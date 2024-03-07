"Жизнь одна, и надо решаться на авантюры": актриса Мария Стопник о фильме "Я, Побєда і Берлін"

Мы поговорили с актрисой Марией Стопник, которая сыграла возлюбленную Кузьмы Скрябина – Барбару, о съемочном процессе и фильме в целом.

Мария Стопник

Расскажите о своем опыте съемки? Как присоединились к проекту?

Съемки проходили в дружеской, насыщенной и комфортной атмосфере. У нас была отличная команда, в которой все были за идею и качество. Все прилагали максимум усилий к результату.

Я пришла на пробы, с несколькими партнерами сыграли сцену, потом сообщили, что меня утвердили. Очень радовалась, но немного беспокоилась, что я не блондинка, как госпожа Светлана (жена Скрябина, — прим. ред.), но оказалось что и так тоже ок.

Что больше всего запомнилось во время съемок?

На самом деле, весь съемочный процесс был достаточно ярким, поэтому сложно выделить что-то конкретное. Поразило то, как тепло и с любовью все происходило. Это был как большой летний лагерь для взрослых.

Были ли вы знакомы с творчеством Кузьмы Скрябина раньше? Какие из его песен самые любимые?

Скрябина слушала с детства, исполняла его песни на концертах в музыкальной школе с ансамблем, смотрела телепередачи с его участием и читала произведения. Каждая песня прекрасна! Сложно выделить. Сейчас почему-то чаще слушаю "Чим пахне".

Какие навыки и знания вы приобрели в процессе работы над фильмом?

Это был мой первый полный метр, первая относительно большая роль, поэтому занималась какой-то цельностью персонажа, его изменения в течение фильма. Но рядом с коллегами и нашей Олей, режиссером, было не страшно. Было доверие, поэтому наверняка я получила первые самые важные базовые знания относительно съемок именно фильмов и первый опыт работы в большом проекте.

Мария Стопник

О чем для вас лично этот фильм?

О мечте, открытости к тому, что тебе предлагает мир и пониманию того, что жизнь одна и надо решаться на какие-то авантюры и жить каждую минуту.

Чем фильм "Я, Побєда і Берлін", по вашему мнению, поразит зрителей?

Чувствую, как прорывается через экран любовь, которую в ленту вложил каждый из нас. Любовь к Кузьме, к его творчеству и к проекту в целом. Ведь многие из нас работали, дружили или, хотя бы, раз в жизни встречались с Андреем и попадали под влияние его широченной теплой души. Я знаю мало таких фильмов, что ты считываешь эту "подложку" любви.

Фильм очень стильный визуально. А музыкально – это просто рай, потому что все римейки треков действительно кайфовые и почти все есть у меня в плей-листе. Ну и конечно – дуэт Блиндара и Гевы: это просто разрыв для меня! Такого партнерства и дополнения друг друга на экране я давно не встречала.

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