Меган Маркл и Жаклин Кеннеди / © Associated Press

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Между свадьбами герцогини Сассекской иЖаклин Кеннеди прошло 65 лет, однако, несмотря на прошедшее время, их объединяет одно поразительное совпадение. Эти две американские невесты выходили замуж за мужчин из чрезвычайно влиятельных семей, а в день свадьбы их родные отцы не смогли проводить их к алтарю. В обоих случаях эту роль в конечном итоге выполнил другой мужчина.

Однако причины в каждой семье были совершенно разными.

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Свадьба Джеки

Громкая свадьба 24-летней Жаклин Бувье, которая выходила замуж за сенатора Джона Ф. Кеннеди, состоялась 12 сентября 1953 года. Её отец, Джон Бувье, должен был вести дочь к алтарю, и для Джеки это было важно, ведь, несмотря на развод родителей и сложные семейные обстоятельства, она была очень привязана к нему. Однако этого не произошло, и невесту к алтарю повел отчим.

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Джеки и Джон Кеннеди / © Associated Press

В книге Кэролайн Галлеманн «Кеннеди и Виндзоры: история двух династий», One Born, One Made («Кеннеди и Виндзоры: история двух династий — одной по происхождению, другой созданной») 2026 года описывается, что произошло в тот день.

«Я никогда не видела своего отца в таком состоянии или пьяным — вплоть до самого ужасного дня, который только мог быть в его жизни, — свадьбы Джеки», — позже сказала сестра Жаклин — Ли — биографу Саре Брэдфорд. — «Это было более чем очевидно, но, думаю, я, пожалуй, была единственной, кто знал, что он чувствовал себя на совершенно враждебной территории, совершенно один».

По словам автора книги, мать Джеки — Джанет — дала мужу ясно понять: хотя Джек Бувье был желанным гостем на церемонии, на прием его не приглашали. Его также не допустили на ужин накануне свадьбы.

Джеки и её отчим / © Getty Images

«Совершенно понятно, — сказала Ли, — что накануне он просто напился до беспамятства и на следующий день не смог выдать свою любимую дочь замуж».

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Прессе сообщили, что он заболел.

Свадьба Меган

Королевская свадьба Меган и Гарри состоялась 19 мая 2018 года в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Великобритании. Накануне роскошного торжества, 18 мая, Кенсингтонский дворец объявил, что принц Чарльз будет сопровождать Маркл к алтарю, поскольку её отец, Томас Маркл, не сможет присутствовать на свадьбе из-за недавней операции на сердце.

Меган и Гарри / © Associated Press

На самом деле ситуация была более напряженной, чем могло показаться сначала. Накануне свадьбы разразился скандал вокруг фотографий Томаса Маркла. Он договорился с фотографом о постановочной фотосессии. На снимках Маркл изображал отца, активно готовящегося к свадьбе дочери: его фотографировали во время примерки костюма, за чтением материалов о Великобритании и в интернет-кафе, где он якобы просматривал информацию о Меган и принце Гарри. Фотографии выглядели как случайные кадры, сделанные папарацци, хотя на самом деле были заранее организованы.

Ситуация стала достоянием общественности после того, как британские СМИ обнародовали видео с камер наблюдения, которое свидетельствовало о постановочном характере съемки. Томас признал, что согласился, потому что хотел улучшить свой публичный имидж. Он также отрицал, что его главной мотивацией были деньги.

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«Mail on Sunday» собирается опубликовать материал о том, что отец Мэг сотрудничал с папарацци и за деньги организовал постановочные фотографии, которые должны были выглядеть как случайные снимки папарацци. […] Мы спросили, правда ли это. Действительно ли он за деньги организовал целую серию постановочных «случайных» фотографий? — Нет. […] Мег сказала: «Мы, возможно, сможем остановить эту историю, папа, но если выяснится, что ты нам лжешь, мы больше никогда не сможем опровергнуть ни одну ложную историю о себе или наших детях. […] Ты должен сказать нам правду». Он поклялся, что никогда не организовывал никаких фотографий. […] Мэг прошептала мне: «Я ему верю». […] Мы предложили ему немедленно покинуть Мексику и приехать в Великобританию. […] Он сказал, что у него есть дела. И тут лицо Мэг изменилось. Она повернулась ко мне и вздохнула: «Он лжёт». На следующее утро история вышла — и оказалась хуже, чем мы боялись. Появилось видео встречи отца Мэг с папарацци в интернет-кафе и серия постановочных фотографий, в частности снимок, на котором он читает книгу о Великобритании, будто готовится к свадьбе. По сообщениям, эти фотографии стоили сто тысяч фунтов и, казалось, без всякого сомнения доказывали, что отец Мэг действительно нам лгал», — написал Гарри в своей книге «Запасной».

Томас оказался под огромным давлением прессы. Вскоре он заявил, что не приедет на свадьбу, сославшись, в частности, на проблемы со здоровьем и желание не создавать Меган и королевской семье лишних проблем. В результате Меган вышла замуж за принца Чарльза.

Чарльз ведет Меган к алтарю / © Associated Press

Чарльз ведет Меган к алтарю / © Associated Press

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