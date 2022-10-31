Лилия Литковская рассказала Лидии Таран о создании нарядов для первой леди и своей быстрой свадьбе

Лилия Литковская уже много лет шьет для украинских знаменитостей, а в последнее время создает наряды для первой леди. У Лилии был свой бутик в Париже и клиенты по всему миру, но полномасштабная война все перевернула с ног на голову. Пришлось спасать не только производство, но близких. Как, несмотря ни на что, родилась новая коллекция, в которой показали платье с вышитой молитвой "Азов", – дизайнер рассказала в интервью Лидии Таран.

Лилия Литковская – одна из представительниц высшей лиги украинских дизайнеров. Она уже много лет шьет для украинских знаменитостей, а в последнее время создает наряды для первой леди. Дизайнер встретилась с Лидией Таран и рассказала много интересного о своей жизни и работе.

Последний показ был очень эмоциональным, он рвет сердце, рвет душу, что вы хотели этим показать?

Для меня это призыв к жизни. Всё восстановится и будет мир. Я хотела сказать, что у нас невозможно украсть весну! У нас ее украли, но в душе ее украсть невозможно – мы продолжаем жить, продолжаем верить, креативить, работать, помогать и так далее.

Как к вам пришла идея с "Азовом"?

Лилия Литковская

Это было кажется первые недели, когда я услышала, с какой силой читается эта молитва, как глубока у нее история, здесь даже думать было не над чем – я знала, что в коллекции она будет иметь проявление, я расположила эту молитву на классическом месте, она на груди, там, где вибрирует сердце, и она оживает с ритмом сердца.

Вы уже давно на рынке, как изменилось отношение к украинским дизайнерам?

Сейчас к украинским дизайнерам действительно приковано внимание. И это уже вторая волна, потому что все началось еще с 2014-го, когда украинский дизайн появился на карте мирового фэшна. Сейчас многие иностранцы дают свои площадки и поддерживают украинскую моду.

Действительно ли из-за такого ужасного повода нас стали больше воспринимать, больше понимать?

Я бы сказала, что эта поддержка выражается в том, что действительно влиятельные мировые площадки дают место для украинских дизайнеров, чтобы большее количество людей из комьюнити могло увидеть наши работы, наши мессенджи, наши коллекции. Это действительно так.

Индустрия открыла для себя украинских дизайнеров – сейчас четыре украинских бренда были представлены в большом миланском шоуруме, куда приходят все мировые магазины: от Нью-Йорка до Токио. Это коммерческая структура. Мы живем за счет того, что продаем свои коллекции во всем мире.

История спасения мамы – это была очень сложная история?

Мама наотрез отказалась уезжать из Бучи 24 февраля. Я проезжала Бучу, с ней говорила, в то время в Гостомеле все падало… Она сказала: "Я не поеду!" Она еще отказывалась 4-5 дней уезжать с волонтерами, а потом, когда она уже перебежала после 3 дней в подвал к моему дяде – ее брату, закончилась электроэнергия, стало тяжело. И она говорит: "Лиля – найдешь кого-нибудь?" Я просто начала кого-то искать – а это было нереально.

И 8 марта мама убежала. Мы уговаривали ее бежать и брали на себя такую ответственность – мне тяжело это вспоминать, но мама, несмотря ни на что, уже и на то, что половина нашей семьи оставалась, решила, что она уйдет. И она бежала через лес, она пробегала российские блокпосты, я не знаю, с какими ангелами она бежала, но добежала до наших флагов. И в то время муж перевозил людей, и так они встретились. И она бежала с маленькой сумкой и собачкой, где находился только паспорт и еда для собаки, это все.

История с бракосочетанием – почему решили все же не откладывать?

Лилия Литковская

Мой муж сделал предложение в первый месяц войны во Львове и мы запланировали эту дату – Ивана купала. И когда он попал в аварию, я помню как сейчас – 3 день, Александр лежит под капельницами, пока я ехала, они сменили 3 реанимации, на третий день после случая он говорит – свадьба будет! Я говорю, ты шутишь! Он подготовил всех врачей, главного анестезиолога реанимации и свадьба состоялась. Потому что цена времени изменилась – мы планируем сейчас, мы делаем шаг, мы не откладываем.

Лилия Литковская

Это была, пожалуй, самая короткая свадьба, на которой я была. Продолжалось около часа, Александру уже было не очень, и мы уехали.

Не секрет, что вы уже давно работаете с первой леди – много ли корректив она вносит в работу?

Елена Зеленская / Фото: Сайт президента Украины

Мы познакомились на форуме "Украина 30", она услышала историю о нашем артизанале, и захотела такой костюм. Для визита в Белый дом Елена обратилась с такой просьбой: зеленое платье милитари и бледно-желтый забеленный костюм. Мы выполнили эту просьбу. Все это делалось в Украине моей командой – я прилетала в Киев, я ходила в дом президента. Это были примерки, так как и до войны было.

Елена Зеленская и Джилл Байден / Фото: Associated Press

Всегда есть требования, и они уже есть в моей голове, когда рисуются эскзии. И когда отсылаются рисунки – это одно, но мы решаем это уже вживую, Елена с карандашом, и я с карандашом – это интересный процесс. Я ее очень люблю, я ее как-то особенно чувствую.

Верите ли вы в светлое будущее после победы и есть ли видение куда двигаться дальше?

Я не только верю, я уверена, потому что с такой объединенной нацией с такой силой, которая в каждом пробудилась, мы способны на такие вещи – мы образец для всего мира, а если мы в этом состоянии образца для всего мира, мы можем возродить и сделать невероятное. Мы сейчас воспитываем такое поколение – это новое поколение с определенными возможностями, когда на них накладывается образцовое состояние их родителей – что они пережили, что эти дети пережили – это будет какое-то особое поколение. Если нам не хватит времени, то наши дети не будут переживать черновик, они будут делать здесь и сейчас и свой максимум.

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