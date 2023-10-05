"Счастливым меня делает семья, которую я фактически потерял": интервью звезды "Опера за викликом" актера Павла Вишнякова

9 октября в 20:00 на телеканале 2+2 состоится премьера шестого сезона остросюжетного сериала "Опер за викликом" о харизматичном и отчаянном капитане Артеме Трофимове, которого играет актер Павел Вишняков.

Павел родом из Беларуси, однако почти 10 лет живет и работает в Киеве. С первых дней полномасштабной войны в Украине Вишняков активно волонтерит – помогает украинским военным, парамедикам и деткам, пострадавшим от войны.

О полномасштабном вторжении, волонтерских поездках на деоккупированные территории Украины, моментах счастья и подробности нового сезона "Опер за викликом", Павел Вишняков эксклюзивно рассказал в интервью ТСН.

– Павел, вы хорошо помните первый день полномасштабной войны? Каким он был?

- 24 февраля я лег в четыре утра, потому что до последнего читал новости и не мог заснуть. Как только я начал засыпать, раздался взрыв. Я подошел к окну и понял, что необходимо срочно заправить автомобиль и купить продукты. Помню, что по дороге заехал в Макдональдс. Понимал, что, скорее всего, это последний раз, когда я его попробую. (улыбается) Когда вернулся домой, Южный мост был полностью забит машинами. Это было ужасно.

Как действовать дальше, я не знал. Нравственно сломался на третий день, когда мне пришлось спуститься в подвал. До этого я был дома и готовил тревожный чемоданчик. Все смеялись, потому что у меня он состоял не из вещей, а из спирта, веревки, ножей, компаса, рыбацких снастей, палатки и спальника. Потом друзья вывезли меня в область, думая, что там будет безопаснее. Через два дня я вернулся в столицу.

– У вас было предчувствие, что россия начнет полномасштабное вторжение?

– Почувствовал это в октябре-ноябре 2021 года. Я постоянно мониторил новости, читал, о чем пишут и как представляют информацию российские СМИ – по этому было очевидно, что россия не блефует, а реально планирует вторжение. Поэтому я не мог понять, почему Украина не готовится, почему никто об этом не говорит.

Ярким показателем того, что ситуация только накаляется, стало поведение россиян в Украине. С 2014 года я постоянно ссорился с российскими актерами из-за этого. Когда человек приезжает в другую страну и хочет там работать, есть определенные требования – выучить язык, историю, знать законодательство. Это верно и нормально. Но, находясь в Украине, россияне не считали это нормой. Когда я спрашивал, нужно ли уважать другой язык, традиции, культуру, русские всегда отвечали мне: "Нет". Это было ужасно.

– В первые месяцы вы могли выехать из Киева в более безопасное место, но остались. Почему?

– Меня уговаривали уехать. Но, во-первых, у меня нет инстинкта самосохранения. А во-вторых, зачем мне уезжать? Куда? С какой целью? В Украине мой дом, поэтому мне важно быть здесь.

Павел Вишняков

– Когда вы переехали в Киев? И почему решили жить именно здесь?

– Окончательно я переехал в 2015 году. За два года до этого мы снимали в Киеве проект, но, когда начался Майдан, нас вывезли в Минск. Слушая, как в российских СМИ врут о событиях в Украине, я чувствовал, что не хочу жить в России. Допускаю, если бы я не видел Майдан своими глазами, российская пропаганда и со мной сделала бы свое дело. Когда я уезжал в Москву, на второй-третий день просмотра местных новостей, я уже не понимал, что из увиденного правда. Сталкиваясь с российской пропагандой, "плывет" даже сознательный человек. Именно поэтому я понимаю, что сейчас до русских невозможно достучаться. Но если по телевизору начнут показывать другую информацию, они очень быстро переобуваются.

– Как друзья, родные отреагировали на ваше решение остаться в Украине?

– Они меня не поддерживают. С родными мы эти вопросы не поднимаем, чтобы оставить хоть какое-то общение. Из друзей есть адекватные люди, но их можно пересчитать по пальцам одной руки.

– С первых дней полномасштабной войны вы занимаетесь волонтерством. В мае прошлого года учредили свой благотворительный фонд. С чего начался ваш волонтерский путь?

– Когда меня вывезли в Киевскую область, я начал плести сетки для военных. Параллельно позвонил по телефону друзьям, которые уже начали волонтерить: мол, у меня есть деньги, машина, чем могу быть полезным. Так я с головой погрузился в волонтерство.

Сначала я не понимал, насколько меня это затянет. Не понимал, что из-за волонтерства у меня не останется почти никого из старого окружения, что поставлю точку на личной жизни. Но пока у меня будет хватать сил и здоровья, буду заниматься этим, потому что остались единицы, которые готовы помогать.

Павел Вишняков

- Кем занимаетесь в рамках фонда?

– Сначала мы помогали одеждой и едой военным, терробороне Киева. Развозили медикаменты, продукты бабушкам и дедушкам. Когда деоккупировали Киевскую и Черниговскую области, отправляли еду, детские боксы семьям с детьми до трех лет. Затем акцент сместился на военных – обеспечении и медицине. Мы выезжали с продуктовыми наборами на деоккупированные территории Черниговской, Харьковской, Херсонской областей, военных в Изюм, Краматорск. Сейчас на постоянной основе помогаем инклюзивным деткам Оболонского района. Впервые производим большой и очень важный сбор – миллион гривен на тактическую медицину для военных.

– Что поразило во время поездок на деоккупированные территории и на Восток?

— в каком состоянии деревья, земля, дома. Все уничтожено, сожжено. Больше всего шокировала поездка в Херсонскую область. Однозначно местным нужны были продукты, потому что добраться до них трудно, и поэтому никто не приезжал. Но гораздо больше они радовались тому, что о них кто-то помнит и беспокоится. Они были рады общению с другими людьми.

- Какой из закрытых запросов был самым трудным?

– Все они особенные. Помню, когда ребята из "Азова" попросили 25 сеток. Через два дня я позвонил по телефону и сказал: "Забирайте". Они были в шоке, потому что за столь короткий срок найти их трудно. Был очень велик запрос на медицину от Воздушных сил. Я обработал 80% позиций и нам удалось загрузить двухтонный бус всем необходимым – это была невероятная радость.

- Ради сбора вы вернулись к вышивке бисером . Что это была за картина?

– С этой картиной связана долгая история. На ней изображен перекресток. Первая иголочка была сделана в 2013-2014 годах, я даже знал, для кого ее делаю. Но потом произошел Майдан, мое отношение к этому человеку изменилось, и я забросил вышивку. Картина очень долго лежала, я не мог к ней прикоснуться. Второй раз взял ее, когда во время полномасштабной войны украинские актеры сделали аукцион act_lots, где собирали деньги на скорые для военных. Почти неделю я пытался подойти к картине, но так и не получилось. Вспомнил о ней, когда мы организовывали благотворительное мероприятие. Две недели доделывал ее: до полуночи решал все дела фонда, а затем до трех часов ночи вышивал. В конце концов, разыграли ее на мероприятии за 45 тысяч гривен.

Павел Вишняков

– Недавно вы писали в своих соцсетях , которые хотели бы вернуться на съемочную площадку. Соскучились за работой в кадре?

- Неделю назад, когда любимый друг, режиссер Денис Тарасов прислал мне фото и видео нашей совместной работы в сериале "Опер по вызову", что-то защемило. Я понял, что соскучился. Не столько по съемочному процессу, сколько по отношениям на площадке.

- В Украине вас хорошо знают по роли Артема Трофимова в детективе "Опер по вызову", выходящем на канале 2+2. В октябре наконец-то состоится премьера шестого сезона, которого зрители ждали больше года. Какую роль сериал сыграл в вашей жизни?

- Сериал "Опер по вызову" – это отдельная жизнь, но прежде всего это крутые знакомства. Когда "Опер" появился, для меня это был глоток свежего воздуха. До начала съемок первого сезона мы с режиссером Тарасом Ткаченко разбирали каждую сцену. Эта же работа продолжилась с режиссером Денисом Тарасовым. Мы делали читки, прорабатывали образы, предыдущую историю героя – все это очень помогало на площадке как актерам, так и режиссеру и всей съемочной группе.

– Какие моменты со съемок любите вспоминать?

– За шесть сезонов было многое. Однажды меня чуть не прострелили холостым патроном – не скажу, что я люблю это вспоминать, но эту съемку точно не забуду. (смеется)

Все сцены, относящиеся к личной жизни и где я мог показать внутреннее состояние героя, мои любимые. Когда в первом сезоне Трофимов потерял любимую, когда в четвертом – уходил из Департамента. Все эти истории – это работа души.

– Раньше вы говорили, что за годы работы в сериале стали перенимать поведение Трофимова. Что вы имели в виду?

- Вернее сказать, Трофимов – это и есть я. Причем так было изначально. Когда я заходил в проект, у меня было очень сложное эмоциональное состояние – незадолго до этого я расстался с любимым человеком, поэтому на пробах мне не пришлось играть, просто проживал свои чувства. Как оказалось, именно это и искал режиссер.

Каждая роль, над которой я работаю больше двух месяцев, остается со мной. Действительно, есть моменты, которые я перенял у Трофимова. Стал ходить со сгорбленной спиной, смотреть исподлобья, больше молчать. Это все приобретено. Возможно, когда проект закончится, я вернусь к себе другому.

Павел Вишняков

- Финал пятого сезона "Опера" шокировал зрителей – ради сестры Трофимов стреляет в напарников, ставших для него родными людьми. Неужели в продолжении Трофимов встанет на сторону зла?

– Он будет ходить по лезвию ножа. Сестра, друзья, долг, страсть, расследование – он будет разрываться между всем этим, рисковать и попытаться удержать баланс. К чему это его приведет? Будет неожиданный финал.

- В одном из интервью на вопрос: "Что делает вас счастливым?" Вы ответили: "Спокойствие и уверенность в завтрашнем дне". Как ответили бы сейчас?

– Счастливым меня делает семья, которую я фактически потерял… Но не скажу, что сейчас я не счастлив. Мое счастье в волонтерстве и людях, которые рядом. Безграничную радость чувствую, когда мы закрываем очередной волонтерский запрос.

– Что вас сегодня успокаивает и помогает отвлечься от новостей?

– Я люблю слушать громкую музыку. Прихожу в заведение, сажусь где-то в углу, пью любимый напиток – эспрессо, два кубика льда и лимон, и наблюдаю за людьми. Недавно у меня впервые за эти два года было полдня выходного, и я ловил рыбу. Рыбалка – это моя медитация.

– Кому первому позвоните в день Победы?

- Маме, потому что она очень ждет. И я жду.

Павел Вишняков

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