Преждевременные роды: опыт принцессы Беатрис и других королевских особ

Принцесса Беатрис с дочерью Афиной, фото: instagram.com/britishvogue

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Принцесса Йоркская Беатрис

Принцесса Беатрис – дочь Сары Йоркской и принца Эндрю и внучка королевы Елизаветы II. Она была беременна вторым ребенком, когда узнала об угрозе преждевременных родов. Почему так произошло, Беа не рассказывала, известно лишь, что ее первая дочь Сиенна появилась на свет в предполагаемый врачами срок в 2021 году, а вот вторая дочь Афина родилась почти на месяц раньше и это был самый тревожный месяц в жизни ее родителей.

“Вы можете попытаться и спланировать беременность как можно лучше, но иногда у вашего тела – или вашего ребенка – есть другие идеи, которые в некоторых случаях могут привести к преждевременным родам. К счастью, с постоянно развивающимися технологиями в руках знающих врачей, акушерок и медсестер, каждый день достигается все больший прогресс в понимании уникальных осложнений, которые могут сопровождать преждевременную беременность”, – написала принцесса Беатрис.

© Associated Press

Ей повезло, ее дочь Афина родилась 22 января 2025 года здоровой.

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Герцогиня Эдинбургская Софи

Герцог и герцогиня Эдинбургские также пережили сложный опыт, когда Софи была беременна своей первой дочерью леди Луизой . Она роидлась преждевременно 8 ноября 2003 года, это произошло на четыре недели раньше срока (на 36 неделе беременности Софи). Ее мать страдала от сильных внутренних болей и была госпитализирована в больницу Frimley Park в Суррее. Уже в госпитале врачи обнаружили, что у Софи открылось кровотечение и она находится в опасном состоянии для жизни. Поэтому было принято решение сделать экстренное кесарево сечение. После операции Софи и ее новорожденную дочь разлучили на целых шесть недель, так как Луиза провела эти дни в отделении интенсивной терапии в специализированном неонатальном отделении больницы Св. Георгия в Лондоне.

© Associated Press

Отметим, что за год до этого герцогиня Софи перенесла внематочную беременность.

Зара Тиндалл

Единственная дочь принцессы Анны – Зара Тиндалл – родила троих детей и перенесла два выкидыша. А ее третий ребенок (и единственный сын Лукас) появился на свет очень быстро. Настолько быстро, что Зара буквально не успела доехать до госпиталя.

© Getty Images

Лукас Тиндалл хоть и родился в срок, он уже очень спешил, появился на свет он на полу в ванной комнате в доме Зары и Майка в Гэткомб-парке. “К счастью, акушерка, которая должна была встретить нас в больнице, была недалеко, поэтому она подъехала как раз в тот момент, когда мы приняли положение, а вторая акушерка приехала сразу после того, как появилась головка”, — рассказал однажды в подкасте Майк Тиндалл.

Королева Елизавета II

Покойная королева Великобритании Елизавета II тоже появилась на свет раньше времени. Ее мать Елизавета Боуз-Лайон рожала своего первенца мучительно долго, несмотря на то, что та решила появиться на свет раньше срока. Родовой процесс длился около 30 часов, и в результате роженице пришлось сделать кесарево сечение. Принцесса Елизавета родилась 21 апреля 1926 года на Брутон-стрит, 17 в Мейфэре, лондонском доме ее бабушки и дедушки по материнской линии, графа и графини Стратмор.

© Getty Images

Сайт royalcentral.co.uk ссылается на отчет The Derby Daily Telegraph, в котором говорилось, что королева должна была родиться в конце апреля, но родилась “немного раньше, чем ожидалось”. Накануне родов “стало очевидно, что важное событие произошло ближе, чем предполагалось”, — писала газета.