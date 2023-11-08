"Мы были армией искусства": солистка Национальной оперы Украины Екатерина Диденко рассказала о балете во время войны

За достижениями Екатерины Диденко в балетном искусстве и решительным выбором остаться в Украине, несмотря на возможность карьеры за границей, стоит невероятная сила, решительность и любовь к родной стране. В мире, где многие артисты стремятся выбрать другой путь, Екатерина выбрала быть лицом украинского балета. О вызовах перед украинским балетом и его развитии даже во время войны в эксклюзивном интервью.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Какое место занимает танец в вашей жизни во время войны?

Балет во время войны для меня подобен огню в ночном лесу. Как пламя дает тепло и свет в темные времена, так и балет дарит надежду в лучшее в такое непростое время. Танец – лечит душу и не только мою, но и зрителей, придавая силу и вдохновение, отвлекает от повседневного ужаса, что мы видим в новостях каждый день.

Многие артисты балета ушли на фронт?

Да, многие ребята пошли добровольцами в терроборону, госпитальерами. Я этим была приятно удивлена. Потом, когда Киев был уже более безопасным местом, многие вернулись в театр, чтобы поддерживать свою форму. Но они остаются в списках и готовы защищать нашу страну. Некоторые артисты пошли в бой и продолжают защищать не только Киевскую область, но и пошли в горячие точки.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Были ли вы знакомы с Александром Шаповалом? Как восприняли его решение пойти на фронт и известие о его гибели?

Когда я вспоминаю о нем, у меня всегда появляются слезы на глаза, потому что мне очень жаль, что такого талантливого человека забрала война. Мы с ним танцевали на сцене. Он был примером как артист балета, он был невероятный и очень талантливый артист. Наполненный, интересный, свои роли он всегда обыгрывал по-новому, никогда не повторялся и одну и ту же роль выполнял по-разному, хотел показать одну и ту же роль с разных сторон. Это очень большая потеря для нас. Он был с полной отдачей как на сцене, так и в поле боя. Война забирает лучших. Но мы все помним о нем, очень больно за его семью и за молодых людей, которые у него учились, они многое потеряли. Ему было что сказать ученикам, которые обучаются в колледже.

Изменился ли ваш танец во время войны?

Сам танец не изменился. Но тогда, когда мы танцуем и раздаются воздушные тревоги, мы вынуждены останавливать наши представления на время, идти и прятаться в бомбоубежище, сидеть и ждать отбоя тревоги, чтобы дальше продолжать танцевать. В настоящее время обычно эмоции переполняют. И настроение меняется как вода на лед. Хочется еще больше доказать, что мы непокорены, нас не убить и воздушные тревоги нас не остановят, мы продолжаем жить.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Что больше всего хочется сейчас танцевать?

Очень хочется танцевать именно украинские балеты: "Лісову пісню", "Лілею" – это наша классика, наша гордость. Там столько хорошего, нашего, украинского, эти представления возвращают нас обратно к своим корням. Они вызывают у зрителей незабываемые впечатления благодаря своей красоте, технике и эмоциональному заряду. "Лісова пісня" и "Лілея" отражают долгую историю и богатое наследие балетного искусства Украины и являются частью того, что делает украинский балет уникальным и признанным на мировом уровне.

Конечно хочется танцевать и современные балеты, мировых хореографов Spring and fall, 5 Tango, которые появились в театре с приходом нового художественного руководителя Терада Набухиро.

Это настолько известные постановки и их ставили невероятные хореографы, что все театры мира стоят в очереди по несколько лет, чтобы получить разрешение на исполнение спектакля John Neumeier, Hans Van Manen. И не все театры получают это разрешение. А здесь наше руководство инициировало привезти эти представления в Украину, и теперь наш театр также может танцевать эту хореографию. Несмотря на войну, в Украину приехали артисты из-за границы, исполнявшие эти партии и готовившие эти представления с нашими артистами. Они не боялись, приехали сюда и ежедневно проводили с нами репетиции, с воздушными тревогами, сиденьем в бомбоубежище, а затем возвращались к репетициям и дальше все учили с нами.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Сейчас все говорят об украинской культуре, важности ее продвижения за границей. А из чего состоит особенность украинского балета?

ДНК украинского балета имеет глубокие корни и одним из самых известных балетов, отражающим нашу традицию является "Лісова пісня". Я считаю, что это один из важнейших балетов в репертуаре украинской балетной школы, и он воплощает в себе лучшие традиции классического балета и колорит украинской культуры. В этом балете, в "Лілеї", в "Вечорах на хуторі біля Диканьки" зашиты наши ДНК.

Екатерина, вам предлагали танцевать в немецкой труппе, но вы, несмотря на войну, вернулись в Украину. Расскажите об опыте работы за границей.

С началом войны все театры мира открыли двери для украинцев и даже, не имея рабочего места, мы могли просто заниматься с трупами того города, где ты временно проживал как переселенец во время войны. Для некоторых артистов это была возможность заниматься с ведущими театрами мира и многие им воспользовались.

У меня была возможность работать в Германии еще до войны, потому что я закончила лучшую Европейскую балетную школу John Cranko в Штутгарте и могла продолжать свою карьеру за границей. Но в Европе больше современного балета, а мне хотелось танцевать мировую классику в Национальной опере Украины.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Сейчас, когда я приехала в начале полномасштабного вторжения в Германию, директор труппы ни минуты не сомневался, а просто открыл дверь своего театра для меня, несмотря на карантинные ограничения, потому что еще тогда был коронавирус. Единственное, что я должна была каждый день делать – тест на коронавирус, который в Германии был бесплатным. И по результатам теста я могла полноценно продолжать свою карьеру, заниматься с труппой ежедневной классикой, участвовать в репетициях. Как раз в это время готовили премьеру в театре, я была счастлива быть к ней причастной, набираться опыта и работать с выдающимися педагогами о которых мы только слышали. Мне удалось работать в городе Карлсруэ.

Чуть позже директор Badische Staatstheater мне сообщила, что у меня есть возможность получить гостевой контракт, но я решила, что хочу вернуться домой, к родным, к мужу в Украину.

Где вас застала война? Почему выбрали Германию?

Война меня застала за границей. Я была на гастролях во Франции. Страшнее всего то, что я была очень далеко и не могла помочь своему ребенку, меня не было рядом и я не могла контролировать эту ситуацию, поэтому я как можно скорее хотела вернуться назад. Это был длинный-длинный путь.

Когда мне, наконец, через 2 дня, удалось приехать в Украину, увидеть своего ребенка, обнять его, только тогда я успокоилась. Побывав только неделю в Украине, когда начались обстрелы все ближе и ближе к нам, мужчина сказал, что я должен покинуть Украину в целях безопасности своего и ребенка. Поэтому я села в машину с мамой мужа и сыном и мы поехали в Германию, потому что там живет моя сестра. Это для меня была, хоть какая-то моральная поддержка.

Приехав, конечно, надо было за что-то жить. Германия очень приветливо встретила, я очень благодарна этой стране за то, что она сделала для украинцев.

Затем начались благотворительные представления Норвегией, Францией, Швецией, чтобы люди знали о нашей войне. Нравственно было очень тяжело танцевать. Потому что мои мысли из Украины, с моим мужем, родителями, друзьями, которые были под обстрелами. Я постоянно переживала родных, в перерыве была постоянно с телефоном в руках. И только на сцене я переключалась, танцевала для людей, чтобы показать, что мы сильны, сплочены.

Екатерина Диденко/Пресслужба

Зрители из разных стран принимали очень тепло. После каждого спектакля раздавался наш Гимн, и мы выходили с флагом Украины. Гимн вызвал слезы у артистов на сцене, а зрители вставали и держали руку у сердца и плакали вместе с нами. Мы, артисты балета, были армией искусства, мы показывали украинское искусство, показывали, что мы развита нация.

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