе Маковище, которое в феврале-марте 2022-го было оккупировано россиянами. Я сидел в гримвагоне, как всегда, готовился к смене, и вдруг администратор говорит в рацию: "Дорогие друзья, будьте внимательны, не заходите на поля, потому что они заминированы". Это прозвучало так обыденно. И в этот момент стало неловко. Гримвагон стоял на дороге, рядом с заминированным полем, с нами на площадке работал военный эксперт, который контролировал, чтобы все находились на безопасной территории. Эти новые обстоятельства давали понять, что война постоянно рядом.

Еще одну сцену снимали в Ирпене в разбомбленной квартире. И весь съемочный день я ощущал внутренние противоречия. Ты будто счастлив, потому что работаешь, но вдруг твое счастье оказывается в разрушенной квартире... Ты видишь расплавленный металл, разбитую посуду... С этим очень сложно справиться.

Съемочная группа сериала первой отказалась от российской традиции разбивания тарелки перед съемкой. Знали ли вы, что этот обычай навязан украинской киноиндустрии россиянами?

Даниил Мирешкин

До съемок не знал. Но рад, что авторы "Я – Надії" положили начало собственной традиции – подписывать флаг. Мы с радостью поддержали эту идею, ведь флаг – важный символ, особенно сегодня. Он поддерживает боевой дух военных и гражданских – флаг объединяет нас. Я слышал много историй, когда люди выезжали с оккупированных территорий, то могли по-настоящему выдохнуть, только увидев украинский флаг.

Раньше вы играли молодых, хороших парней, героев-любовников. Ваш новый герой Павел совсем другой – отчаянный, преданный своей профессии, готовый идти на риск. Удивились ли вы такому выбору продюсеров?

Вы правы, мои герои до войны – это преимущественно молодые ребята, "дети". Потому что без бороды и усов у меня достаточно детская внешность. Я очень давно пытался избавиться от этого образа, внутренне мне хотелось играть другие истории. Герой в "Я – Надії" очень близок мне по духу. Поэтому не было удивления, скорее, была радость, что у меня есть шанс сделать роль, которую я давно хотел реализовать.

У вас очень хороший украинский. Трудно ли давался переход с русского языка?

Спасибо. Я рожден в Донецкой области, потом жил в Крыму, учился на русскоязычном курсе, работал в театре Л. Украинки с худруководителем, являющимся адептом русской культуры. И моя украинизация – это какое-то чудо для меня самого.

Можно сказать, что меня спас мой малый театр. Там я начал знакомиться с украинским материалом и вдруг открыл для себя целый пласт истории, литературы, которой я раньше не знал. Работая, я понемногу углублялся и украинизировался. Полномасштабная война стала переломным моментом в этом вопросе.

Как это чувствовалось?

Я вдруг осознал, что мой ребенок говорит по-русски – и мне от этого очень больно. Мне не хотелось травмировать ребенка, я хотел, чтобы она действительно полюбила язык, поэтому я понемногу, очень осторожно начал с ней общаться по-украински – читать сказки, играть. Было важно, чтобы язык ассоциировался у нее с положительным опытом. Но это нелегкий процесс.

В какой-то момент я немного пережал, и она остановила меня словами: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" Ребенок начал стрессовать, потому что просто не понимала значения слов, и ей казалось, что с ней что-то не так. Надо было объяснить, что с ней все хорошо, и если она чего-то не понимает, то может меня переспрашивать – а я все объясню. Я проговорил ей, почему это важно – что идет война, я поддерживаю Украину и это выражается также в желании общаться на украинском.

Как дочь сейчас?

Даниил Мирешкин

Ей довольно тяжело. Она вместе с женой в Литве, а там, к сожалению, язык коммуникации среди детей может быть только русским. Мы с ней разговариваем на украинском. Она чувствует, что меня очень радует, когда она общается на родном языке, поэтому специально пытается использовать украинские слова. Процесс пошел (улыбается).

Василисе 5 лет – это сложный возраст, когда ребенок начинает задавать много вопросов. Как объясняли дочери, почему нужно покидать родной дом?

Я параноик, и в последний момент успел подготовить к войне жену, собрать нужные вещи, поэтому мы почти сразу уехали из города. Но при выезде, по дороге недалеко от нас, произошел прилет. Дочь чудом не отреагировала – видимо, потому, что мы были спокойны, а в этом возрасте дети перенимают стресс от родителей. Я понимал, что ее моральное состояние – наша ответственность. Мы пытались объяснять, что на нас напали разбойники (это она использовала такой термин к россиянам), что сейчас дома опасно, что прилетают ракеты, и поэтому нам нужно уехать в более безопасное место. Сначала я вывез их на запад, а после деоккупации Киевской области они вернулись. Когда начались отключения электроэнергии, вывез их в Литву.

Как дается разлука с семьей?

Даниил Мирешкин

Непросто. Сейчас с супругой у нас сложные отношения. Мы поддерживаем друг друга, но чувствую, что ей тяжелее. Когда я был за границей, то понял, что там очень сильная психологическая нагрузка. Она больше, чем в Украине, для меня – так точно. Потому что фантазия пугает гораздо больше, чем то, что ты видишь собственными глазами. Мне весной пришлось повозить журналистов по горячим точкам – Рубежное, Лисичанск, Попасная – и я понял, что в самом эпицентре событий ты не ощущаешь такого давления. Только постфактум приходит к тебе осмысление, где ты был и что с тобой происходило. Поэтому за границей, из-за неизвестности и чувства вины, переживания гораздо интенсивнее.

Но самое болезненное – это понимать, что Василиса растет без меня. В этом возрасте каждый день-неделя очень важны. Я вижу, как она быстро меняется, а я пропускаю эти моменты. Это тяжелее всего.