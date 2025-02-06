"Темы связаны с нашей будущей победой": балетмейстер Олеся Шляхтич о спектаклях "Моисей" и "Кассандра"

Первый премьерный показ прошел на сцене Национальной оперы Украины 29 октября 2024 года. Материалом для создания двух современных балетов стали одноименные поэмы украинских классиков Леси Украинки и Ивана Франко, что символизирует возрождение украинской культуры.

Олеся, какой фидбек от коллег по цеху, мнение которых цените, от зрителей вы получили после премьеры в прошлом году?

Олеся Шляхтич: Конечно, после премьеры фидбек был максимально положительным. Интересной особенностью этих отзывов стало то, что зрители и коллеги разделились на два условных лагеря (улыбается): одним больше понравилась Кассандра, другим понравился Моисей. И я могу прокомментировать это разделение так: людям, больше привыкшим к классическим балетам, к классической структуре постановки спектакля, к классической музыке, конечно, больше понравилась изящная "Кассандра", как и сама поэма Леси Украинки. Это такая ценная шкатулка с украшениями образов и аллегорий. А людям молодым, привыкшим к "движовым битам", ритмам, к большому количеству впечатлений, к тиктокам — им больше понравился "Моисей". В отличие от музыки Антонио Вивальди и Франсуа Кутюрье музыка Тимофея Старенкова очень энергичная, очень современная. Хореография, наполненная силой, энергией, жизнью.

"Кассандра"/Фото Александры Злуницыной

Именно поэтому эти отзывы меня очень утешили, ведь проектом важно всколыхнуть разные зрительские аудитории, чтобы было интересно людям всех возрастов, разных профессий. Как на мой взгляд, чем разнообразнее наша зрительская аудитория, тем более удачным является проект. Это первое.

И второе, конечно же, было очень приятно услышать от большинства уважаемых коллег, что просмотр этих двух спектаклей стал для них праздником. И меня это приятно поразило, потому что я даже не ожидала, что это может быть праздником, ведь темы обоих спектаклей очень тяжелые, обе темы иносказательно связаны с борьбой Украины, с войной, с нашей будущей победой. И в рамках этого подарить еще и праздник, это для меня такая овер-задача, которая, к счастью, была решена.

Как оцениваете премьеру вы сами?

Олеся Шляхтич : Если каждый зритель нашел для себя что-то свое, мне кажется, это такая небольшая победа. Я горжусь этими двумя спектаклями. Эти спектакли родились как результат свободы самовыражения и могли состояться только в условиях свободного государства. Этот проект, безусловно, ассоциируется со свободой творчества, с победой Украины.

У меня очень приятные впечатления от премьеры спектаклей. С творчеством Леси Украинки я уже работаю восемь лет – у меня удачный современный балет по драме-феерии Леси Украинки "Лесная песня". А к произведению Ивана Франко я обратилась в хореографии впервые и прикоснулась к этому автору душой. Я перечла все драматические поэмы Ивана Франко и стала его фанаткой. Даже поехала во Львов и в исторической гостинице "Жорж" заселилась в номере Ивана Франко, который был наполнен его книгами, потому что он открылся для меня с новой точки зрения. Эти мои два спектакля очень сложные по исходному драматическому материалу подарили мне уверенность.

Открою тайну, у меня уже есть один очень вдохновенный замысел на произведение современной украинской литературы авторства великой поэтессы. Я думаю, что при словах "современная украинская великая поэтесса" – несложно догадаться, о ком идет речь. Поэтому в следующем году планирую интересную и очень смелую премьеру.

Моя художественная ступенька — "Моисей" и "Кассандра" — безусловно красивая, счастливая. И надеюсь, что она будет и зрителям давать толчок поиску интересных смыслов в классической украинской литературе.

"Моисей"/Фото Александры Злуницыной

Возникло ли желание дорабатывать до второго премьерного показа какие-нибудь моменты в спектаклях?

Олеся Шляхтич : Конечно же. От спектакля к спектаклю у постановщика всегда есть желание что-то изменить, усовершенствовать. Ведь в момент премьерного показа это всегда яркие эмоции, всегда переживания. Ты всегда острее воспринимаешь минусы и гордишься какими-то удачными моментами. Однако общая картина очень хорошо в наше время видна при монтаже видеоверсии. И поскольку у нас есть полная видеоверсия, то мы уже провели часы над обнаружением недостатков и планом их коррекции. Конечно же, спектакль должен быть более насыщен световыми эффектами, мы обязательно над этим поработаем. Также понятно, что кое-что стоит доработать в хореографии, в определенных мизансценах. Отточка, шлифование – это неотъемлемая часть художественного процесса. Например, некоторые спектакли на Бродвее, которые идут по два-три в день десятилетиями, становятся действительно совершенными, потому что есть возможность постоянной доработки. Однако в нашем контексте есть существенные нюансы: в рамках репертуарной работы Национальной оперы Украины дорабатывать спектакль не очень легкий и доступный процесс. Конечно, нужно много часов репетиций, но очень трудно лавировать между другими репетициями и спектаклями, вылавливать артистов для придирчивой работы. Но я надеюсь, что руководство театра найдет возможности для этого нового молодого вдохновенного проекта.

"Кассандра"/Фото Александры Злуницыной

Партию Елены 12 февраля исполнит Анастасия Шевченко, одна из лучших солисток Национальной оперы. В первом спектакле эту партию исполняли вы. Почему было принято такое решение? Есть ли еще отличия в исполнительском составе второго премьерного показа?

Олеся Шляхтич : Анастасия Шевченко любезно согласилась исполнять мою партию Елены, ведь этот спектакль теперь исполняется исключительно артистами балета Национальной оперы Украины, потому что не я выступаю реализатором проекта, а Национальная опера Украины, поэтому с моей стороны мне показалось логичным заменить состав полностью исполнителями Национальной оперы. Анастасия Шевченко настолько прекрасна, что она идеально, на мой взгляд, подходит на роли Елены. Анастасия и Даниил Пащук, исполняющий партию Париса, создали новый замечательный тандем – такой свежий глоток воздуха для этого спектакля. Конечно же, учитывая очень красивое телосложение Анастасии Шевченко, некоторые хореографические моменты были изменены под нее.

У нас произошли и другие замены в актерском составе из-за травм и других непредсказуемых обстоятельств. Так партии Андромахи и Гектора исполнит романтически балетная пара – Татьяна Лезова и Ярослав Ткачук. Однако партию Кассандры исполнит, как и в октябрьскую премьеру, Лина Володина. Это то, что касается "Кассандры". А в балете "Моисей" в роли Авирона вместо Никиты Кайгородова выступит Илья Морозов. В роли Моисея остается неизменным Евгений Кайгородов. Партию Датана исполнит Андрей Скляр, а Демонов воплотят Екатерина Крук и Клеман Гийом.

Наш актерский состав ко второй премьере только усилился, в том числе несколькими заслуженными артистами Украины, а значит, стал только сильнее и красивее.

"Моисей"/Фото Александры Злуницыной

В преддверии премьеры в октябре 2024 года вы говорили о переговорах с западными импрессарио по представлению этих двух спектаклей за рубежом. Расскажите поподробнее о планах на 2025 год.

Олеся Шляхтич : Предложений после октябрьской премьеры стало только больше. Западные импрессарио увлечены абсолютно всем: и нашим патриотизмом, украинской хореографией, украинским исходным литературным материалом, украинскими декорациями, украинской музыкой, оптимистическим взглядом в будущее, в котором путь к победе, вера в наш вожделенный украинский рай. И такая философия очень понравилась западным партнерам, ведь спектакли Моисей и Кассандра четко транслируют желание украинцев быть свободными, быть европейскими. Даже самая режиссерская структура, музыкальная структура представлений показывает полную интеграцию украинского культурного продукта на европейский рынок.

Олеся Шляхтич/Фото Александры Злуницыной

Уже появились предложения от американских, испанских, португальских, израильских партнеров представить представления на их площадках. Эти предложения очень приятны и вдохновляют команду. Итак, ждем согласования от руководства театра и благословения для того, чтобы путешествовать по миру, демонстрируя высокий уровень современного украинского балета.

Автор текста Марфа Кобец

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