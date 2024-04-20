Перелом руки, пальцев ног и смерть коллеги: звезда "Манкимена" Дев Патель рассказал о неприятностях во время съемки экшена

Экшен – популярный жанр, который не признают критики и не часто нравится массовому зрителю. Но в кино иногда бывают отдельные работы, полностью меняющие наше представление о популярных жанрах и доказывающие, что поход в кинотеатр может удивлять даже в 2024 году.

Фильм "Манкимен" получил высокие оценки от прессы и зрители, которые назвали его "обязательным для пересмотра" и "переосмыслением жанра". Ленту, которая уже вошла в историю, срежиссировал Дев Патель – голливудская суперзвезда и номинант на премию "Оскар". Актер написал сценарий к фильму, поставил его и сыграл главную роль, отлично справившись со всеми этими задачами.

О чем фильм?

Загадочный герой, зарабатывающий на жизнь подставными боями без правил, имеет цель – отомстить тем, кто убил его мать. Для этого он одевает маску Ханумана – обезьяноподобного божества, символизирующего страх и наказание для преступников. Он становится Манкименом, который приходит за каждой продажной душой, стоящей между ним и справедливостью.

Главную роль в своей ленте Дев Патель исполнил сам, пройдя тот же курс тренировок, что и Киану Ривз во время подготовки к "Джону Уику". Британский актер индийского происхождения получил международное признание благодаря таким хитам как "Миллионер из трущоб", "Лев", "Отель Мумбаи", "Легенда о Зеленом рыцаре", "Робот по имени Чаппи" и другие. Одну из главных ролей в блокбастере также играет Шарлто Копли, известный по фильмам: "Район №9", "Колдунья", "Элизиум", "Робот по имени Чаппи", "Команда А".

Фильм стал дебютом в режиссуре для номинанта на премию Оскар Дева Пателя. Продюсерами ленты выступил один из самых успешных голливудских продюсеров и режиссеров Джордан Пил ("Ловушка", "Мы" и "Ноу") и команда студии Thunder Road Безила Иванека, которая стоит за производством таких франшиз как "Джон Уик" и "Сикарио".

В США и многих странах мира новый экшен-фильм выпускает студия Universal, с которой у Джордана Пила подписано эксклюзивное соглашение после выхода "оскароносной" "Ловушки".

Мы поговорили с Девом Пателем о его фильме "Манкимен":

Дев, здравствуйте! Ваш новый фильм стал хитом проката и собрал положительные отзывы от критиков. Верно ли, что вы вдохновлялись для этой работы фильмами Брюса Ли?

Спасибо! Конечно, это так. Итак, все началось с того, что я в детстве наблюдал за Брюсом Ли в его фильмах… Выход дракона – это было началом моей любви к кино. Увидев такого парня, который мне понравился по пигменту кожи, волосам и остальным, я подумал: "Боже, я хочу быть таким, как этот чувак". Потом я стал смотреть с другими мастерами экшена – Джетом Ли, Саммо Хунгом, Донни Йеном, Джеки Чаном. Затем индонезийские фильмы "Рейд", корейское кино. Это увлекло мое дыхание и вывело меня на совершенно новый уровень кинопроизводства.

Фото из фильма "Манкимен"

Это ваш первый экшен. Насколько нам известно, процесс подготовки и съемки не прошел для вас без последствий.

Ооо, да. Для меня вообщем все пошло не так. Проблемы начались только через две недели после старта съемок "Человека-обезьяны". Тогда мне наступили на пальцы ног и сломали несколько пальцев. Раны были очень болезненными, у меня был синдром отечной стопы. Врачам пришлось разрезать мои ботинки, чтобы я мог идти дальше.

А во время работы над первым эпизодом драк я сломал руку. Позже мне даже вставили винт в кость руки. Мне запретили сниматься дальше, потому что киста с винтом могла рассыпаться из-за сильных ударов, но это меня не остановило.

Фото из фильма "Манкимен"

В других интервью вы рассказывали, что травмы были не единственными проблемами.

Да, чудо, что мы вообще сумели снять этот фильм. Из-за пандемии мы вообще могли не возвратиться к работе. Да, нам пришлось перенести съемки из Индии в Индонезию через пандемию COVID-19; я потерял художника-постановщика и команду каскадеров "Джона Уика", а один из наших коллег скончался от сердечного приступа во время перестрелки.

Фото из фильма "Манкимен"

Расскажите, как вы готовились к роли. Раньше вы играли милых персонажей, а ваш герой в "Манкимене" совсем другой.

Да, мои родители его еще не видели. Моя мама спросит: "Что, черт возьми, происходит в твоем мозгу? – (смеется, – прим.ред). Если ты стоишь перед жизнью и смертью, носишь наручники, что ты будешь делать? Ты укусишь. Ты плюешь. Ты сделаешь все, чтобы выжить. По мере того, как он оттачивает свое мастерство, он становится более эффективным и стойким убийцей.

Фильм такой хаотичный, как и я. Я вложил в это свою историю: свою культуру, реальность, влияние. Все, от Брюса в "Выходе дракона" до болливудского кино и работы с такими людьми, как Дэнни Бойл, Гарт Дэвис и Дэвид Лоури.

Фото из фильма "Манкимен"

Все хвалят экшен в этой картине. Как вы готовились к этим сценам?

Сначала я тренировался с командой каскадеров Чада Стахельски и даже посещал его во время монтажа фильма о Джоне Уике. Однако "Человек-Обезьяна" по замыслу гораздо отвратительнее и менее балетичен, чем франшиза Стахельски.

Фото из фильма "Манкимен"

Эта лента повествует о вашей культуре. Чем именно вы вдохновлялись?

Да, сюжетная линия была вдохновлена моим дедом, рассказывающим мне истории о Ханумане – индуистском божестве с лицом обезьяны. Так, когда вы посещаете спортивные залы в Индии, даже в дебрях, у них на стенах висели плакаты со Шварценеггером и Ронни Коулменом. Также вы всегда сможете найти там изображение Ханумана. Вот такие особенности индийской культуры.

Фото из фильма "Манкимен"

Это ваша первая режиссерская работа. Как вы решились пойти на этот опыт?

Я не планировал еще и ставить ленту. Я предложил эту работу Нилу Бломкампу, с которым мы сотрудничали в фильме "Робот Чаппи" в 2015 году. Но Нил отклонил предложение по незнанию культуры. После этого я понял, что только я могу поставить этот фильм.

Фото из фильма "Манкимен"

Сначала ваш фильм должен был выйти на Netflix, но получил широкий кинотеатральный прокат. Правда, что это произошло из-за продюсера Джордона Пила? (обладатель "Оскара", автор хитов "Прочь", "Мы" и "Ноу")?

Да, он увидел первую версию фильма. Ему все понравилось и более того, он захотел приобщиться к проекту. Джордан имеет особые отношения с Universal, поэтому они согласились работать над проектом. Кроме того, они дали мне время и ресурсы по доработке визуальных эффектов и работе над музыкой.

Фото из фильма "Манкимен"

Спасибо вам за разговор. Желаем удачи. Что вы хотите передать своим украинским фанатам?

Ооо. Рад, что вы можете ходить в кино. Уверен, наша история борьбы со злом и мести отыгрывается в ваших сердцах и даст силы на борьбу.

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