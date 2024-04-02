Почему фильм "Як там Катя?" вызвала общественный резонанс: интервью с Кристиной Тинькевич и Анастасией Карпенко

Совсем недавно лента вошла в длинный список претендентов на кинопремию "Золотая волчок 2024" в номинации "Игровой полнометражный фильм".

Сюжет ленты строится вокруг врача Анны, являющейся главной опорой для своей семьи. Вызовы скорой, тяжелая работа допоздна, старушка мама, которую сестра Анны хочет сдать в дом для пожилых людей, и забота о маленькой дочери — все это привычная рутина для женщины, больше всего мечтающей о лучшей жизни. Привычный ритм жизни Анны обрывается, когда ее дочь Катя попадает в аварию и впадает в кому. Внезапное трагическое событие заставляет Анну столкнуться с рядом вызовов. Пока она изо всех сил борется за лучшее лечение для своего ребенка, преодолевая финансовые трудности и безразличие со стороны руководства больницы, виновница аварии пытается любой ценой избежать наказания.

В настоящее время фильм доступен для просмотра на Киевстар ТВ. Платформа кино и телевидения пообщалась с режиссером фильма Кристиной Тинькевич и с исполнительницей главной роли — Анастасией Карпенко.

Кристина, фильм "Як там Катя?" – это ваш режиссерский дебют. Сколько времени прошло с рождения идеи до выхода в прокат?

Кристина Тинькевич:

— Если говорить о том, откуда пришло вдохновение в начале, это было связано не с Украиной. Я на тот момент училась в Лондоне и прочла статью о враче скорой помощи, которая приехала на вызов. Она должна была спасти человека, который его в прошлом изнасиловал. И именно это дало толчок всей истории. Мне показалось, моральный выбор, стоявший перед этим врачом, очень сложен. Я об этом многое думала и не могла никак найти ответа сама для себя. Что она должна была сделать?

Сначала родился короткометражный фильм "Солатиум", после которого, собственно, и началась разработка фильма "Как там Катя?". С самого начала работы над проектом до его премьеры на Локарнском кинофестивале прошло около 5 лет. Сам процесс девелопмента (разработки сценария) занял примерно 2 года. В течение этого времени я участвовала в многочисленных сценарных лабораториях и индустриальных платформах, что помогло усовершенствовать проект и подготовить его к съемкам.

Кристина Тинькевич

Сложно ли было найти финансирование для фильма? Должно ли, на ваш взгляд, государство финансировать кино во время войны?

Кристина Тинькевич:

— Фильм создавался до войны и был профинансирован Госкино Украины как дебют. Что касается второго вопроса, я считаю, однозначно – да! Важно поддерживать культуру даже во время войны, ведь она является ключевым фактором, который формирует мировоззрение украинцев, объединяет нас и служит мощным инструментом на международном информационном поле. Сейчас я работаю над сценарием фильма об Александре Кошице и его хоре, который был создан по инициативе Симона Петлюры для политического продвижения Украины в Европе после Первой мировой войны. Этот хор стал очень успешным инструментом дипломатии и популяризации украинской культуры, демонстрируя, что Петлюра понимал значимость и силу культурного влияния уже сто лет назад. Нация состоит не только из территории или населения, но и из набора общих ценностей, которые являются основой национального единства и устойчивости в трудные времена. Без культуры нет того, за что следует бороться и что следует защищать.

Почему вы решили создать историю о проживании потери?

Кристина Тинькевич:

— Фильм был создан до начала полномасштабной войны, и тема потери была драматургическим инструментом для создания арки героини. Я не могла даже в самых плохих снах представить, что эта тема станет столь актуальной и понятной многим сегодня. Эта тема потери, которая рассматривалась в фильме в другом контексте, сейчас приобретает новое, более глубокое звучание и резонанс среди зрителей.

Киносообщество отмечает, что лента получилась чрезвычайно реалистичной. Как вам удалось добиться такой правдивости?

Кристина Тинькевич:

— Фильм "Как там Катя?" снятый в жанре социального реализма, ставящий перед собой цель отражать реальность как можно более точно и эмоционально откровенно. Эта верность реальности достигается с помощью нескольких ключевых элементов. Во-первых, фильм снят ручной камерой с подвижными кадрами, что создает ощущение непосредственного присутствия зрителя рядом с персонажами. Во-вторых, в фильме нет закадровой музыки и экспрессивного света, что придает подлинности ощущениям и эмоциям, передаваемым экраном.

В-третьих, возможно важнейшее: успех фильма зависит от тщательного исследования темы на этапе написания сценария и от идеального подбора актеров для каждой роли. Я вдохновлялась работами классика социального реализма Кристиана Мунджиу, а также другими фильмами румынской новой волны, выразительными примерами этого направления в кино.

Кто стал прототипом главной героини?

Кристина Тинькевич:

— Прототипа главной героини фильма "Як там Катя?", Анны, не существует, ведь это сборный образ, созданный на основе многих реальных историй. Но основным референсом для другого персонажа — Марины — стала история Елены Зайцевой, которая в Харькове убила несколько человек. Также были использованы другие истории более и менее известных лиц, избежавших наказания в подобных ситуациях.

Рассматривали ли вы других актеров на главную роль, кроме Анастасии Карпенко?

Кристина Тинькевич:

— Анастасия Карпенко была единственной актрисой, утвержденной на главную роль с самого начала. Ее образ был у меня в голове при написании сценария. Хотя в какой-то момент из-за семейных обстоятельств она могла отказаться от роли, и мы начали рассматривать кастинг, но наконец Настя смогла вернуться к проекту.

Какой месседж вы хотели передать украинцам в этом фильме?

Кристина Тинькевич:

— В фильме я хотела затронуть тему морального выбора и показать, как обстоятельства могут влиять на человеческие решения, заставляя их преступать собственные моральные принципы. Это история о борьбе, потере, моральном выборе, которая, по моему мнению, актуальна для каждого украинца. Каждый из нас имеет понимание того, что морально допустимо, а что нет, и собственные моральные ориентиры. Интересно, что должно произойти в жизни, чтобы человек стал наступать на собственные красные линии. Сценарий фильма сконструирован таким образом, что обстоятельства для героев становятся все сложнее, и постепенно главная героиня Анна переходит от роли спасающего жизнь человека к тому, кто его уносит. Этот переход отражает метаморфозу, по которой проходит человек, когда сталкивается с экстремальными обстоятельствами.

Кроме того, фильм затрагивает социальные проблемы, которые также важны для обсуждения. Есть прямая связь между индивидуальными безнравственными выборами и последствиями для общества в целом. Часто мы обвиняем общество в определенных проблемах, но не всегда отдаем себе отчет в том, что источником этих проблем являются наши собственные действия. Эти красные линии, которые мы пересекаем, становятся особенно актуальными в контексте больших конфликтов, таких как война, которая актуализирует их в новом свете.

Как найти баланс между тем, чтобы показывать в кино темные стороны украинцев, потому что это часть объективной реальности, и тем, чтобы поддерживать позитивный имидж Украины за рубежом, когда так важно не поколебать доверие международных партнеров? Может ли такая демонстрация реальности сыграть с нами злую шутку?

Кристина Тинькевич:

— Основная роль искусства состоит в том, чтобы служить зеркалом, отражающим глубинные слои общества, освещая его сложности, вызовы и красоту. Настоящее влияние в мировом контексте оказывает то искусство, которое опирается на прочные художественные основы и откровенно освещает общественные реалии. Это искусство вызывает резонанс, стимулирует к соображениям и побуждает к переменам.

Попытки использовать искусство как инструмент пропаганды или сокрытия недостатков размывают его сущность и снижают влияние, делая произведения менее достоверными и весомыми. Откровенное искусство, не боящееся задавать сложные вопросы и погружаться в глубинную саморефлексию, является свидетельством зрелости и силы общества. Такое общество признает важность самоанализа, понимание собственных слабостей и стремление к развитию. Этих качеств очень не хватает, например, нашему восточному соседу, с которым мы точно не хотим себя отождествлять.

Почему эту историю стоит смотреть украинцам, в жизни которых немало боли и печали?

Кристина Тинькевич:

— Кино выступает не только как средство развлечения, но и как мощный инструмент для стимулирования размышлений и лучшего понимания себя через мнимый опыт другого человека. "Как там Катя?" – это история, которая может помочь украинцам найти ответы на сложные вопросы, с которыми они сталкиваются в жизни, особенно во время войны. Это история о моральном выборе, потере, любви и прощении, которая может дать каждому возможность задуматься над собственными ценностями и выборами.

Главную роль в фильме исполнила украинская актриса Анастасия Карпенко ("Доктор Ковальчук", "Перевозница", "Слуга народа"), которая получила награду как лучшая актриса на швейцарском фестивале в Локарно.

В одном из интервью вы сказали, что Анна в "Як там Катя?" и Лидия в "Перевознице" — это ваши любимые роли? Чем вам понравилась работа над фильмом "Как там Катя?"

Анастасия Карпенко:

— Сплоченностью профессиональной команды, работой со сверхталантливым режиссером Кристиной Тинькевич, возможностью быть сотворцем.

Анастасия Карпенко

Какой новый опыт получили во время съемок фильма "Як там Катя?"?

Анастасия Карпенко:

– Для меня это была возможность тотального погружения в свою героиню. Возможность создания и воплощения на экране.

Вы мама дочки. Легче ли вам играть мать, когда у вас есть ребенок?

Анастасия Карпенко:

— Дочери на момент съемок фильма еще не было. Если бы я играла Анну сейчас, это наверняка еще больше прибавило нюансы героини.

Какова миссия вашей героини относительно зрителя: научить, вдохновить, поддержать? Что, на ваш взгляд, ценно в этом персонаже?

Анастасия Карпенко:

— Возможность задуматься о собственных моральных принципах. Искать в сердце прощения.

Какие отзывы вы получали от зрителей после просмотра фильма?

Анастасия Карпенко:

— Благодарность и поздравление с хорошей работой.

Или по-разному зритель воспринимает такой жанр, как драма, до полномасштабного вторжения и после?

Анастасия Карпенко:

– Мы находимся в ситуации сплошных потерь. Наша картина может быть своего рода терапии и помочь им прожить.

Были ли в вашей жизни ситуации, когда вы сталкивались с нравственным выбором, как ваша героиня в фильме? Можете ли об этом рассказать?

Анастасия Карпенко:

— Как и у каждого человека, конечно, были. Это мои уроки.

Лента "Как там Катя?" можно просмотреть на Киевстар ТВ одновременно на 5 устройствах: смартфоне, планшете, ноутбуке, SMART-TV и приставке.