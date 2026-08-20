Набрала 4 кг мышечной массы и научилась дрифту: как звезда "Игры в кальмара" готовилась к новой роли в экшене

© Associated Press

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Южнокорейская модель и актриса Чон Хо Ён (Хойон), которая обрела мировую популярность благодаря сериалу «Игра в кальмара», снялась в научно-фантастическом боевике «Надежда» режиссера На Хон Джина.

Чон Хо Ён / © Associated Press

Фильм стал первой полнометражной работой актрисы. На экране она появится вместе с Хван Чон Мином, Чо Ин Соном, Алисией Викандер и Майклом Фассбендером.

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Чо Ин Сон, На Хон Джин, Чон Хо Ён, Хван Чон Мин / © Associated Press

Как Хойон получила роль

Свою первую встречу с На Хон Джином актриса восприняла как настоящий кастинг, хотя режиссер просто хотел с ней познакомиться. После двухчасовой беседы он передал ей сценарий.

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Хойон призналась, что не ожидала получить его так быстро. По дороге домой она держала бумажный экземпляр в руках, а дома написала свое имя под названием Hope. Именно тогда актриса поняла, насколько сильно хочет сыграть в фильме.

Обратиться к ней посоветовал режиссеру Хван Чон Мин. Авторы картины искали для роли Сон Э новое лицо — актрису, которая могла бы естественно чувствовать себя в сложных сценах с оружием.

Набрала мышечную массу и научилась дрифту

Сон Э — полицейская из отдаленного городка Хопохан, который оказывается под угрозой из-за появления неизвестного существа. Чтобы убедительно воплотить на экране физически сильную героиню, Хойон пришлось серьезно поработать над своей фигурой.

В течение шести месяцев она занималась силовыми тренировками и набрала четыре килограмма мышечной массы. Актриса также училась обращаться с оружием, освоила тактическое передвижение и получила водительские права на автомобиль с механической коробкой передач.

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Кроме того, Хойон специально училась дрифту. Благодаря длительной подготовке она смогла самостоятельно выполнить значительную часть экшен-сцен, в частности эпизоды с автомобильными погонями и тяжелым оружием.

Режиссер не пощадил дебютантку

На Хон Джин известен своей требовательностью и вниманием к деталям. На съемочной площадке он мог многократно повторять один эпизод, добиваясь нужного результата.

Хойон назвала такой подход «благословением» для молодой актрисы. По ее словам, каждый новый дубль помогал ей чувствовать себя перед камерой увереннее и совершенствовать свою игру.

«Я чувствовала, что выхожу за пределы своих возможностей, и это было невероятно увлекательно», — рассказала звезда.

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Таким образом, дебют в полнометражном кино стал для Хойон не просто переходом от сериала к большому экрану, а серьезным физическим и профессиональным испытанием. В «Надежде» зрители увидят ее совершенно другой — не в образе Кан Се Бёк из «Игры в кальмара», а в роли полицейской, которая вступает в борьбу с неизвестной угрозой.

Фильм «Надежда» выйдет в украинских кинотеатрах 3 сентября в формате IMAX, а с 10 сентября поступит в широкий прокат.

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