"Я вышла к ним в зал в образе космонавта": KOLA рассказала о забавном случае во время своего всеукраинского тура

Настя, каковы ваши впечатления от тура по Украине?

Для меня концерт в каждом городе был не просто выступлением. Это особый момент обмена энергии с людьми, пришедшими поддержать меня. Я чувствовала невероятную любовь и поддержку с каждым аккордом, с каждым словом. И действительно, в этих моментах, если в начале и было какое-то рабочее напряжение, оно рассеивалось на первых же минутах моего выхода на сцену. И я чувствовала себя как на отдыхе, ведь занималась тем, что обожаю, пела для людей, которые имеют для меня большое значение. Потому от тура у меня море положительных эмоций. А еще я очень рада, что за первую часть тура собрала и передала нашим военным 1 000 000 гривен.

KOLA/Instagram KOLA

Были ли в туре какие-то трудности или форс-мажоры?

Был один интересный и, я бы даже сказала, волшебный момент. В день моего выступления в Ровно была гроза, из-за которой выключился свет во всем центре города, прямо перед моим выходом на сцену. Моя команда не растерялась: мы взяли акустическую гитару, подсоединили колонки и принялись играть акустику. Я думала, что это затянется не менее чем на 45 мин. Но во время исполнения песни "Вірте люди у дива", гораздо раньше, чем мы рассчитывали, появился свет. Это была настоящая магия, потому что действительно тьма очень слаба, когда вера жива. Это было очень эмоционально. Я буду долго вспоминать этот момент и, конечно, буду продолжать верить в чудеса, и вам всем этого желаю.

А были ли какие-нибудь забавные случаи во время тура?

У меня на каждом концерте, несмотря на то, что я пою о серьезных вещах и глубоких чувствах, всегда есть место шуткам и моим небольшим речам, которые вызывают у людей улыбку. Но самым забавным случаем можно назвать мой сюрприз одесситам. Я вышла к ним в зал в образе опоздавшего на концерт космонавта, сделала небольшой комедийный интерактив со зрителями, такой своеобразный театр одного актера. Зал был в восторге, было невероятно приятно слышать их смех, ведь в Одессе тогда была напряженная ситуация, и я была счастлива их порадовать.

KOLA/Instagram KOLA

В каком городе вам понравилось выступать больше всего?

На этот вопрос не может быть конкретного ответа, ведь каждое выступление было волшебным по-своему. Я не могу сказать ни за один город, где бы мне было как-то немного хуже выступать, чем в предыдущем. Напротив, могу твердо заявить, что я абсолютно счастливая артистка, потому что меня принимали на каждой концертной площадке именно так, как мечталось когда-то. Это невероятные впечатления. И, несмотря на то, что программа всюду была одна, я вносила какие-то новые фишки в каждое свое выступление, поэтому не могу выделить среди всех городов какой-то один.

KOLA/Instagram KOLA

Чем вы занимаетесь сейчас?

Вернувшись в Киев, я взяла паузу на несколько дней, чтобы насладиться эмоциями от тура. Отдохнула скорее эмоциональных всплесков, ведь, кроме веселья, во время выступления были очень щемящие моменты, когда на песне "Люди" весь зал пел со мной, стоя и не сдерживая слез. Я хочу сохранить воспоминания от первого тура на всю жизнь, в каждом городе были полные залы, что вдохновило меня на дальнейшее творчество. Поэтому сейчас я работаю над новыми песнями и, безусловно, готовлюсь к концерту в свой день рождения, 19 октября, во Дворце спорта. Теперь я хочу его еще больше, потому что знаю, что каждый раз могу быть разной, поэтому смогу удивить всех пришедших в этот день и подарить им море незабываемых впечатлений.

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