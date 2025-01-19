"Вызовом стала сцена, в которой я впервые обнажила грудь": Наталья Денисенко рассказала о съемке комедии "Когда ты выйдешь замуж"

Эта романтическая комедия не только дарит зрителям смех и радость, но и напоминает, что счастье у каждого свое и важно находить свое место в жизни. А главная героиня этой истории уверенно держит в своих руках не только саблю в сцене фехтования, но внимание каждого зрителя, для которого этот фильм станет чем-то особенным.

В этом интервью Наталья рассказывает о том, как роль заставила выйти за пределы комфорта и почему этот фильм имеет особое значение для нее. Читайте дальше и вы узнаете самые смешные моменты со съемок, самые сложные сцены и вызовы, мотивирующие расти.

Расскажите, как вы узнали о кастинге на роль Ксении и что вас больше всего заинтересовало в этом персонаже?

На кастинг меня пригласил Алексей Комаровский – автор и режиссер этого фильма. Мы уже работали вместе над пилотной версией одного сериала, поэтому когда он сказал, что готовит новый проект и хочет видеть меня в нем, я сразу заинтересовалась. Эта роль стала для меня вызовом, ведь она совсем не похожа на те, которые я играла раньше. К тому же это главная роль, и мне очень хотелось попробовать себя в чем-то новом.

Я была очень рада, что меня пригласили. Однако история получения этой роли была непростой: первые пробы, как я считаю, были неудачными. Я даже полагала, что шансов утвердить меня на роль нет. Но судьба распорядилась иначе и я очень благодарна за эту возможность.

Готовились ли вы к роли искусствоведа как-нибудь особенно? Может, посещали галереи, общались с экспертами или изучали специфику этой профессии?

Да, я действительно готовилась к этой роли и в этом мне помог Алексей. Перед съемками он пригласил меня на одно событие в музее, расположенном в Киево-Печерской Лавре. Там проходила презентация картин, среди которых были работы Екатерины Билокур – те же реалистичные цветы, которые очаровывают своим изяществом.

Мы прогуливались по выставке и Алексей обращал мое внимание на поведение искусствоведов: их движения, манеры, то, как они разговаривают и взаимодействуют в такой атмосфере. Это было очень ценно. Хотя у меня не было возможности специально общаться с экспертами или ездить на другие выставки, этот опыт помог мне многое понять. Я внимательно наблюдала, запоминала и пыталась перенести эти детали в образ своего персонажа.

В фильме немаловажную роль играет тема отношений. Как, по-вашему, этот фильм поможет зрителям посмотреть на любовь или брак по-новому?

Действительно, наш фильм о любви и его главной идее – "любовь найдет тебя". Моя героиня Ксения мечтает о браке и уверена, что уже обрела свою настоящую любовь. Она готовится к свадьбе, но, без спойлеров, в сюжете происходит что-то меняющее все. Ее ожидания разбиваются, но даже после этой любви находит ее – неожиданным и очень авантюрным способом. Ведь это романтично-приключенческая комедия и в ней, как и в жизни, место сюрпризам.

Этот фильм показывает, что иногда то, что мы считаем идеальным, на самом деле может быть не самое лучшее для нас. Во Вселенной или Боге часто есть свои, гораздо более интересные сценарии. И, по моему мнению, зрители, глядя на эту ленту, могут не столько переосмыслить любовь или брак, сколько понять, что у счастья много форм. У каждого свой путь и свой рецепт счастливых отношений. Главное – быть честным с собой и открытым к новому.

Расскажите о ваших отношениях с другими актерами на съемочной площадке. Были ли моменты, особенно сблизившие вас с командой?

Да, этот фильм стал для нас настоящим мостиком к дружбе. Во-первых, наши отношения значительно укрепились благодаря съемкам в Хорватии. Мы все жили вместе и это создало особую атмосферу, похожую на лагерь. Мы даже шутили между собой, что оказались в летнем лагере для взрослых. После съемочных дней мы собирались вместе с актерской командой и нашим режиссером Алексеем Комаровским. Готовили ужин, обсуждали снявшие сцены и планировали следующий день. Это стало не просто рабочим процессом, а чем очень теплым и дружественным. Когда съемки закончились и нам пришлось возвращаться домой, это чувствовалось, будто завершение лета в лагере с новыми друзьями, которых не хочется покидать.

С Тарасом Цымбалюком у нас сложились особые отношения. Он играл моего брата в фильме и по жизни мы тоже стали как родные. У нас даже дни рождения почти одновременно: у него 16 декабря, у меня – 17-го, и мы родились в один год. Мы очень похожи и я благодарна за то, что у меня есть такой "брат-друг" как Тарас.

Антонина – это отдельная история. Она невероятная женщина, я ее искренне уважаю и обожаю. Мы были как настоящие подруги, особенно во время жизни в Хорватии. Она уникальная личность и наши разговоры были для меня очень ценны.

Что касается Павла, то работать с ним было подлинным удовольствием. Он очень искренний, открытый человек, всегда заботящийся о комфорте своих партнеров. Даже в самых интимных сценах я чувствовала себя с ним максимально комфортно, потому что он всегда поддерживал и беспокоился. К примеру, во время сцены, где я лежала под одеялом, Павел заботился о том, чтобы все выглядело достойно и удобно, даже помогал поправлять одеяло для оператора. Такие мелочи много говорят о его человечности и профессионализме.

Фильм выйдет на большой экран уже 23 января. Чего вы ждете от премьеры и какой вы представляете реакцию зрителей?

Я убеждена, что наше кино "Когда ты выйдешь замуж" – это именно то, в чем сейчас нуждаются украинские зрители. Оно обладает уникальной способностью влиять на психологическое состояние людей, ведь показывает наше недалекое будущее, о котором мы все мечтаем – мирную Украину, в которую хочется вернуться.

Этот фильм качественен во всех аспектах. Я даже не боюсь сказать, что его картинка целиком на уровне голливудских фильмов. Латвийская команда операторов проделала невероятную работу, а хорватские пейзажи придают фильму еще больше визуальной магии. Наши талантливые украинские актеры вместе с европейскими коллегами продемонстрировали настоящее мастерство. Сценарий увлекает с первых минут, дарит легкость и радость, которых сейчас так не хватает.

Эта комедия – эмоциональная, искренняя, полная приключений, романтики и даже экшена. Она создана для того, чтобы зрители на два часа могли забыть о проблемах и испытать тёплые, светлые эмоции. И я уверена, что именно такова будет реакция людей – им станет легче на душе, а самое главное – они поймут: украинское кино способно быть конкурентоспособным не только на европейском, но и на мировом уровне.

Это стильная, современная история о красивых, харизматичных украинцах, без клише и шаблонов, ранее ассоциировавшихся с нашими фильмами. И я уверена, что зрители массово пойдут в кинотеатры, потому что качество этого продукта говорит само за себя.

Что вы почувствовали, когда впервые прочли сценарий? Были ли какие-нибудь сцены или реплики, которые сразу заставили вас влюбиться в эту историю?

Сценарий менялся несколько раз, начиная с того момента, как я впервые увидела его на пробах. Алексей Комаровский много работал над ним, и даже на съемочной площадке он оставался открытым для наших предложений. Если мы придумывали что-то новое – шутку или альтернативную реплику – он всегда слушал и, если это подходило, прибавлял к сценарию. Для актеров это настоящая мечта – иметь возможность влиять на своего персонажа и диалоги, и я очень благодарна за эту свободу творчества.

Впрочем, были ключевые моменты, которые оставались неизменными, ведь сценарий должен быть четко структурирован, чтобы создать качественное кино. И вот, что меня задело больше всего еще во время первого прочтения, – это шутки от бабушки Сасы, которую сыграла Инна Мирошниченко. Ее персонаж – это нечто невероятное: хорватская бабушка, которая пытается говорить на украинском языке, но выходит очень смешно и трогательно.

Одна из сцен, где моя героиня Ксения общается с бабушкой, вызвала у меня настоящий смех. Это был тот момент, когда я сразу сказала Алексею: "Это просто шикарно!" Думаю, зрители также оценят эту сцену, ведь в ней есть тепло, юмор и что-то очень живое, человеческое. Меня искренне поразило такое внимание к деталям и удачная интеграция европейских персонажей в украинскую историю.

Что для вас стало самым сложным или интересным в работе над этим фильмом? Были ли сцены, заставившие вас выйти из зоны комфорта?

Таких сцен было много, ведь эта роль требовала гораздо больше работы, чем обычно. Если раньше я могла просто сыграть красивую девушку, то нужно было по-настоящему работать. Моя героиня Ксения кардинально отличается от меня и по психотипу, и по поведению. Хотя в некоторых моментах я находила в ней себя, большинство сцен требовали серьезного перевоплощения.

К примеру, сцена в галерее, где я представляю картины или сцена фехтования. Для последней мне пришлось посетить специальное занятие, чтобы понять, как правильно держать рапиру, какие движения должны быть у человека, профессионально занимающегося фехтованием. Кроме того, я работала над тем, чтобы представить, как должна вести себя женщина, управляющая галереей – ее жесты, манера говорить, внутреннее состояние.

Еще одним вызовом для меня стала сцена, в которой я впервые согласилась обнажить грудь. Раньше это было для меня табу, я ведь считала, что это лишнее. Но режиссер предложил сделать это не просто зрелищности ради, а ради искусства. Идея была показать обнаженную красоту как нечто утонченное и художественное, и я решила попробовать. Это был выход из моей зоны комфорта.

Еще одна непростая сцена – танец под песню Верки Сердючки. В жизни я очень активна и безумна на вечеринках, но эта сцена была настоящим испытанием. Ночь, холод, ограниченное время, чтобы снять кадр до рассвета, и я, танцующая, скачущая, крутит головой на каблуке пять раз подряд! Для зрителя это будет всего 30 секунд, а я исполняла этот танец 15 минут без перерыва. На пятом дубле я думала, что просто упаду.

И, конечно, незабываемой была сцена падения в бассейн. Это тоже было в пять утра, холодный бассейн, а потом – бегом под горячий душ, чтобы согреться. Мы с Павлом Текучевым даже не снимали одежду, просто шли прямо в душ мокрые.

Этот фильм стал для меня сплошным выходом из зоны комфорта, но это то, что доставляет наибольшее удовольствие актеру. Ведь только через такие испытания открываешь в себе что-нибудь новое. И это невероятно ценно.

В авантюрных комедиях часто есть невероятные приключения или неожиданные ситуации. Есть ли в фильме сцена, которая стала настоящим вызовом для вас как актрисы?

Для меня этот фильм в целом стал большим вызовом. Во-первых, главная роль, а это всегда означает колоссальную ответственность, особенно когда ты лицо фильма, который покажут во многих странах. Это одновременно вызов и большая честь. Каждый актер или актриса мечтает о таких возможностях.

Если говорить о конкретных сценах, то одна из самых сложных, как я уже и говорила, — это та, где я впервые согласилась обнажить грудь. Это было нелегко, но я горжусь, что смогла справиться со своими сомнениями. Кроме того, вся работа над фильмом была невероятно насыщенной и требовала максимального привлечения. Каждый день на съемочной площадке – это баланс между ответственностью и удовольствием. И хотя это был вызов, я уверена, что такие роли являются мечтой каждой актрисы.

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