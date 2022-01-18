"Незнакомые девушки присылали непристойные фото": участник "Холостячки-2" Юрий Рудый об участии в шоу и жизни после

Мы поговорили с участником второго сезона реалити-шоу "Холостячка" Юрием Рудым о его участии в проекте и влиянии шоу на его жизнь и карьеру.

С какой целью вы шли на проект?

Когда я шел на проект, его перспективы для меня были размыты. Цели, как таковой, не было. Конечно же, я осознавал, что это хороший персональный пиар и возможность начать новую интересную жизнь в публичных отношениях, в которых, вероятно, откроются новые возможности для карьеры в моей профессиональной деятельности.

Юрий Рудый. Фото: пресс-служба Юрия Рудого

Как проходил кастинг на шоу? Как вы сумели убедить команду, которая отбирала участников, что вы лучше других и достойный участник проекта?

Мне не пришлось никого ни в чем убеждать и доказывать, ведь меня приглашали еще на первый сезон, от участия в котором я не просто отказался, но и обиделся, потому что считаю, что для достойного мужчины нестатусно публично бегать за девушкой вместе с другими участниками.

На второй сезон мою анкету подал мой экс-PR-менеджер, она вместо меня заполнила анкету. Для меня это был сюрприз, но я все же решил пойти навстречу этой авантюре, считаю, что ничего не происходит просто так. Но, когда я посетил кастинг, я все же решил отказаться. Поэтому журналистам проекта пришлось меня убеждать, что это перспективный для меня проект и меня ждет огромный успех. Но после подписания контракта отношение администрации проекта кардинально изменилось в худшую сторону.

Юрий Рудый. Фото: пресс-служба Юрия Рудого

Были ли во время съемок курьезные моменты? Что было сложнее всего?

Несмотря на то, что я недолго был на проекте, внутреннюю кухню почувствовал не меньше других участников, которые пошли дальше первой вечеринки. Во-первых, журналисты и психологи проекта так умело манипулируют подсознанием, что ты чувствуешь себя не личностью, а публичным экспериментом. Это максимальный выход из зоны комфорта. Нужно быть очень сосредоточенным, потому что каждое неосторожно произнесенное слово обязательно будет вырвано из контекста и направлено против тебя.

Понравилась ли Злата во время первого знакомства?

Первые впечатления были неоднозначными. Злата - довольно привлекательная девушка, но чрезмерное внимание такого количества мужчин создало чувство завышенной значимости и предпочтения участникам, что для меня было довольно необычно и некомфортно в общении с героиней.

Как вы отреагировали на вылет из проекта?

Я не умею на 100% подчиняться всем прихотям редакторов шоу, поэтому за кулисами у меня возник конфликт с журналисткой шоу и, учитывая ее влияние на сюжетность проекта, я уже догадывался, что вылечу после первой вечеринки. И я не ошибся. Кроме того, меня не только показали не тем, кем я являюсь, но и максимум вырезали и не показали моих положительных качеств. Даже не показали мою видеовизитку, которую снимали накануне в течение дня.

Юрий Рудый. Фото: пресс-служба Юрия Рудого

Сожалеете о своем участии в шоу?

Я стараюсь ни о чем не жалеть, ведь наши ошибки делают нас успешнее. Однозначно – это была моя ошибка. Но жалею ли я о ней? Скорее нет, чем да.

Как изменилась ваша жизнь после проекта? Увеличилось ли внимание от женщин? Получили ли от поклонниц какие-нибудь интересные/забавные или непристойные предложения?

Моя жизнь и так была насыщенной до проекта, и вниманием женщин я не был обделен до проекта. Конечно, внимания стало больше и узнавать на улице стало больше людей. Ну и, конечно, количество подписчиков в Instagram увеличилось. Но это никоим образом не отразилось на увеличении инвестиций в мою компанию, к сожалению. Та и корона на моей голове больше не стала. Как был открытым ко всем желающим общаться, таким и остался.

После выхода проекта была довольно странная активность незнакомых мне девушек. Некоторые присылали непристойные фотографии своего тела. Было даже предложение родить от меня ребенка.

Что сейчас у вас в личной жизни? Вы нашли свою любовь?

Проект дал мне понять, что отношения, создание семьи и рождение детей – у меня не в приоритете. Для меня на первом месте – карьера и мои дети. До проекта у меня была девушка, с которой я общался в дружеском формате, которая меня все это время поддерживала. А после проекта она стала для меня больше, чем друг. Но жить вместе или создавать семью мы пока не спешим, всему свое время.

Юрий Рудый. Фото: пресс-служба Юрия Рудого

Как вы оцениваете финалистов шоу и выбор Златы? За кого из участников болели? Общаетесь ли с кем-либо из участников проекта?

Финалистов шоу я, как и большинство зрителей, могу оценить достаточно субъективно, согласно тому, что нам показали на телеэкранах. А лично я почти ни с кем близко не знаком. Я их видел всего один день, на первой вечеринке, потому я ни за кого не болел, просто наблюдал. Есть несколько ребят, с которыми я общаюсь теснее, но это не те люди, которые прошли в финал. И финал, кстати, был достаточно предсказуем. Я догадывался, что Злата ни с кем не останется из участников. Это было очевидно согласно ее психологическому портрету.

Общались ли после шоу со Златой?

Виделись один раз на съемках пост-шоу. Существовало несколько незначительных сообщений после проекта. Также я выразил слова поддержки после ее разрыва с победителем шоу, поскольку не каждая женщина может морально вынести такую волну хейта.

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