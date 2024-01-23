"Никогда не могла бы подумать, что могу так сильно кого-то любить": Кейли Куоко рассказала о своей 9-месячной дочери

Кейли Куоко – самая успешная комедийная актриса ХХ века. За свою работу в культовом шоу "Теория большого взрыва" она зарабатывала более 1 миллиона долларов за эпизод. Сейчас такие гонорары выглядят фантастически, но звезда отрабатывала каждый вложенный в ее зарплату цент.

То, что Кейли Куоко – не звезда одной роли, стало понятно всем недавно. Харизматическая красавица получила номинации на ведущей премии мира за свою работу в хитовом шоу "Бортпроводница", где Кейли удачно сыграла, как комедийные эпизоды, так и сцены, требующие от нее незаурядного драматического таланта.

Успех после "Теории большого взрыва" звезда закрепила комедийным детективом "Основан на реальных событиях", в котором она играла, будучи беременной.

В прошлом году в жизни суперзвезды произошло два значительных события: она впервые стала матерью и родила дочь Матильду и дебютировала в своей первой полнометражной ленте — "Ролевые игры", которую и спродюсировала.

Кейли Куоко / Фото: Associated Press

В преддверии выхода авантюрной комедии Кейли Куоко дала нам эксклюзивное интервью, в котором рассказала о своей жизни, материнстве и дебюте в большом кино.

Приветствую вас, Кейли! Очень рады, что вы смогли с нами пообщаться.

– Спасибо, что вы интересуетесь нашей работой.

Вы молодая мама и у вас выходит первый фильм. Как вы все успеваете?

– Ох, это тяжело.. (улыбается, — прим.ред). У меня такое впечатление, что за этот год прошло, как минимум четыре… Конечно, чувствую себя и имею вид такой, будто этот год прошел в режиме Х4.

Вы прекрасно выглядите! Не преувеличивайте!

– Хорошо, спасибо. Вы очень добры и вежливы (улыбается, — прим.ред).

Давайте поговорим о ленте. Ваша героиня похожа на вас?

– Да. Она тоже мать и работающая жена, но ее работа гораздо опаснее моей. Это история о том, куда тебя могут завести свои тайны, а также о том, что мы недооцениваем своих партнеров. Также, это история о скуке. О скуке в браке и сексе. Если бы не попытка моей героини сделать секс с мужчиной более страстной, у нее не было бы проблем.

Завязка фильма касается сексуальных ролевых игр? Кстати, вы сами практиковали их?

– Да, конечно (улыбается – прим.ред). И на экране, и в жизни. Не вижу в этом ничего дурного. Особенно, когда вы долгое время вместе. Это отличный способ внести многообразие в жизнь, узнать партнера и себя больше. Также это профилактика возможных измен.

В фильме вы играете тайную наемную убийцу?

– Да. Моя героиня давно состоит в браке и успешно скрывает от мужа и семьи, признанного международным киллером. Однажды, в годовщину брака, она вместе с мужем приходит в бар, чтобы поиграть в шпионский фильм, но герой Белая Найи все портит и заставляет мою героиню не только рассказать правду о себе, но и бороться за себя и свою семью.

Вы построили карьеру в комедии, но эта лента требовала от вас многого. Как вам этот опыт?

– О, это любопытно. "Ролевые игры" – это не просто комедия. Это экшен с элементами детектива и драмы. Эта работа требовала от меня много физической активности в кадре. Экшн в ленте тоже смешной. Но для того чтобы вам верили в комедии, нужно быть настоящими. Сочетать это все и одновременно – не просто.

"Ролевые игры" ваш продюсерский проект. Вы стали еще одной успешной голливудской блондинкой, являющейся боссом и сама выбирающая, что и как делать. Что вы думаете по этому поводу?

– Этот бизнес сильно изменился с нулевых, когда я начинала. Тогда это был сугубо мужской бизнес, а женщины должны были играть по их правилам. Сейчас ситуация поменялась. Сегодня достигшие чего-то актрисы становятся продюсерками, то есть сами выбирают, как, когда, с кем и за сколько работать. Это тяжело, но это прекрасно. Это дает свободу. Естественно, это отмечается на материале. Актрисы-продюсерки контролируют все аспекты производства, благодаря чему выходят целостные и качественные произведения – как в кино, так и на телевидении.

Праздники прошли. Для вас это было особенное время. Вы впервые встречали Рождество и Новый год с дочкой Матильдой. Как вам этот опыт?

– Оооо. Это было особенно. Никогда не могла бы подумать, что могу так сильно любить кого-то. Это ощущение ни с чем невозможно сравнить. Никогда не забуду ее глазки и личико, когда она впервые увидела елку и огоньки. Ради этих воспоминаний стоит жить!

Спасибо за разговор! Что вы пожелаете украинскому зрителю?

– Я искренне рада слышать, что вы увидите наш фильм на большом экране. Невероятно, что вы можете смотреть фильмы на большом экране вместе со всем миром. Надеюсь, вам понравится наша лента и вы сможете как следует развлечься. До встречи!

О фильме "Ролевые игры"

Эмма (Кейли Куоко) и Дэйв (Дэвид Оэлово) готовятся отметить очередную годовщину свадьбы. Вдруг размеренная и неторопливая жизнь идет кувырком. Для Дэйва оставалось загадкой, куда периодически исчезает его жена, пока ему не открывают эту тайну. Оказывается, что на протяжении долгих лет она убивает людей по заказу. Как это обычно бывает, как только она захотела покинуть этот опасный бизнес, на нее объявляют охоту. Эмма слишком сильно дорожит семьей, чтобы впутывать в эти дела Дэйва и рисковать его жизнью. Однако сейчас другого выбора не остается. Пара должна вновь выстроить отношения, чтобы защитить Эмму и семью от ее бывших работодателей.

Режиссерское кресло ленты доверили Томасу Винсенту, среди работ которого сериалы "Джек Ричер" и "Борджиа". Сценарий написал Сет У. Оуэн, для которого это пятый фильм в карьере.

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