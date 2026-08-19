"Мы хотели от него избавиться": мать умершей Хайден Панеттьери рассказала правду об избраннике дочери

Мать Хайден Панеттьери об избраннике дочери / © Associated Press

Реклама

Мать покойной Хайден Панеттьери, Лесли Воджел, впервые прокомментировала внезапную смерть 36-летней актрисы и резко высказалась о ее гражданском муже Брайане Гикерсоне, который был замешан в домашнем насилии.

Об этом пишет Bored Panda.

Реклама

Мать Хайден Панеттьери резко высказалась о ее гражданском муже после внезапной смерти актрисы

В разговоре с журналистами NBC News 18 августа — вскоре после того, как правоохранители подтвердили, что Гикерсон находился рядом со звездой в последние минуты ее жизни — Воджел заявила, что семья годами пыталась оградить его от дочери.

Реклама

«Мы давно пытались избавиться от него», — заверила Лесли Воджел.

Заявление матери перекликается с беспокойством фанатов Панеттьери, которые в Сети вспоминают о случаях физического насилия со стороны Гикерсона и выражают сомнения в его непричастности к трагедии. Впрочем, согласно предварительным выводам расследования, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Отношения Панеттьери и Гикерсона начались в 2018 году. Несмотря на многочисленные разрывы из-за вспышек агрессии с его стороны, за день до трагедии они отправились в Южную Каролину.

По данным полицейского отчета, во время приезда медиков, которые проводили сердечно-легочную реанимацию, в квартире находились Брайан и его брат Зак. Если Зак вел себя крайне эмоционально, то Брайан не выказывал никаких чувств, пока врачи официально не констатировали смерть. При этом он спокойно передал правоохранителям пакет с лекарствами, которые употребляла актриса.

Реклама

Офицеры прибыли в апартаменты Judson Mill Lofts в Гринвилле в 13:50. На теле актрисы не обнаружили следов травм. В то же время в распоряжении издания Page Six оказалась запись звонка на линию 911, в которой говорилось, что у Панеттьери случилась остановка сердца после передозировки запрещенными веществами.

Отношения между актрисой и ее матерью, которая работала ее менеджером с детства до 19 лет, в последние годы оставались напряженными. В майских мемуарах «This Is Me: A Reckoning» Панеттьери призналась, что именно сотрудничество привело к их отдалению.

В ответ на это Гикерсон ранее публично критиковал Лесли Воджел:

«Одна из самых плохих людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Я просто не могу с ней — она ужасная».

Реклама

Сама же Воджел объяснила, что была вынуждена прекратить общение с дочерью после 20 лет травм, поскольку ей было тяжело наблюдать за саморазрушением Хайден из-за зависимостей. Она добавила, что сделала все возможное для ее спасения, но в конце концов осознала: невозможно спасти того, кто этого не хочет.

Несмотря на сложное прошлое, Лесли с теплотой вспомнила талант дочери.

«Я думаю, что Хайден была невероятно талантливым человеком во многих сферах. Становится трудно быть верным себе, и я думаю, что Хайден, к сожалению, сбилась с пути. Хотелось бы, чтобы все было по-другому. Хотелось бы, чтобы она осталась верна себе, потому что имела много невероятных качеств».

Сдерживая слезы, Воджел также вспомнила о смерти своего 28-летнего сына Дженсена в 2023 году и выразила надежду, что теперь Хайден рядом с братом и они обрели покой.

Она уточнила, что в последний раз говорила с дочерью по телефону в октябре, а после того они лишь изредка обменивались сообщениями.

Незадолго до смерти, во время майского подкаста Джея Шетти, Панеттьери делилась оптимизмом по поводу будущего. Она откровенно рассказала о борьбе с алкоголизмом и послеродовой депрессией, отметив, что выход книги помог ей оставить темный период позади.

«Я закрыла одну дверь, а другая открылась. Я чувствую, что у меня еще много жизни», — сказала тогда Хайден.

Что известно о смерти Хайден Панеттьери

Напомним, в США в возрасте 36 лет скончалась американская актриса Хайден Панеттьери. Результаты вскрытия показали отсутствие признаков травм, однако официальную причину смерти пока не разглашают.

В момент трагедии рядом со звездой находился ее гражданский муж Брайан Гикерсон, предоставивший правоохранителям пакет с лекарствами, которые принимала актриса.

Незадолго до смерти Хайден планировала поездку в Украину, чтобы навестить 11-летнюю дочь Каю-Евдокию, и откровенно делилась воспоминаниями о борьбе с послеродовой депрессией, тревогой и зависимостями, из-за которых в свое время передала опеку над ребенком отцу.

На трагическое известие отреагировал бывший муж актрисы Владимир Кличко. Он выразил глубокие соболезнования родным и поклонникам, отметив, что семья находится в состоянии шока.

Экс-боксер подчеркнул огромный талант Хайден, ее вклад в их общую жизнь и заявил, что будет хранить память о матери для их общей дочери. Кличко также призвал общественность уважать частную жизнь семьи в этот сложный период.

Новости партнеров

Новости партнеров