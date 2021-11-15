Модельер Айна Гассе - о работе с Аллой Мазур: "Мы даже не пытаемся надеть уже готовые вещи"

Алла Мазур - одна из самых влиятельных женщин страны и любимая ведущая миллионов украинских телезрителей, - недавно поразила своих поклонников новым образом. Автор и ведущая итоговой программы "ТСН.Тиждень" на "1+1" в прошлом году появилась в эфире с модной ультракороткой стрижкой: в знак поддержки женщин, которые борются с онкологией. А дополнила неожиданно яркий образ линейка оригинальных деловых костюмов: которые подчеркнули изысканный стиль журналистки.

Помог в эффектном перевоплощении Аллы известный украинский дизайнер Айна Гассе. Мы поговорили с Айной о ее сотрудничестве с ведущей, о секретах создания ее нового образа и о том, ждать ли следующих сюрпризов от этого творческого тандема.

Алла Мазур и Айна Гассе / фото: Ростислав Рипка

Как вы начали сотрудничать с Аллой Мазур?

Перед началом прошлого телесезона ко мне обратился стилист Аллы. Задача была непростая. Алла отважилась на уникальный, я считаю, эксперимент в украинском телепространстве. С такой оригинальной стрижкой новости у нас еще не вел никто. Также Алла решила оставить свой естественный цвет волос, что сделало образ еще более органичным и вызывающим доверие. Но такие радикальные изменения во внешности нужно поддержать и новым стилем гардероба - чтобы все сыграло в комплексе.

Алла Мазур в студии Айны Гассе / фото: Ростислав Рипка

У меня уже был опыт работы с новостийными ведущими. Одежда для кадра имеет свою специфику: не все ткани хорошо "читает" камера, не все силуэты подходят для новостийной студии. И этот профессиональный вызов меня заинтриговал. Задача усложнялась тем, что времени на рождение идеи и ее воплощение оставалось совсем мало. Мы встретились с Аллой, обсудили, куда хотелось бы двигаться, посмотрели мои эскизы, выбрали цветовую гамму. И в рекордно короткий срок, буквально за неделю, мы пошили синее платье – первое в новой коллекции эфирных костюмов.

До того как вы начали работать с Аллой, вы изучали ее стиль? Хотелось ли что-то в нем изменить? Если да, то получилось ли это у вас?

Мне всегда нравился лаконичный европейский стиль Аллы. Знаю, что работала она с разными мастерами, поэтому разный взгляд и разная рука в ее эфирной одежде читались. Мне бы хотелось видеть этот визуальный образ более целостным. Мы определились с несколькими ключевыми элементами, которые объединяют всю линейку. Например, наша деталь – высокий воротник. И я считаю, да, нам удалось. И множество хороших отзывов это подтверждают.

Алла Мазур и Айна Гассе / фото: Ростислав Рипка

Как создаются наряды? Что оказалось самым сложным?

Сложность в новизне и даже уникальности нынешнего образа Аллы. Она взрослая умная женщина, которую давно знает и любит зритель. Поэтому совсем ломать его восприятие любимой ведущей тоже не нужно. Но одновременно в Алле живет модная стильная девчонка, которая не боится быть откровенной и не боится рисковать. Войти в кадр итоговых новостей с такой нетипичной для Украины прической – я считаю, это риск. И мне как художнику-модельеру важно было поймать вот эту особенность характера Аллы и подчеркнуть ее с помощью одежды. Соединить деловой стиль, экстремальную прическу и женственность.

Алла Мазур в студии Айны Гассе / фото: Ростислав Рипка

Поэтому мы даже не пытаемся надеть уже готовые вещи из моих коллекций. Каждый костюм Аллы – абсолютно оригинальный. Даже эскиз, который я рисую первоначально, мы в процессе примерок додумываем, дорабатываем. Утверждаем материалы, цветовую гамму и уже просто на Алле создаем ее уникальный, индивидуальный костюм.

Ведущая передает вам пожелания к платьям? Или она полностью доверяет вам?

Мне приятно, что Алла действительно доверяет. Я предлагаю не один эскиз. И, конечно же, я прислушиваюсь к ее мнению тоже. Мы работаем только с теми эскизами, на которые у Аллы есть отклик, и только если она видит себя в этом наряде. Потому что мне очень важно, чтобы Алла была довольна на все 100% и чтобы она чувствовала себя отлично в этом платье. Как никто другой я знаю, как правильный наряд влияет на настроение женщины. (Улыбается.)

Алла Мазур и Айна Гассе / фото: Ростислав Рипка

Есть ли у Мазур какие-то табу в одежде, совпадают ли ваши вкусы в выборе цвета? Приходилось ли вам в чем-то убеждать Аллу?

К счастью, цветовую гамму мы чувствуем довольно похоже. Обе понимаем, что эта гамма должна сочетаться с нынешним цветом волос Аллы – серебристым. Поэтому вся линия оттенков от голубого к синему – наша. Я, как и Алла, люблю теплый розовый. Но с ним нужно быть осторожным: стоит немного переярчить – и это уже не для новостей, говорит она. Вот последним нашим розовым костюмом я довольна: удалось подобрать точный оттенок. И акцентные черные пуговицы удачно его дополняют.

Алла Мазур и Айна Гассе / фото: Ростислав Рипка

А вообще, что для новостей и что нет – вот тут у нас бывают дискуссии. (Смеется.) Мне хочется привнести в гардероб Аллы больше элементов женственности, а она более сдержанная по своей природе. Поэтому бантики и рюши ей и не предлагаю. (Улыбается.) Я понимаю специфику программы Аллы, где перемешаны тяжелые и светлые темы, сложных даже больше. Поэтому чаще останавливаемся на сочетании светлых и темных тонов в одежде: как в нашем серо-синем платье. Но вот летом Алла меня порадовала, согласившись на довольно необычное цветовое сочетание, очень модное: бирюзовой блузы и юбки винного оттенка.

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