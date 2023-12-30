Яйохи, верещака и винегрет по-буковински: победитель "Адской кухни" Юрий Диденко рассказал о забытых украинских рецептах

Украинская традиционная кухня настолько разнообразна, что может удовлетворить любые вкусы. Есть любимые украинские блюда, которые мы готовим почти каждый день, а есть, к сожалению, и такие рецепты, которые давно забыты. О некоторых из них нам рассказал известный шеф-повар.

Победитель проекта "Адская кухня" 2021 года Юрий Диденко, являющийся шеф-поваром ресторана высокой кухни SAZHA в новой буковельской гостинице DIDUKH (Ribas Hotels Group), рассказал в эксклюзивном интервью для ТСН.ua о своем опыте работы в мишленовских ресторанах Европы, о древних рецептах украинской кухни, которые он осовременил, и любимое блюдо от мамы.

Юрий Диденко

Каким забытым украинским блюдам вы дали "вторую жизнь"?

Яйохи – это традиционное украинское блюдо, которое готовится из крупной белой фасоли, выращенной в Прикарпатье. Кроме тушеной фасоли, в блюдо входят лук, чеснок и сушеные белые грибы. Это своеобразная мачанка: раньше так называли все блюда, в которые можно было обмакнуть хлеб. Яйохи – это практически забытый рецепт, потому что сейчас его редко кто готовит. Но в нашем ресторане это блюдо пользуется большой популярностью.

Еще одна жемчужина нашего меню – верещака. Это староукраинское блюдо из свинины тушится в свекольном квасе. Мы немного обновили рецепт, сделали его более современным. Теперь верещака не выглядит как простая домашняя еда, это уже блюдо высокой кухни. Кстати, свекольный квас мы тоже готовим сами.

Верещака

Среди популярных блюд есть и классические полтавские полтавские галушки в авторской интерпретации. Мы подаем к галушкам нежную говядину совид и соус из топленого молока: этот рецепт я привез из Дании, где работал в мишленовском ресторане Relae.

Полтавские галушки

Также мы делаем невероятный тартар из оленины… Но это уже тема совсем другого разговора.

Тартар из оленины

Ваш фирменный буковинский винегрет, пожалуй, тоже не так-то просто приготовить?

Нет, как раз с винегретом все проще. Вообще можно сказать, что это обычный винегрет. Но он точно не такой, как его привыкли видеть на своем столе украинцы. Винегрет мы делаем двух видов: с квашеной капустой, или с маринованными огурчиками. Также в состав входят белые грибы и запеченные овощи: готовую свеклу, морковь и картофель мы нарезаем, складываем в боксы и маринуем в душистом подсолнечном масле. А еще – яблоки. Специальной ложкой вырезаются шарики, которые затем компрессируются в соусе на основе яблочного сока. Заправляем винегрет подсолнечным маслом. Два секретных ингредиента блюда: гель из айвы и эмульсия из зеленого лука (проще говоря, это майонез, приготовленный из лука). Благодаря им, наш винегрет имеет хороший цвет и яркий вкус.

Винегрет по-буковински

Есть ли у вас любимое блюдо?

Самые вкусные блюда для меня те, которые приготовила моя мама. Когда летом приезжаю к маме в город Зиньков (Полтавская область – прим.ред.) – прошу ее приготовить окрошку. Зимой коронное мамино блюдо – студень из курятины. То есть достаточно простые, но вкусные блюда.

К сожалению, украинская кухня до прихода коммунистов и после – это разные вещи. Коммунисты уничтожили изысканную украинскую кухню, насадив нам советское меню. Многие рецепты исчезли навсегда. А еще был Голодомор, когда украинцам приходилось готовить блюда даже из сухих листьев – об этом мне рассказывала бабушка. Мне тоже иногда не верят, когда рассказываю, что в детстве мама пекла пряники на основе рассола, который оставался в банке из консервированных помидоров. Кстати, пряники были достаточно вкусны. Поэтому сегодня в Украине существует две кухни: современная и осовремененная. Основой современной модернистской украинской кухни есть продукты, которых раньше в Украине не было. В нашей стране выращивают стерлядь, креветки, телапию. Не говоря уже о спарже, киви, трюфеле… К счастью, уже 10 лет кулинария развивается в Украине.

Кстати, в меню ресторана встречаются не только украинские блюда, есть и европейские…

Да. Мы специально сделали адаптивное меню для удовлетворения кулинарных желаний всех наших гостей. Например, та же пицца – это итальянское блюдо, и его всегда просят приготовить детям. У нас классический неаполитанский рецепт, только тесто черного цвета. Начинки пиццы – классические и авторские. Так же мы готовим картошку фри. Делаем это для того, чтобы родители не ломали голову, что из меню заказать ребенку.

Вы достаточно быстро добились успеха в карьере. Расскажите, пожалуйста, как получили свой первый опыт, может быть, ваш пример поможет другим.

Моя карьера повара началась в 2011 году, когда я устроился работать на круизный лайнер. За три года тяжелого труда освоил базу и понял, что пора расти дальше. Приехал в Польшу и через три года прошел путь от обычного повара до сушефа одного из варшавских ресторанов. Все это время писал письма ресторанам, входящим в рейтинг The World's 50 Best Restaurants с просьбой взять меня на стажировку. Ответы приходили из Бразилии, США, других стран, но больше всего заинтересовало предложение из Дании. Так я стал поваром в ресторане Relae с мишленовской звездой, который находился в Копенгагене. Владельцем заведения был известный шеф Криштиан Пуглиси. Схема работы была проста: ты даришь ресторану свои руки и время, а получаешь знания. Для меня это был очень полезный опыт. Поскольку я стажировался летом – научился правильно обрабатывать и хранить сезонные продукты, использовать такие необычные для Украины ингредиенты как бузина и лепестки чайной розы. Так что лучший совет для тех, кто хочет стать шеф-поваром: в начале пути всегда выбирайте знания, а не деньги.

Юрий Диденко

Читайте также: