"Удивлена, что она до сих пор не играла таких ролей": режиссер фильма "Любовь, ложь и кровопролитие" о Кристен Стюарт

Кристен Стюарт сыграла в фильме менеджера тренажерного зала. Она сближается с амбициозной бодибилдеркой, которая едет в Вагес, чтобы осуществить свою мечту. Страсть женщин превращается в опасное происшествие, которое затянет их обоих в сети преступных связей.

"Любовь, ложь и кровопролитие" – это второй полный мэтр британки Роуз Гласс, которая несколько лет назад громко заявила о себе фильмом ужасов "Святая Мод". Специально для Леди. ТСН.ua режиссер рассказала о написании сценария, первом опыте съемок в США и сотрудничестве с Кристен Стюарт.

Откуда у вас возникла идея "Любви, лжи и кровопролития" после вашего первого полнометражного фильма "Святая Мод"?

Думаю, что после "Святой Мод" у меня не было четкой истории в голове, но я знала, что хочу попробовать что-нибудь другое и, возможно, исследовать жанр, с которым раньше не работала. Также я хотела рискнуть и попробовать что-то, в чем я бы не имела абсолютной уверенности, что осилию. Я знала, что хочу, чтобы история была сочной, мелодраматической, насильственной, взрывной и просто очень веселой. Думаю, это было основное чувство, с которым я подходила к работе – что я хочу отпустить себя и пойти на риск. Я хотела сделать что-то в таком тоне, но также знала, что не хочу писать этот сценарий самостоятельно – "Святую Мод" я писала сама. В этот раз я хотела попробовать другой подход, поэтому объединилась с Вероникой Тофильской (польская кинематографистка, известная как режиссер сериала "Темные материи" от HBO – прим. ред.], с которой мы вместе учились в киношколе, она тоже сценаристка и режиссер. Мы читаем сценарии друг друга, мы близкие подруги, потому я подумала, что это будет интересный способ поработать.

Почему вы захотели поместить действие в мир бодибилдинга?

По сути, бодибилдинг стал только крючком. Я подумала, что было бы очень интересно рассказать историю о женщине-бодибилдерке. Мне, как человек, который очень далек от бодибилдинга, это казалось психологически интересной территорией – поразмышлять о качествах, которые нужны человеку, чтобы выглядеть так, о дисциплине и одержимости, которые для этого необходимы. Меня заинтересовала идея того, как эти качества могут либо вступать в конфликт, либо же наоборот сочетаться с другими сферами жизни человека. В бодибилдинге есть что-то анархическое, прекрасное и удивительное. Это столь же перформанс, сколько спорт. Он требует много физических тренировок, но, как я узнала, тот крохотный промежуток времени, когда культуристы так выглядят для соревнований, они были обезвожены и физически почти слабы. Следовательно, это создание силы и мышц, но с эстетической целью. И я нашла это противоречие интересным.

Роль Джеки в фильме играет Кэти М. О'Брайан. Насколько вам повезло, что у нее был опыт бодибилдинга, а также актерская карьера?

Кэти феноменальна, и ее игра в этом фильме восхитительна на нескольких уровнях. Справедливо сказать, что это ее первая главная драматическая роль, и у ее персонажки есть серьезные взлеты и падения. У нее есть огромные драматические сцены с Кристен, которая, очевидно, уже давно занимается актерством, и ее игра меня просто поразила.

Кроме того, у нас были очень насыщенные и интенсивные съемки, и она еще и проходила полноценный режим физических тренировок, словно готовилась к соревнованиям по бодибилдингу. Ее преданность действительно ошеломляет. Это, по-видимому, возвращает нас к тому, почему она идеально подошла на эту роль, ведь, подобно Джеки, ее путь начался не с Голливуда, а со следования своим страстям и преодолению неурядиц.

Она также имеет невероятную физическую форму. Эта персонажка проходит через определенные темные места, одновременно олицетворяя своего рода героиню боевика, которая, как мне кажется, дается ей довольно легко. Но кроме этих жестких элементов персонажи, что мне нравится в Кэти, это мягкость, уязвимость и тонкость ее игры. Я надеюсь, что обе героини имеют эти противоречивые элементы, и в каком-то смысле они обе просто большие разбойники, спрятанные за крутыми мрачными оболочками с прекрасными волосами.

Почему вы хотели Кристен Стюарт на роль Лу?

Мне очень понравилась идея, чтобы Кристен была современной версией мрачного антигероя в стиле нуар, которого преследует его прошлое и слишком много курит. И мне просто нравится идея, чтобы она была удивительной героиней-сердцеедкой. Это было достаточно инстинктивно; я подумала о ней довольно рано, когда мы писали сценарий, и это казалось очень естественным выбором. Я удивлена, что она до сих пор не играла таких ролей.

Она также была большой поклонницей "Святой Мод" и хотела с вами работать, не правда ли?

Да, я слышала из-за знакомых, что она видела "Святую Мод", и что фильм ей понравился, и это замечательно. А потом мы встретились, и мы действительно хорошо сошлись и поладили. Честно говоря, я думала, что наша первая встреча прошла очень неловко. Думаю, я просто невероятно нервничала, но потом она послала мне очень милое сообщение и дала четко понять, что заинтересована в совместной работе. Думаю, она была достаточно открыта, каким бы ни был прекрасно проект.

В "Любви, лжи и кровопролитии" есть отсылка к американской эстетике 1980-х – она очень отличается от "Святой Мод".

Думаю, когда мы начали писать сценарий, и история стала более детализированной, казалось наиболее логичным поместить действие в США. Но сначала я немного нервничала и сопротивлялась этой идее. Я не думала: "О, я хочу снять свой второй фильм в Америке". Эта идея меня немного пугала. Но, учитывая историю и персонажей, которых мы с Вероникой создали, все в конце концов вело к этому. Как только мы решили поместить действие в Америку, это многое открыло, и мы с удовольствием предавались некоторым тропам разных жанров американского кино, таких как триллеры и мелодрамы периода 1980-х годов. Но также у нас чувствуется влияние нуара, потому что то время и простор в американском кинематографе имеет мифологическое качество. Он просочился в наше коллективное сознание. Мы с удовольствием играли с некоторыми тропами тех жанров, бежали навстречу клише, а потом, надеюсь, мы перепрыгиваем через него и оборачиваем его интересным образом.

Назвали бы вы этот фильм квир-историей любви?

Я никогда не хотела, чтобы это был фильм о том, что они – квирные персонажи. Они просто таковы. Это свойственно фильму. И, очевидно, было снято много замечательных фильмов, рассматривающих истории каминг-аута и все эти более знакомые стороны квир-рассказов. Просто лично не это привлекло меня в этой истории. Персонажи просто такие, какие они есть.

Квирность здесь заложена, и я осознавала это, когда мы писали динамику Лу, ​​ее семьи и отца. У нее есть проблемы с отцом, они держат дистанцию ​​и она его ненавидит, но дело не в том, что он не одобряет ее сексуальность. Во многих аспектах истории, не только в романтической линии, мы старались избежать чего-либо, что может быть слишком знакомым.

"Любовь, ложь и кровопролитие" – это одновременно жестоко и смешно. Можете ли вы объяснить тон, к которому стремились?

Да, поначалу было странно пытаться объяснить это людям, думаю, потому что там есть много довольно мрачного материала. Было несколько человек, работавших над фильмом, и они сказали, когда мы снимали: "О, мы снимаем комедию". Я сказала: "Не знаю, тогда это какая-то темная странная комедия". Я больше подходила к проекту с мыслью, что некоторые его элементы были смешными, я не знала бы, как снять фильм, в котором нет юмора. Даже когда жизнь ужасная, трагедия и комедия идут бок о бок. Думаю, в этом случае я просто хотела сделать что-то действительно развлекательное, чтобы люди наслаждались просмотром. Я решила рискнуть и посмотреть, сработает ли это.

Читайте также: