Голливудский режиссер Кэри Фукунага: "Когда говорят, что украинцы сами себя убивают, у меня взрывается мозг"

Звездный режиссер Кэри Фукунага, снявший 25-й фильм бондианы "Не время умирать", экранизацию "Джейн Эйр" и режиссер и продюсер первого сезона телесериала канала HBO "Настоящий детектив", сейчас находится в Украине с гуманитарной миссией.

После начала широкомасштабного вторжения России в Украину Кэри Фукунага приехал во Львов, а затем - в Киев. Он побывал в Киевской и Харьковской областях: был в Краматорске после атаки россиян на железнодорожный вокзал. Режиссер рассказывает миру о зверствах российских оккупантов, кормит украинцев обедами вместе с World Central Kitchen и спасает песиков.

Кэри Фукунага дал интервью Маричке Падалко.

Кэри, Вы помните тот момент, когда Вы решили ехать в Украину – что вы делали, о чем думали и как решились?

Я думаю, что где-то в январе-феврале я наблюдал, как россияне накапливали войска на украинских границах и чувствовал неизбежность войны Путина против Украины, и меня возмущало то, что международное сообщество, мне казалось, делало недостаточно, чтобы остановить эту войну. Я думал, что могу сделать как человек? И какую помощь предложить?

И когда вы собственно приехали? Уже после вторжения?

Да, после начала вторжения, во вторую неделю марта

Многие мировые знаменитости, которые поддерживают Украину и собирают деньги, часто связаны с нашей страной? Есть ли у вас такие связи?

Мне об этом ничего не известно. Моя генетика очень проста – у меня есть полушведские, полуяпонские корни

Кэрри Фукунаго / Associated Press

Но я не имею в виду только происхождение. Возможно, у вас были друзья или коллеги, или какие-то украинские друзья, которые Вам попадались в жизни. Вы в Америке. Украина – за океаном, и для многих американцев – неизвестное место. И вдруг Вы чувствуете необходимость быть здесь

Когда я учился на кинематографии в Нью-Йорке, у нас были международные студенты – кто-то из Грузии, кто-то из России, кто-то из Украины. Не то чтобы мы постоянно проводили время вместе, но мы бывали в маленькой Одессе в Бруклине, и у меня был определенный опыт. Но недавно было мое ближайшее знакомство с Украиной и украинцами. Я думаю, что больше меня мотивировала геополитика. Я ее изучал еще до того, как стал режиссером и продюсером. Особенно я изучал историю 20-го века, наблюдал за распадом Советского Союза и за тем, что произошло со странами, которые до того были его частями и что с ними происходило в 21-м веке. Это меня интересовало как предмет в университете, но, кроме того, человеческая сторона всего этого, особенно когда наблюдаешь, какие страдания людям несет экспансия Путина, которая продолжается на постсоветском пространстве последние 20 лет и как он не воспринимает идеи демократии – вот что меня волновало.

Это впервые вы уехали в зону военного конфликта?

Это впервые, когда я поехал без какой-либо специфической цели, например, работа над документальным фильмом, какая-то съемка или поиск историй. Я не приехал в Украину ради своих будущих проектов. Я приехал исключительно помогать. Я чувствовал, что должен это сделать, потому что раньше, в юности, я много делал для своей общины, работал волонтером, и я думаю, что моя карьера в Голливуде на протяжении последних 10 лет пошатнула этот баланс в моей жизни. Я почувствовал, что должен его вернуть и что-то делать. К примеру, я основал программу в Нью-Йорке в поддержку темнокожих режиссеров. И моя сегодняшняя миссия – расширенный поиск того баланса между "искусством и коммерцией" и между тем, чтобы отдавать миру и отдавать человечеству.

Ирпень и Буча были первыми местами, которые мы посетили в военной Украине. Мы приехали в Ирпень в первую неделю после ухода войск в пятницу и в тот же день поехали в Бучу и увидели, что там произошло. Это катастрофа.

Кэрри Фукунаго / instagram.com/cary_fukunaga

Что вас шокировало больше всего?

Я думаю, что самая отвратительная вещь – это то, что есть люди, которые отрицают, что это произошло. Я шокирован невежеством и тем, что я описал бы как болезнь пропаганды. И когда я вижу людей, пишущих в соцсетях, или когда я сам общаюсь с людьми, отказывающимися верить, что россияне убивают невинных гражданских людей! Понимаете, как историк и как человек, изучавший разные войны, могу сказать, что войны против гражданских – это не новое. Это случалось и в американской истории, у нас была гражданская война, когда погибли многие гражданские. И во Второй мировой погибли многие гражданские. Это печальные последствия любой войны. Но сейчас мы говорим о великом государстве, которое вторглось в другое и целенаправленно убивает мирных жителей. Мы увидели это в Буче и Ирпене, мы это видели каждый день в Харькове. И когда говорят, мол, украинцы сами убивают своих же, у меня мозг от этого взрывается.

Каков ваш рецепт борьбы с пропагандой – повторять каждый раз неопровержимые показания или вообще игнорировать? После того что Вы увидели в Украине и реакцию за ее пределами, о которой Вы сказали – каков Ваш рецепт?

Я думаю, что сейчас очень тяжело, но рецепт – это сопереживание, эмпатия. И я думаю, что нам нужно признать, что даже в России раздаются голоса, которые не всегда слышны. Ибо там в то же время много страха. У меня есть русские друзья в Лондоне, которые боятся что-нибудь сказать, потому что их семьи в России, и они за них опасаются. И вы знаете, Путину удалось успешно поселить страх во многих людях. Но я думаю, что пропаганда – это более сложная вещь для осознания. Я общался с людьми, даже в соцсетях, и мы даже сошлись во мнении, что, возможно, федеральные каналы России не все рассказывают. Но я думаю, что все равно есть множество людей, которые полностью верят в кремлевскую риторику и никогда этого не избавятся. У вас даже есть старшее поколение в Украине, которое в это верит, потому что они выросли, потребляя российское телевидение и до сих пор ему верят. И бомбы могут падать на соседние дома, и они могут предположить, что это делает их армия. Это очень сложно, потому я и называю это болезнью. Это действительно имеет признаки недомогания, от которого трудно вылечиться.

Фото: Twitter/José Andrés

Вам удалось лично пообщаться с украинцами, учитывая, что вы говорите по-английски, а многие украинцы – нет?

Я говорил с украинцами с прекрасным английским, потому что мой русский и украинский – минимальные. Я пытался изучить, но не могу сказать, что овладел каким-то из этих языков. Но в нашей команде много украинцев, всегда готовых помочь с переводом. Но иногда слова лишние. Я помню, когда мы второй раз были в Буче. Мы вернулись в субботу и привезли пару грузовиков еды. Мы поехали в район Бучи, где когда-то были супермаркеты. И местные ребята помогли нам разгрузить фуры. И когда мы все сделали и собирались ехать, один из ребят подошел прямо ко мне, сказал "спасибо" и обнял. Он обнимал меня, держался за мою рубашку и начал плакать. И здесь не нужны слова, чтобы понять чувство и связь, которая происходит. Ибо для этих людей это значит, что больше нет страха русской оккупации, что возвращается чувство человечности и ощущение, что о них не забыли. И такие моменты – незабываемые, именно такие связи.

Вы сказали, что здесь в первую очередь как частное лицо, но учитывая, что Вы все же режиссер, вдохновила ли вас Украина, если, конечно, использовать это слово в данном случае уместно, на будущие проекты в кинематографии после того, что Вы здесь увидели?

Кажется, я сознательно пытаюсь этого избегать, потому что я не хочу, чтобы мое путешествие сюда превратилось в какой-то обмен. У вас много замечательных художников, которые должны рассказать миру об этой войне. Я в Харькове познакомился с Мстиславом Черновым, являющимся блестящим оператором, фотографом и украинским журналистом. И он мне рассказал о самых трудных днях в Мариуполе и о том, какие он оттуда выбирался. Я думаю, что именно такие люди, именно такие украинцы должны рассказать мировую об Украине. Я бы тоже мог, но тогда это как бы меняет цель моего путешествия и то, почему я сейчас здесь. Я не хочу такого обмена. Я просто хочу отдавать. Я не желаю брать.

Вы чувствуете, что если снимете какие-то эпизоды об Украине, то это каким-то образом коммерциализирует ваше путешествие в Украину и сделает его менее искренним?

Да, именно так.

Кэрри Фукунаго / Associated Press

Какой вопрос Вам сейчас чаще всего задают ваши друзья и родственники в Америке?

Ну, прежде всего – почему я здесь? Все-таки падают бомбы, есть большой потенциальный риск для жизни. Потому людям сложно понять мотивы. Но я просто чувствую, что я в этом нуждаюсь. Поэтому не знаю, смогу ли и Вам дать изысканный и обоснованный ответ, почему я это делаю.

А что Вас больше всего поразило в украинцах?

Во-первых, я приехал из страны, которая сейчас довольно разделена. Я думаю, Америка сейчас разделена как никогда в своей истории. Поэтому меня так поразила солидарность украинцев. Они – вместе, какие бы отличия их ни разделяли до начала войны. Они осознают, что ведут битву за добро против зла, поэтому жертвуют всем, защищают всех, кого могут – спасают невинных, более слабых и уязвимых. И прилагают все возможные усилия – по мере своих знаний, возможностей и широты своего сердца. За этим фантастически наблюдать.

Голливудский режиссер Керри Фукунага дал интервью о своей деятельности в Украине

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