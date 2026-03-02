- Дата публикации
-
- Категория
- Звезды
- Количество просмотров
- 151
- Время на прочтение
- 2 мин
Принц Оскар: семь интересных фактов о сыне кронпринцессы Виктории
Принц Оскар — младший ребенок шведской кронпринцессы Виктории и кронпринца Даниэля и третий в очереди на престол. Сегодня Оскару исполняется десять лет и по этому случаю мы собрали интересные факты о нем.
1.Принц Оскар родился 2 марта 2016 года в Каролинской больнице в Сольне, там же, где четырьмя годами ранее появилась на свет его старшая сестра — принцесса Эстель.
2. Его рождение было отмечено двумя салютами из 21 орудия напротив Стокгольмского дворца, а его имя Оскар Карл Олоф и титул герцога Сконе были объявлены на следующий день его дедом по материнской линии, королем Швеции Карлом Густавом.
3. Крещение принца состоялась 27 мая 2016 года (в мае 2012-го в этой же Королевской часовне Стокгольмского дворца крестили и принцессу Эстель). Крестными принца Оскара стали — король Дании Фредерик X (тогда носивший титул кронпринца), и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, а также его тетя принцесса Мадлен (сестра кронпринцессы Виктории), а также двоюродные братья его родителей.
4. В соответствии с Законом о престолонаследии 1979 года, вступившим в силу 1 января 1980 года, принц Оскар является третьим в очереди на престол после своей матери и сестры, а не вторым, как это могло бы быть ранее просто потому, что он родился мальчиком.
5. Когда ему было чуть больше года юный принц начал посещать детский сад Lilla Kvikkjokk Montessori на Королевском Юргордене в Стокгольме. А сейчас он учится в частной начальной школе Campus Manilla в Королевском Юргордене, где также получает образование его старшая сестра принцесса Эстель.
6. Оскар живет вместе с родителями и сестрой во дворце Хага в Сольне.
7. Принц Оскар не исполняет королевских обязанностей в силу своего слишком юного возраста, но он часто появляется на важных семейных мероприятиях вместе с родителями и сестрой, а также другими членами королевской семьи Швеции.
Впрочем, уверенны, что со взрослением Оскара мы будем все чаще видеть его на публичных мероприятиях.