Новая реальность, еда из 3D-принтера и дети из яиц: Эмилия Кларк рассказала о фантастическом фильме "Репродукция будущего"

Эмилия Кларк – одна из самых узнаваемых звезд десятилетия. Ее фильмографии позавидует много звезд. Британская актриса сияла в кинофраншизах "Терминатор", "Звездные войны", "Марвел" и таких романтических хитах проката как "Счастливого Рождества" и "До встречи с тобой". Но, конечно, Эмилия – уже культовая "мать драконов" и "кхалисы" из легендарного телесериала "Игра Престолов", который навсегда изменил историю телевидения и получил сотни самых престижных премий.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

В 2023 году Эмилия сделала важный для себя шаг и впервые стала боссом на съемочной площадке, спродюсировав одну из самых ярких картин фестиваля независимого кино Sundance – POD Generation, получившей в украинском прокате название "Репродукция будущего" и появится в наших кинотеатрах уже 21 сентября.

Украинской аудитории будет приятно узнать, что в своем первом продюсерском проекте Эмилия Кларк присоединилась к одному из лучших американских визионеров украинского происхождения Андрею Пареху, известному своей работой в культовых "Наследниках" от HBO, и команда фильма официально запретила показ своей новой ленты на территории рф в любых форматах.

"Репродукция будущего" – ультрастильная футуристическая сатира о мире будущего. В фильме продемонстрирован возможный вариант нашего мирного будущего, где людей ждет еда из 3D-принтера, кабинки с имитацией живой природы, психологи-искусственный интеллект и... дети, которые формируются и рождаются из специального "яйца" — pod-а. Конечно, такая "беременность" имеет свои осложнения… Мы успели поговорить с актрисой к забастовке SAG-AFTRA.

Приветствуем вас, Эмилия! Очень рады снова вас видеть, как на телеэкранах, так и в кино. Как изменилась ваша жизнь после окончания "Игры престолов"?

Ооо, спасибо за ваши слова (улыбается). Ну, я отдохнула от работы и чрезвычайного давления после финала сериала, кардинально изменившего мою жизнь и карьеру. Конечно, как все, я взяла паузу в активной деятельности во время пандемии и ограничений, и уже с 2021 года снова начала новую страницу, так что пауза была не такой долгой как кажется.

Этот год для вас действительно интересен. Вы присоединились к киномиру Марвел (актриса сыграла в шоу "Секретное вторжение") и вернулись на экраны в новой ленте "Репродукция будущего". Как вы оцениваете этот опыт?

Стать частью вселенной "Марвел" – это мечта многих гиков (смеется). Именно в таких проектах можно совместить экшн с драматизмом, что придает тебе баланс и динамику в работе. Также приятно работать с лучшей командой в индустрии, это вдохновляет и развивает тебя.

Иногда после длительных физически тяжелых съемок бывает очень приятно присоединиться к камерному процессу создания и съемки, вдохновляться новыми идеями, которые необязательно являются частью твоих мыслей каждый день. Я искала сценарий, который будет побуждать меня мыслить, думать, чувствовать. Этим фильмом и стала "Репродукция будущего". Это особый для меня проект, как для актрисы, так и для продюсерки – мой первый опыт в руководстве от начала до конца.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

То есть, вы искали именно такой авторский проект?

После многих лет работы над большими франшизами, такими как "Игра престолов" или "Звездные войны", моим основным интересом является создание независимых фильмов с уникальным творческим видением. Я хочу до конца своей карьеры работать с как можно большим количеством авторов и режиссеров в сфере независимого кино и быть творчески реализуемым.

Я обожаю высокие концептуальные идеи и материал. Это то, что мне очень нравится читать как что-то вроде магического реализма или, наоборот, научной фантастики. Я думаю, что здесь радость и рассказ историй вступают в свои права. Когда ты можешь дать кому-то мир, который нам не принадлежит, чтобы исследовать невероятно великие или карикатурно абсурдные философские идеи. Было бы хорошо сделать столько, сколько можно реализовать.

Почему вы выбрали именно этот проект и эту команду?

Ооо.. хороший вопрос… У меня было три причины, чтобы присоединиться к проекту: во-первых, оригинальная идея; во-вторых, темы, которые интересны каждому, в-третьих, и наверное главное – просто идеальная команда. Красота сценария Софи Бартез (режиссер фильма — прим.ред.), их с Андреем Парехом (главный оператор, продюсер и муж Бартез) видение этого проекта – такое четкое визионерство, доступное каждому, здесь нет нашествия идей, которые не будут понятны каждому. Это глоток чистого воздуха – умное, но не высокомерное кино. Я считаю, что этот фильм, наша история, история Рэйчел и Алви – универсальна и будет понятна большинству пар и родителей.

Это фильм также о технологиях будущего, которые, кстати, гораздо ближе, чем можно было бы подумать несколько лет назад. Как вы думаете, мы готовы к этим изменениям?

Часто мне кажется, что это технический прогресс для прогресса. Мы делаем это потому, что мы можем. Идет как превращение в товар нашего ментального, физического, эмоционального, духовного мира. Технологии не так уж плохи. Есть медицинские достижения, которые делают жизнь людей лучше. Я считаю, что некоторые из них следует проверить. Что нужно быть более гуманными, тратить больше ресурсов на решение реальных проблем здесь и сейчас. Как раз для того, чтобы нас ждало более сбалансированное будущее.

Также это картина о женщинах. Именно современные женщины, которые хотят вести активную жизнь и строить карьеру, но одновременно имеют семьи и хотят детей.

Наша история вытекает из реальности. В некоторых крупных корпорациях женщинам по топ-менеджменту неофициально действительно предлагают деньги за замораживание яйцеклеток или, возможно, за аборт. Конечно, все это заворачивают в симпатичный маленький презент, называемый "продвижением по службе". Но проблема более глобальная и касается всех женщин в целом. Без поддержки со стороны социума и партнеров – невозможно получить все, при этом все экономики не могут выживать без вклада женщин, поэтому очень часто материнство и всю работу женщины в целом недооценивают. И это очень несправедливо.

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

В фильме вы постоянно взаимодействуете с яйцом и заботитесь о нем? Как вам этот опыт?

Это было здорово и действительно красиво. Он был очень лёгким, очевидно потому, что на самом деле в нем не было ребенка (смеется). Софи постоянно напоминала мне и Чиветелю (Эджиофор – партнер Эмилии Кларк на съемках – прим.ред.), что по мере того, как в нем растет ребенок, оно становится немного тяжелее. И потому поначалу это было похоже на: "О да, вот и мы. Мы просто передадим его из точки А в точку Б", и потом – ой нет, на самом деле, ему уже пять-шесть месяцев, так что он достаточно тяжел. Стараемся каждую сцену вспоминать, где мы находимся в истории и насколько тяжело это яйцо – потому что многие комедии в фильме разыгрываются именно вокруг этого яйца. Все, что вы делаете с этим яйцом, смешно, особенно спотыкаясь и падая.

В ленте подробно прописан мир будущего, ты веришь в то, что это происходит на самом деле. У нас есть капсула и терапевт-искусственный интеллект, представленный в образе большого глаза. Также мне нравится концепция природных капсул среди крупных мегаполисов и, я считаю, что через несколько десятилетий это и станет нашей реальностью.

Вы уже видели мемы в Сети, что вы снова получили "ребенка из яйца", хотя и не дракона?

Вы не поверите, но пока мы готовили сценарий к съемкам – никому и в голову не приходило, пока на второй репетиции не пошутила ассистентка Софи, что с этим яйцом нужно быть бережнее, чем с "драконьим". Все, тогда мы минут 10 не приходили в сознание, потому что никому это в голову не пришло за почти полгода постоянных обсуждений. Поэтому да, видела и уже готова (улыбается).

Эмилия Кларк / Фото: Associated Press

Как вам новый опыт продюсера?

Честно говоря, мне так повезло, что у меня продюсерская заслуга, но я была просто одержима тем, чтобы быть в этом фильме, и поэтому мне нужно было, чтобы фильм существовал, чтобы я могла сыграть в нем. Если в этом бизнесе действительно хочешь, чтобы проект свершился – нужно все делать собственноручно!

Чем Эмилия-актриса отличается от Эмилии-продюсера?

Большим количеством работы с бумагами (смеется). Нет я серьезно! Школа "Игры престолов", когда все четко планируется, сформировала меня больше, чем я думала до того, как приступить к "Репродукции". С Софи и Андреем все прошло так же плавно, у нас была отличная команда, которая была увлечена этим проектом. Поэтому во время самой съемки я смогла полностью сконцентрироваться на своей героине – Рэйчел.

Сатирическая фантастика "Репродукция будущего" с Эмилией Кларк в главной роли в украинских кинотеатрах от 21 сентября.

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