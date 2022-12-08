"Коза Ностра": автор идеи и продюсер ленты рассказали о съемках, актерах и персонажах

Эта лента – разговор детей и родителей. Люка, Франческа и Джанни, потомки председателя клана Коза Ностра, кроме проблем сегодняшней молодежи переживают еще и извечные проблемы своей мафиозной семьи, иногда довольно неожиданные и жестокие. Главная героиня Влада Коза, которую сыграла Ирма Витовская, — украинская женщина, которая отправляется в Италию к своей дочери и внуку.

Мы поговорили Анастасией Лодкиной – автором идеи, соавтором сценария.

Анастасия Лодкина

События фильма обращаются вокруг приключений украинки Влады Козы, приехавшей в Италию помогать дочери с воспитанием внука. Заметим, что Влада приезжает в гости, а не на заработки. Это намеренный ход, чтобы разрушить давний стереотип?

Специальной задачи – не делать Владу трудовой мигранткой – мы не ставили. Все органично рождалось из истории и персонажа. Самое важное в нашей героине – то, что она заботливая мать, ей нужна семья, которую она будет опекать, воспитывать и спасать. И она не могла дождаться рождения внука, чтобы был этот повод – снова жить с дочерью. Горничной мафиозной семьи Влада стала случайно.

Коза Ностра

Да, действительно, в Италии много украинок, работающих в домах. Еще до войны легализованных трудовых мигрантов было около 250 тысяч, нелегализованных, по разным подсчетам, – до 500 тысяч. Сейчас по понятным причинам их еще больше. Но мы совсем не стесняемся этой работы. Во-первых, в вопросах наведения порядка украинки реально лучшие в мире, я искренне восхищаюсь этим скилом. Скоро всех – художников, сценаристов, программистов – заменят искусственный интеллект и нейросети. А работа уборщиц и нянь останется!

Во-вторых, нам хотелось показать европейской аудитории, что каждая такая украинка, домработница – гораздо больше, чем та работа, которую она делает. Она может быть образованной, опытной, мудрой, в каких-то вопросах более сообразительной, чем ее работодатель. "Коза Ностра. Мама едет", в том числе, и об этом.

Расскажите, как сформировалась столь яркая интернациональная команда фильма? Как проходил общий процесс написания сценария? Были ли споры?

С нашей идеей мы еще пять лет назад прошли отбор на питчинг итальянского медиарынка МИА, там нашли себе партнеров – компанию Pepito Produzioni, наши сопродюсеры заинтересовали идеей Rai Cinema, что было вау и "мама мия"! Итальянские сопродюсеры подобрали мне сосценариста Маттео Висконти, молодого, эрудированного, с великолепным итальянским чувством юмора. С ним мы пробовали работать через скайп, и тогда было впечатление, что мы никак не можем найти общий язык нашей истории, он расползался. Но как только я приехала к Маттео в Рим, дело пошло. Может, дело в вине, пасте и Бернине, но за три дня работы мы добились невероятного прогресса. Потом я улетела на Сицилию, чтобы еще больше закрепить результат. А осенью Маттео прилетел в Киев. И может, дело в студии 9FILM.UA, в офисе которой мы работали, или в борще, которым мы кормили Маттео, но еще через три дня у нас был готов поэпизодный план.

Диалоги мы писали уже, когда к проекту присоединился тоже молодой, талантливый, одновременно и готический и комедийный режиссер Джованни Дота.

Далее мы четко распределили зоны влияния – все, что касается Украины и украинских героев, – это наша экспертиза. Все, что касается Италии и мафии, – их. Поэтому работать было довольно легко – мы доверяли им, они доверяли нам.

Безусловно, споры были, без них творческий процесс просто невозможен. Но обычно это были споры внутри украинской команды и по отдельности споры внутри итальянской команды. А на международный уровень наши баттлы мы не выносили, все спорные моменты с партнерами решали дипломатично.

Расскажите о Владе Козе. В чем сила этой героини? В чем ее мотивация и главная миссия?

Во-первых, не будем лукавить, сила Влады Козы – в Ирме Витовской, играющей ее роль.

Во-вторых, сила Влады Козы в любви! В ней столько любви, что она не способна справиться с ней без объектов этой любви. В начале наша героиня еще молодая, но уже одинокая женщина. Мужчины нет, дочери в том объеме, который удовлетворил бы саму Владу, она мешает, потому что у дочери молодой человек, ребенок, своя жизнь, свои правила быта. И космос спасает нашу одинокую Владу – дает ей несчастную дисфункциональную семью, которая как раз и нуждается в этой любви и опеке, которой у Влады через край. Влада Коза становится мамой для мафии. Делает их лучше, гуманнее, налаживает отношения между отцом-вдовцом и детьми.

Коза Ностра

Но Влада проходит весь этот путь спасения чужой семьи, чтобы постичь самой и научить этой мудрости отца-вдовца: наступает момент, когда нужно перестать поучать детей, отпустить их, оставить их в покое. Это тоже любовь.

И запомните фразу "Сначала наденьте кислородную маску на себя, затем на ребенка. Дышите свободно!". Эти слова очень важны для нашего фильма. И очень важны для жизни любой матери. Особенно для такого тревожного контрол-фрика, как, например, я. Уверена, нас таких много.

Кто - кроме, конечно, непревзойденной Влады - ваш любимый персонаж с точки зрения развития его жизненной истории? Почему?

Кроме Влады мой любимый персонаж – самый старший сын мафиозной семьи Люка. Во-первых, его роль играет актер исключительного комедийного таланта Лоренцо Скальцо. Он смешон, даже когда просто молчит. Любоваться его игрой в фильме – отдельное удовольствие для меня. И история Люки мне очень близка. Он пытается оправдать все ожидания своего отца, и чем больше он старается, тем хуже у него получается. Люка не делал в жизни ничего по собственному выбору, он, как принц Чарльз, был рожден с миссией когда-то править империей, но момент все не наступал. И, похоже, уже никогда не наступит... Люку придется наконец выбирать, чем он хочет заниматься в жизни. Наш фильм подвешивает этот вопрос, не дает на него ответа. Но я бы посмотрела спин-офф о Люке.

Коза Ностра

Выход в прокат комедии в такое непростое время для всех украинцев достаточно рискованный шаг. Почему решили показать кино на Родине?

Да, это сложное и очень мужественное решение компании FILM.UA Distribution. Это даже не риск, это чистый экстрим. Безусловно, фильм не соберет даже около той кассы, которая могла бы в нормальное время. Но. Этот шаг позволяет выжить киноиндустрии и кинопроката. Зрителей сейчас немного, но это невероятные люди, лучшие, лояльные и благородные. Эти люди – наше будущее. Аудитория украинского кино наращивается, и мы деремся за каждого зрителя, который сходит на украинское кино и скажет: "А это неплохо, надо сходить еще!". Если "Коза Ностра. Мама едет" завербует хоть 1000, хоть 100 таких зрителей – мы будем счастливы.

Поэтому, пожалуйста, поддержите борьбу нашей и так небольшой индустрии за жизнь.

Также удалось пообщаться с Екатериной Вишневской, продюсером.

Екатерина Вишневская

Похож ли процесс съемки в Италии и Украине? Какие сходства и отличия?

Глобально процесс одинаков, но у них больше денег, больше людей, вовлеченных в съемочный процесс, где у каждого есть своя зона ответственности. Это было особенно заметно на этапе подготовки конечных титров. У итальянцев они бесконечны. Таких позиций, как ответственный за стул режиссера, у нас, конечно, нет.

Еще в Италии режиссер имеет более объемную творческую функцию. Приходит режиссер и дорабатывает сценарий "под себя". Так было и в нашем случае. В Италии последнее слово за режиссером, даже продюсер не может обжаловать его решение, это четко регламентируется договором. Знаете, как у нас говорят: мужчина — голова, а женщина — шея, так нам приходилось быть той же шеей, чтобы "проталкивать" важные нам творческие решения.

Сколько длилась работа над проектом: от питчинга на MIA Market до выхода фильма в прокат в Италии?

В общем, процесс длился долгих 5 лет. Впервые мы почитали идею "Коза Ностра" совместно с Анастасией Лодкиной, которая позже выступила также и в роли соавтора сценария. Это произошло в 2017 году. Тогда мы задумывали сделать сериал, тоже повезли нашу "Козу" на MIA TV Drama Series Pitching Forum, но в процессе работы над историей поняли, что есть смысл сделать полнометражное кино, с этим согласились и наши партнеры – так и родился сценарий "Коза Ностра. Мама едет". В 2020 году мы снимали в Карпатах, на солнечной Сицилии и в окрестностях Рима, несмотря на строгие карантинные ограничения, а в сентябре мы донимали ленту в Киеве во время полномасштабного вторжения. И вот наконец "Коза Ностра. Мама едет” таки доехала в украинские кинотеатры.

Планируете показывать ленту в других странах? Поделитесь планами на будущее.

Обязательно. Дистрибьюцией фильма занимается, кстати, украинская компания и часть FILM.UA — FILM.UA Distribution. К нам уже активно обращаются фестивали и благотворительные организации, желающие поддержать украинских беженцев в Европе. И мы хотим, чтобы кино увидело как можно больше зрителей, но это процесс долгий, и у нас есть обязательства перед нашими копродюсерами и заказчиком фильма RAI Cinema. Поэтому будем искать общий знаменатель между коммерческими обязательствами и желанием показать фильм повсюду.

Как вы собирали команду для производства фильма? Кто и как участвовал в утверждении актеров (речь и об итальянцах, и об украинцах)?

Безусловно, наиболее волнующим моментом был выбор актрисы на роль Влады. Когда мы показали пробы Ирмы нашему заказчику в Италии – RAI Cinema, мы все знали – наши поиски завершены, Ирма – наша Влада.

Коза Ностра

Что же касается итальянских ролей первого плана — дон Фредо и дети Лагана — мы в основном полагались на вкус наших итальянских партнеров. Нужно отдать им должное — они были очень заботливы и всегда консультировались. Кстати, нам всем было важно отобрать на роли именно сицилийских актеров (они даже используют сицилийский говор в кино).

А в нашей сцене в Карпатах мы привлекли многих местных актеров. Надеюсь, что мы будем чаще видеть их в украинском кино и сериалах. Они потрясающе артистичны!

В одном из пресс-релизов отмечалось, что вы доснимали ленту во время полномасштабного вторжения. Это означает, что итальянская и украинская версия фильма отличаются. Что именно меняли и почему?

Мы хотели побаловать украинского зрителя и немного больше раскрыть персонажа Влады. Все же итальянцы смотрят кино в первую очередь ради своих персонажей (семья Лагана), а украинцы ради Влады. В принципе это не уникальная ситуация. Локальные версии копродуционного кино часто различаются. Поэтому итальянская и украинская версии несколько отличаются: украинский зритель увидит больше Влады, чем итальянский. Еще для украинского проката мы подготовили специальный творческий дубляж голосами любимых актеров (Назар Заднепровский, Юрий Горбунов, Олег Стальчук, Антонина Хижняк, Дмитрий Гаврилов и другие).

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