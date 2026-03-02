Принц Оскар: семь интересных фактов о сыне кронпринцессы Виктории

Принц Оскар / © Getty Images

Реклама

1.Принц Оскар родился 2 марта 2016 года в Каролинской больнице в Сольне, там же, где четырьмя годами ранее появилась на свет его старшая сестра — принцесса Эстель.

2. Его рождение было отмечено двумя салютами из 21 орудия напротив Стокгольмского дворца, а его имя Оскар Карл Олоф и титул герцога Сконе были объявлены на следующий день его дедом по материнской линии, королем Швеции Карлом Густавом.

Принц Оскар / © Getty Images

3. Крещение принца состоялась 27 мая 2016 года (в мае 2012-го в этой же Королевской часовне Стокгольмского дворца крестили и принцессу Эстель). Крестными принца Оскара стали — король Дании Фредерик X (тогда носивший титул кронпринца), и кронпринцесса Норвегии Метте-Марит, а также его тетя принцесса Мадлен (сестра кронпринцессы Виктории), а также двоюродные братья его родителей.

Реклама

Кронпринцесса Метте-Марит с кронпринцессой Викторией и принцем Оскаром в день его крещения / © Getty Images

4. В соответствии с Законом о престолонаследии 1979 года, вступившим в силу 1 января 1980 года, принц Оскар является третьим в очереди на престол после своей матери и сестры, а не вторым, как это могло бы быть ранее просто потому, что он родился мальчиком.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с детьми принцессой Эстель и принцем Оскаром / © Getty Images

5. Когда ему было чуть больше года юный принц начал посещать детский сад Lilla Kvikkjokk Montessori на Королевском Юргордене в Стокгольме. А сейчас он учится в частной начальной школе Campus Manilla в Королевском Юргордене, где также получает образование его старшая сестра принцесса Эстель.

Принц Оскар и принцесса Эстель / © Шведская королевская семья/Instagram

6. Оскар живет вместе с родителями и сестрой во дворце Хага в Сольне.

Кронпринцесса Виктория и кронпринц Даниэль с сыном принцем Оскаром / © Getty Images

7. Принц Оскар не исполняет королевских обязанностей в силу своего слишком юного возраста, но он часто появляется на важных семейных мероприятиях вместе с родителями и сестрой, а также другими членами королевской семьи Швеции.

Реклама

Принц Оскар со своими кузенами и кузинами, а также с отцом кронпринцем Даниэлем и сестрой принцессой Эстель / © Getty Images

Принц Оскар / © Getty Images

Впрочем, уверенны, что со взрослением Оскара мы будем все чаще видеть его на публичных мероприятиях.