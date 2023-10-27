"Я снова плакал, внутри все выворачивалось": интервью звезды сериала "Одна родина. Весілля" Евгения Ламаха

Евгений Ламах в интервью ТСН рассказал о съемке нового сериала, юности в Сумах, спорах в соцсетях и силе украинцев.

До полномасштабной войны Евгения Ламаха называли одним из самых многообещающих молодых актеров украинского кино. Он уже является номинантом на премии "Золотой волчок" и "Киноколо". В его фильмографии громкие полные метры – "Круты 1918", "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон Донбасс", "Дом "Слово" и "Мирный-21" режиссера Ахтема Сеитаблаева.

27 октября в 18:30 на телеканале 2+2 зрители увидят актера в четырехсерийной ленте "Одна родина. Весілля". Это история о бывших друзьях, а ныне заклятых врагах - Павле Доценко и Грише Куликове, которые становятся главными претендентами на должность мэра. В предвыборной погоне кандидаты вместе с женами попадают в сложные, запутанные, а иногда и забавные ситуации. Недоразумения между семьями не утихают даже после новости о помолвке их детей, роли которых сыграли Дарья Плендер и Евгений Ламах.

О съемке нового сериала, юности в Сумах, спорах в соцсетях и силе украинцев, Евгений Ламах рассказал в интервью ТСН.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– До начала полномасштабного вторжения ваша карьера была на взлете. При вашем участии активно выходили сериальные премьеры и украинские полные метры. Но 24 февраля кинопроизводство остановилось, о съеме не было и речи. Предполагали, что в профессию вы не вернетесь?

– Честно, тогда я об этом не думал. Вопрос стоял, как выжить и чем я могу быть полезным. Каждый стал перед выбором – либо взять оружие в руки, либо помогать ВСУ. Мой коллега, актер Женя Авдеенко, активно готовившийся к военному сопротивлению, сразу пошел служить. Когда он позвонил мне с вопросом, не знаю, где найти тактическое снаряжение, я пообещал помочь. Так началась моя волонтерская деятельность.

Мы с актерами ездили по селам и городам Украины, показывали фильмы, собирая на помощь ВСУ. Впоследствии авто, на котором мы передвигались, сломалось, все мои сохранности иссякли, поэтому мы вернулись в Киев. Я продолжал волонтерить, но более точечно, сотрудничая с другими фондами.

– Что стало величайшим открытием за время волонтерства?

– Я был поражен, насколько мы сильны и несокрушимы. Как умеем объединяться и сражаться вместе, когда враг нападает. Раньше не видел и не понимал, что украинцы – столь сильная нация.

Увлекаюсь такими людьми, как Настя Пустовит, которая с первых дней помогает, как бы тяжело это ни было. Особенно сейчас, когда собрание закрывается очень медленно. Она для меня настоящий пример волонтера.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– Когда вы вернулись на съемочную площадку?

– Даже в первые месяцы полномасштабной войны были пробы, однако, когда возобновятся съемки, никто не знал. Это был сложный период. Я хватался за всякую возможность заработать, чтобы прокормить себя и донатить.

Весной 2023 года мне предложили записать пробы в сериал "Одна родина. Весілля". Помню, что прочитал сценарий и был приятно удивлен, как круто прописаны герои, реплики. Это большая удача, когда текст не нужно адаптировать под себя, потому что он написан на живом языке. Меня утвердили на роль, и в марте мы стартовали со съемками.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– О чем для вас этот сериал?

– Очень выразительна в ленте линия любви, этакая история Ромео и Джульетты в условиях Украины. Наши с Дашей Плендер герои, Тарас и Вероника, борются за свою любовь, хотя их семьи категорически против брака. Также этот сериал о взаимопонимании и человечности.

Instagram Евгения Ламаха

– Это современная история?

– Да, события происходят после 2014 года. Наши герои живут в шахтерском городке, который во время оккупации был разделен пополам, а сейчас уволен и возвращается к жизни в Украине. Но на первом плане в этой истории все же люди и их переживания.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– Ради любви вашему герою приходится идти наперекор родителям. А как вы близки с родными?

– Я один ребенок в семье. Мои родители воспитывали меня в любви, всегда поддерживали и заботились, даже до сих пор заботятся. Был момент, когда я почувствовал, что своей заботой они переходят мои личные границы и решил заявить свое недовольство в очень резкой форме. Родители тогда сильно обиделись. На тот момент из-за своей незрелости я не понимал, что их поступки мотивированы любовью и заботой, поэтому иногда нужно их выслушать, спокойно реагировать на вопросы и советы. Сейчас мы хорошо общаемся, и я очень благодарен им за это.

Instagram Евгения Ламаха

– Как работалось на площадке после длительной паузы?

– Чувствовалось, что все соскучились по работе. Мне очень понравилось, как взаимодействовала команда – не только актеры, но все департаменты. Каждый – личность, у каждого свой подход, но все слышали друг друга. Если бы меня попросили охарактеризовать команду одним словом, я сказал бы: взаимопонимание.

Instagram Евгения Ламаха

– Съемки проходили не только в Киеве, но и в Ирпене, Гостомеле. Как тяжело сниматься на таких локациях?

– Когда я приехал в Ирпень и увидел разбитый Дом культуры, внутри была пустота. Может быть, потому что я много выплакался, выкричался к этому... Люди, к сожалению, быстро все забывают, чувства и эмоции со временем притупляются. Поэтому так важно сегодня снимать кино – как документальное, так и художественное, фиксировать все события и эмоции, которые мы проживаем.

Несколько месяцев назад я пересматривал "Год" Комарова, потом документальный фильм "Сумы. Мы дали им под дыхание" – и снова плакал, внутри все выворачивалось, потому что я был в этих обстоятельствах, видел это собственными глазами, слышал вибрации взрывов…

Евгений Ламах/Пресс-служба

– Вы родом из Лебедина, юность провели в Сумах на границе со страной-террористом. Испытывали ли тогда влияние русской пропаганды?

– Семья у меня преимущественно украиноязычная. Я учился в гимназии с углубленным изучением украинской истории и языка. Русская литература считалась для нас зарубежной, но среди сверстников почему-то было принято общаться именно по-кацапски. Тогда не было понимания, что в будущем наш язык может стать защитой от россиян. Потом я переехал в Киев и вернулся в украинский. Иногда могу с кем-то перейти на русский, но надеюсь, что со временем это сойдет на нет. Однако за свои 27 лет ни разу не сталкивался, чтобы кто-то из моего окружения – в Киеве или Сумах – тащил сюда "русский мир".

– Но согласитесь, до сих пор есть те, кто не понимает, почему необходимо общаться на украинском языке, почему важно прекратить потребление российского контента. Как быть с ними?

– Я за дипломатический подход. Сначала пытаюсь поговорить. Если диалог не помогает, нужно действовать, но не агрессивно: создавать социологические проекты, медиапроекты с участием экспертов, привлекать людей к изучению истории, потому что на самом деле с этого все начинается. Те, на кого и это бездействует, сами себя изживут. Мы должны быть готовы к тому, что это длительный процесс и кропотливая работа.

Но к коллаборантам и пытающимся нас уничтожить россиянам никакой толерантности. Мы должны действовать решительно, как это делают ВСУ на фронте.

– Как вы реагируете на постоянные споры в соцсетях?

– Я эмоциональный человек. Если нарушили мои личные границы или где-то пренебрежительно поступили в отношении меня или знакомых, могу позвонить по телефону и сказать об этом прямо. Я ненавижу несправедливость.

Но, по-моему, в соцсетях много российских ИПСО, которые являются раздражителями для людей, которые сейчас очень устали и напряжены. Большинство споров онлайн вызвано искусственно, чтобы отвлечь нас от более глобальных ситуаций. Потому не вижу смысла на них реагировать.

– Понимали ли вы, что российское вторжение неизбежно?

– Понимал и знал, что это будет именно в таких масштабах. То, чего я боялся, то и вышло. Мой профессиональный опыт состоит из исторических военных картин, где на съемках мы часто общались с нашими защитниками. Они рассказывали, что происходит на фронте, и к чему это приведет. Я знал это, но совершенно не был готов.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– Почему не готовились?

– Я чувствовал возможную угрозу, однако надеялся на лучшее. Думал, что все же на полномасштабное вторжение они не решатся, но…

– Украинский развлекательный контент вытесняет российский, но, например, в музыкальных чартах кое-где все равно появляются российские исполнители. Как вы это объясняете?

– Я не слушаю этих исполнителей. Но то, что они находятся где-то в топах чартов, меня огорчает. Думаю, некоторые люди не совсем понимают, что стоит отказаться от русской недокультуры, потому что, слушая их творчество, мы делаем хуже себе, не давая произойти украинскому.

– Что вы слушаете?

– Я не зависим от музыки. Если хочется что-то послушать, это преимущественно классическая музыка. С 2015 года не смотрю русские сериалы. До полномасштабной войны мог просматривать ютуб-проекты российских комиков, но, конечно, сейчас не слежу за ними.

– Вы нашли альтернативу этим шоу на украинском ютубе?

–Да! У нас много талантливых комиков. Но все же основой украинского ютуба в этом жанре для меня являются "Львы на джипе", "Подпольные разгоны" Праздника Загайкевича. Также смотрю австралийского комика Джима Джефриса.

Евгений Ламах/Пресс-служба

– Кто сейчас для вас самая большая поддержка?

– Это мои родные. Родители и моя девочка. Друзья.

– Когда в последний раз чувствовали себя счастливым?

– Ой, даже не помню. Наверное, это произойдет полноценно, когда рухнет соседняя страна. Но недавно испытывал нечто похожее на счастье на съемочной площадке нового украинского сериала, роуд-муви "Друзья".