Звезда нового комедийного экшена "Фрилансер" Элисон Бри рассказала в интервью о съемках в джунглях Америки с Джоном Синой

Элисон Бри – одна из самых больших звезд современной комедии. Вы точно видели Элисон в таких хитовых шоу, как "Безумцы", "Сообщество" и "Блеск", а также в таких лентах, как: "Крик 4", "Пятилетняя помолвка", "Девушка, которая подает надежду", "В активном поиске". За свою карьеру звезда получила награду Гильдии актеров США и две номинации на премию "Золотой Глобус".

В украинский прокат вышел новый фильм с Элисон Бри и суперзвездой Джоном Синой. Лента является комедийным экшеном о приключениях в джунглях и одновременно высмеивает мир латиноамериканской диктатуры и криминала.

По случаю выхода блокбастера у нас была возможность взять у суперзвезды эксклюзивное интервью. Мы пообщались с Элисон до старта страйка американских актеров.

Приветствуем вас! Вы известны именно по вашим замечательным работам на телевидении. А в последние годы активно снимаетесь в кино. Какая разница в работе в кино и телевидении?

Оооо.. хороший вопрос.. Для игры актрисы разницы нет. Я играю и в сериале и в кино одинаково. Но все, что стоит вне работы в кадре – отличается. Когда ты долго снимаешься в сериалах, команда становится твоей второй семьей. Это другая динамика, другая система отношений. В кино все по-другому – вы знакомитесь с коллегами, работаете с ними несколько месяцев, а потом встречаетесь спустя год на промокомпаниях. Кроме того, даже сейчас кино и сериалы снимают по разным графикам, все это также влияет на работу.

Вы звезда сразу трех культовых шоу: "Безумцы", "Сообщество" и "Блеск", но, несмотря на это, у вас есть имидж комедиантки, хотя в вашей фильмографии много драматических ролей. Почему зрителям запомнились именно ваши комедийные работы?

Я думаю все просто. Мои самые яркие работы как раз в комедиях. К тому же я люблю сниматься именно в комедиях больше, чем в драмах. Кроме того, быть смешной и не глупой в кадре – это работа. Поверьте, в драмах гораздо легче играть, чем в комедиях.

Как вы оцениваете проекты, сделавшие вас звездой?

Обо всех своих проектах я вспоминаю с любовью. Но они очень разные. Особенно, работа в "Безумных". Это была маленькая, но стабильная и важная роль, подарившая мне опыт и известность. Более того, этот сериал – велик. Быть частью истории – честь. Конечно, больше всего я ценю "Сообщество". Атмосфера на площадке была неповторимой, мы действительно веселились, когда работали. Рада, что именно эти эмоции испытывают и зрители.

Расскажите о своем новом проекте – "Фрилансер", который в октябре выходит в мировой прокат?

Это тоже веселый проект! Я играю журналистку, которой в последнее время не везет. Но она смелая и амбициозная, что приводит ее к передряге. Чтобы получить горячий сюжет, она идет на опасный шаг. Да, она хочет сделать интервью с очень жестоким диктатором вымышленной страны Палдонии. Джон Сина играет охранника на фрилансе, который должен защищать журналистку в опасной стране, но, конечно, все идет не по плану… Поэтому моя героиня, герой Джона и сам диктатор, которого играет замечательный Хуан Пабло Раба, должны убегать и выживать в джунглях, чтобы спастись от врагов диктатора…

Мы снимали в невероятных местах. Я была в восторге каждый день работы. На экране все выглядит даже лучше, чем в жизни. Также мы наслаждались производными условиями, это было глотком свежего воздуха (буквально и фигурально) после лет пандемии.

Как вам работать с Джоном Синой?

Ооо. Он великолепен. Большой профессионал. Он согласен делать все, чтобы добиться лучшего результата. Не капризничает, любит экспериментировать. Чуткий и милый вне площадки. С ним чувствуешь силу, не просто так он добился такого успеха в спорте и стал звездой в кино. Он имеет много граней, он разный.

Во "Фрилансере" вам повезло с партнерами, не правда ли?

Да. Чего стоит только Хуан Пабло Раба, который и играет диктатора. Он действительно такой мачо на экране. В кадре он неотразим. Так и чувствуешь его жестокость, нарциссизм, изобретательность и небольшую глупость. Мне кажется, именно его игра прекрасно оттеняет мою с Джоном работы.

Мы не можем не упомянуть о режиссере ленты Пьере Мореле (постановщик лент "Такси 4", "Заложница", "Тринадцатый район"). Он снимает настоящее мужское кино. Как вам опыт работы с ним?

Пьер очень милый. Настоящий профессионал. Особенно когда идет дело о съемке экшен-сцен. Он знает, что хочет увидеть в кадре, но является сторонником подлинности в кадре. Он не вылизывает сцену на пост-продакшене, картина у него суровая, это мне нравится.

Спасибо вам за разговор! Уверены, "Фрилансер" станет хитом.

Спасибо вам за внимание. Круто, что вы увидите ленту даже раньше, чем в Америке. Это веселое и зрелищное кино с крутыми видами. Посетите кинотеатры, вы не пожалеете.

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