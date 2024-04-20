Перелом руки, пальцев ног и смерть коллеги: звезда "Манкимена" Дев Патель рассказал о неприятностях во время съемки экшена

Голливудская суперзвезда рассказал о своем дебюте, признанном лучшим экшеном года.
Экшен – популярный жанр, который не признают критики и не часто нравится массовому зрителю. Но в кино иногда бывают отдельные работы, полностью меняющие наше представление о популярных жанрах и доказывающие, что поход в кинотеатр может удивлять даже в 2024 году.
Фильм "Манкимен" получил высокие оценки от прессы и зрители, которые назвали его "обязательным для пересмотра" и "переосмыслением жанра". Ленту, которая уже вошла в историю, срежиссировал Дев Патель – голливудская суперзвезда и номинант на премию "Оскар". Актер написал сценарий к фильму, поставил его и сыграл главную роль, отлично справившись со всеми этими задачами.
О чем фильм?
Загадочный герой, зарабатывающий на жизнь подставными боями без правил, имеет цель – отомстить тем, кто убил его мать. Для этого он одевает маску Ханумана – обезьяноподобного божества, символизирующего страх и наказание для преступников. Он становится Манкименом, который приходит за каждой продажной душой, стоящей между ним и справедливостью.
Главную роль в своей ленте Дев Патель исполнил сам, пройдя тот же курс тренировок, что и Киану Ривз во время подготовки к "Джону Уику". Британский актер индийского происхождения получил международное признание благодаря таким хитам как "Миллионер из трущоб", "Лев", "Отель Мумбаи", "Легенда о Зеленом рыцаре", "Робот по имени Чаппи" и другие. Одну из главных ролей в блокбастере также играет Шарлто Копли, известный по фильмам: "Район №9", "Колдунья", "Элизиум", "Робот по имени Чаппи", "Команда А".
Фильм стал дебютом в режиссуре для номинанта на премию Оскар Дева Пателя. Продюсерами ленты выступил один из самых успешных голливудских продюсеров и режиссеров Джордан Пил ("Ловушка", "Мы" и "Ноу") и команда студии Thunder Road Безила Иванека, которая стоит за производством таких франшиз как "Джон Уик" и "Сикарио".
В США и многих странах мира новый экшен-фильм выпускает студия Universal, с которой у Джордана Пила подписано эксклюзивное соглашение после выхода "оскароносной" "Ловушки".
Мы поговорили с Девом Пателем о его фильме "Манкимен":
Дев, здравствуйте! Ваш новый фильм стал хитом проката и собрал положительные отзывы от критиков. Верно ли, что вы вдохновлялись для этой работы фильмами Брюса Ли?
Спасибо! Конечно, это так. Итак, все началось с того, что я в детстве наблюдал за Брюсом Ли в его фильмах… Выход дракона – это было началом моей любви к кино. Увидев такого парня, который мне понравился по пигменту кожи, волосам и остальным, я подумал: "Боже, я хочу быть таким, как этот чувак". Потом я стал смотреть с другими мастерами экшена – Джетом Ли, Саммо Хунгом, Донни Йеном, Джеки Чаном. Затем индонезийские фильмы "Рейд", корейское кино. Это увлекло мое дыхание и вывело меня на совершенно новый уровень кинопроизводства.
Это ваш первый экшен. Насколько нам известно, процесс подготовки и съемки не прошел для вас без последствий.
Ооо, да. Для меня вообщем все пошло не так. Проблемы начались только через две недели после старта съемок "Человека-обезьяны". Тогда мне наступили на пальцы ног и сломали несколько пальцев. Раны были очень болезненными, у меня был синдром отечной стопы. Врачам пришлось разрезать мои ботинки, чтобы я мог идти дальше.
А во время работы над первым эпизодом драк я сломал руку. Позже мне даже вставили винт в кость руки. Мне запретили сниматься дальше, потому что киста с винтом могла рассыпаться из-за сильных ударов, но это меня не остановило.
В других интервью вы рассказывали, что травмы были не единственными проблемами.
Да, чудо, что мы вообще сумели снять этот фильм. Из-за пандемии мы вообще могли не возвратиться к работе. Да, нам пришлось перенести съемки из Индии в Индонезию через пандемию COVID-19; я потерял художника-постановщика и команду каскадеров "Джона Уика", а один из наших коллег скончался от сердечного приступа во время перестрелки.
Расскажите, как вы готовились к роли. Раньше вы играли милых персонажей, а ваш герой в "Манкимене" совсем другой.
Да, мои родители его еще не видели. Моя мама спросит: "Что, черт возьми, происходит в твоем мозгу? – (смеется, – прим.ред). Если ты стоишь перед жизнью и смертью, носишь наручники, что ты будешь делать? Ты укусишь. Ты плюешь. Ты сделаешь все, чтобы выжить. По мере того, как он оттачивает свое мастерство, он становится более эффективным и стойким убийцей.
Фильм такой хаотичный, как и я. Я вложил в это свою историю: свою культуру, реальность, влияние. Все, от Брюса в "Выходе дракона" до болливудского кино и работы с такими людьми, как Дэнни Бойл, Гарт Дэвис и Дэвид Лоури.
Все хвалят экшен в этой картине. Как вы готовились к этим сценам?
Сначала я тренировался с командой каскадеров Чада Стахельски и даже посещал его во время монтажа фильма о Джоне Уике. Однако "Человек-Обезьяна" по замыслу гораздо отвратительнее и менее балетичен, чем франшиза Стахельски.
Эта лента повествует о вашей культуре. Чем именно вы вдохновлялись?
Да, сюжетная линия была вдохновлена моим дедом, рассказывающим мне истории о Ханумане – индуистском божестве с лицом обезьяны. Так, когда вы посещаете спортивные залы в Индии, даже в дебрях, у них на стенах висели плакаты со Шварценеггером и Ронни Коулменом. Также вы всегда сможете найти там изображение Ханумана. Вот такие особенности индийской культуры.
Это ваша первая режиссерская работа. Как вы решились пойти на этот опыт?
Я не планировал еще и ставить ленту. Я предложил эту работу Нилу Бломкампу, с которым мы сотрудничали в фильме "Робот Чаппи" в 2015 году. Но Нил отклонил предложение по незнанию культуры. После этого я понял, что только я могу поставить этот фильм.
Сначала ваш фильм должен был выйти на Netflix, но получил широкий кинотеатральный прокат. Правда, что это произошло из-за продюсера Джордона Пила? (обладатель "Оскара", автор хитов "Прочь", "Мы" и "Ноу")?
Да, он увидел первую версию фильма. Ему все понравилось и более того, он захотел приобщиться к проекту. Джордан имеет особые отношения с Universal, поэтому они согласились работать над проектом. Кроме того, они дали мне время и ресурсы по доработке визуальных эффектов и работе над музыкой.
Спасибо вам за разговор. Желаем удачи. Что вы хотите передать своим украинским фанатам?
Ооо. Рад, что вы можете ходить в кино. Уверен, наша история борьбы со злом и мести отыгрывается в ваших сердцах и даст силы на борьбу.
Читайте также:
- "Никогда не могла бы подумать, что могу так сильно кого любить": Кейли Куоко рассказала о своей 9-месячной дочери
- "Это абсолютно уникальная история": Джейкоб Элорди о фильме "Присцилла", в котором сыграл Элвиса Пресли
- "Это понятная ситуация для миллиардов женщин": режиссер фильма "Мышеловка" рассказала о съемках сцен секса