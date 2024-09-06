Сага о любви и мести: как создавали мир фильма "Граф Монте-Кристо"

Это современная и самая масштабная экранизация великого романа Дюма – саги о любви и мести, которая никогда не теряет своей актуальности.

Фильм с триумфом представили на Каннском кинофестивале, а позже он покорил критиков и зрителей, а также собрал рекордную для родной Франции кассу.

Одной из главных изюминок фильма является его визуальная часть, на создание которой ушли десятки миллионов евро. Для создания ленты было сделано много тяжелой работі, о которой мы расскажем в этом материале.

Почему стоит посмотреть версию 2024?

Это новое видение истории молодого и амбициозного Эдмона Дантеса, который становится жертвой сговора друзей. Получив несправедливый приговор коррумпированного суда, его отправили на пожизненное заключение в самую суровую тюрьму Европы за преступление, которое он не совершал. Но спустя годы несокрушимый Эдмон дерзко убегает, получает незаурядные сокровища и возвращается к свободной жизни. Впереди его врагов ждет страшное возмездие, а самого Дантеса – путь к любви и пониманию своего места в этом жестоком мире.

Впервые за всю историю воплощения великого романа на экранах свой голос главному герою – Эдмону Дантесу, подарил другой Дантес – Владимир. Украинский певец и блогер воплотил в жизнь давнюю мечту и озвучил одного из своих любимых героев юности.

"В школьном возрасте, когда я читал "Графа Монте-Кристо" на уроках зарубежной литературы, нам говорили, что это история о любви. Перечитав книгу уже во взрослом возрасте, стало понятно, что это настоящий триллер. Это история человека, чьи глаза омрачены" желанием мести. Дантес – поганец, которому симпатизируют в кадре, он неприкосновен, этим и привлекает. Думаю, Пьер Нине отлично передает этот образ. Моя задача – сохранить его в украинском дубляже", – поделился артист.

Главную героиню Мерседес – любовь Дантеса на всю жизнь – озвучила другая суперзвезда – актриса и телеведущая Наталья Денисенко.

Самые красивые локации Европы в одном фильме

В ленте "Граф Монте-Кристо" режиссеров Матье Делапорта и Александра Де Ла Пательера много событий проходит в регионе Ол-де-Франс, который раскрывается из-за тщательно подобранных декораций. Главный художник-постановщик Стефан Тайяссон провел большие исследования, чтобы создать символический замок, черпая вдохновение, в частности, в замке Александра Дюма, также известном как замок Монте-Кристо, в Порт-Марле.

В картине также можно увидеть замок Ферьер в Сене-и-Марне, который выбрали за его замечательные экстерьеры, а собор Мо использовался как репетиционный зал, придающий ему величайший вид. В замке Дампон в Валь-д'Уаге была создана интимная обстановка для одной из спален. Отель "Пайва" на Елисейских полях также стал характерной декорацией. Наконец, дворец Броньяр, известный как Парижская фондовая биржа, превратили в роскошный салон графа. Каждый объект вносит свой вклад в уникальную атмосферу фильма.

Лента снималась в разных местах на юге Франции и Бельгии, на что ушло 78 съемочных дней. Во Франции были задействованы замок Обри в Сире, недалеко от Перпиньяна, и замок Энгарран в Лаверне, недалеко от Монпелье. В студии Lites Studios в Брюсселе, также являвшейся местом съемок "Титаника", сняли захватывающие подводные сцены. Порт Мальты использовался в качестве декораций для начальной сцены, а замок Иф в Марселе стал местом съемок тюрьмы, в которой Эдмон Дантес провел почти 15 лет.

Создание уникальной атмосферы: слово авторам

Специально для Леди.ТСН.ua режиссеры фильма – Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер рассказали нам в комментарии, как они создавали уникальные интерьеры, поражающие роскошью и переносящие в темный мир романтического мстителя – Эдмона Дантеса.

Правда ли, что многие локации для фильма были созданы с нуля?

Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер: кинематографическое измерение Монте-Кристо заключается, в частности, в том, что это история человека, создающего мир. Вымышленный мир, созданный для привлечения людей, фон из "Тысячи и одной ночи", избегающий ощущения времени. Это позволило нам изобразить идеализированный 19 век, похожий на погружение в голову человека, имеющего средства, чтобы придать смысл своим мечтам, который сам является сказочным персонажем и верит, что его игра реальна. Потому что, как и в "Одинадцати друзьях Оушена", зритель получает информацию о плане Монте-Кристо и становится соучастником манипуляций, которые он совершает над другими. Но спустя некоторое время он больше не знает, что правда, а что ложь, и понимает, что Монте-Кристо начинает верить в то, что он говорит, поглощен своим творением, как Брюс Уэйн, который больше не может освободиться от своего костюма Бэтмена. С Андреа и Гайди зритель становится свидетелем его метаморфозы у темного феникса, рискуя увидеть, как Дантес, которого он любит, исчезает. Именно это придает историю огромную силу.

В романе и вашем фильме очень много контрастов, в том числе и визуальных, потому что главный герой живет в кардинально разных условиях. Как вы работали над воплощением этих контрастов?

Матье Делапорт: Когда во время подготовки нас спрашивали референсы, мы позволяли себе цитировать "Леопарда" или "Крестного отца", особенно из-за важности цвета. Как Хичкок, снимавший свой триллер "Севернее северо-запада" среди ярких пейзажей Среднего Запада, мы хотели добавить в темный фильм цвета лета, между синим небом и синим морем, с идеей, что этот контраст создаст идеальную среду для мести. Даже не упоминая тему кражи личных данных, это приближает нас также к "Фиолетовому полудню".

Александр де Ла Пательер: У меня очень сильные детские воспоминания о замечательных фильмах производства Technicolor 1950-х и 1960-х годов, от "Красных ботинок" до "Лоуренса Аравийского". Для Монте-Кристо мне казалось важным вернуться к этим ярким кинематографическим образам, которые невероятно радовали меня как зрителя.

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