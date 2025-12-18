10 лучших рождественских фильмов, которые технически не являются праздничными

Рождественские фильмы / © Credits

Одна из вещей, которую многие из нас любят в праздничный сезон — это веселые фильмы и телешоу. Кто-то ежегодно пересматривает такие милые истории как фильм «Эльф» или «Гринч — похититель Рождества», но есть и ряд очень популярных фильмов, которые многие смотрят на зимние праздники и считают их рождественскими, хотя на самом деле они таковыми не являются.

В этой подборке вы найдете целых десять рождественско-не рождественских фильмов, которые захотите посмотреть в декабре. Все эти картины уже давно стали культовыми.

«Гремлины», 1984 год

События фильма разворачиваются накануне Рождества в маленьком американском городке Кингстон-Фоллз. Отец дарит сыну Билли загадочное существо по имени Гизмо, не подозревая об опасных правилах ухода за ним. Когда правила нарушаются, город заполняют агрессивные маленькие гремлины, превращая праздничную атмосферу в кошмар.

«Пока ты спал», 1995 год

Главная героиня — Люси Модерац — одинокая работница чикагского метро. Однажды она спасает незнакомца Питера Каллахана после несчастного случая на станции. По недоразумению семья мужчины решает, что Люси — его невеста. Пока Питер находится в коме, Люси сближается с его родней.

«Бэтмен возвращается», 1992 год

Бэтменом должен защитить Готэм от угрозы — Освальда Кобблпота, известного как Пингвин. Злоумышленник стремится к мести и политической власти и, конечно же, уничтожить Бэтмена. Этот фильм режиссера Тима Бертона отличается готической стилистикой и психологической глубиной и является культовой картиной.

«Вам письмо», 1998 год

Главная героиня — Кэтлин Келли, владелица маленького книжного магазина в Нью-Йорке, ведет анонимную онлайн-переписку с мужчиной, не зная его настоящего имени и постепенно влюбляется в него. Ее собеседником оказывается Джо Фокс — владелец крупной книжной сети, которая угрожает бизнесу Кэтлин.

«Эдвард Руки-ножницы», 1990 год

Эдвард — искусственно созданный человек с ножницами вместо рук, который живет одиноко в старом замке. Косметолог Пэг Боггс приводит его в свой дом, где Эдвард знакомится с жизнью пригорода и влюбляется в ее дочь. Все жители города восхищаются героем и его талантами, но впоследствии страх и непонимание берут верх и события напрочь меняются, как и настроения общества.

«Крепкий орешек», 1988 год

Нью-йоркский полицейский Джон МакКлейн прилетает в Лос-Анджелес, чтобы наладить отношения с женой. Во время рождественской вечеринки в небоскребе Nakatomi Plaza здание захватывает группа террористов. В одиночку МакКлейн вступает в борьбу, используя смекалку и выносливость.

«Гарри Поттер и философский камень», 2001 год

Это первая часть культовой истории, которая рассказывает, как одиннадцатилетний Гарри Поттер узнает, что он волшебник, и поступает в школу магии Хогвартс. Там герой находит друзей — Рона Уизли и Гермиону Грейнджер — и впервые сталкивается с тайнами своего прошлого и злой магией.

«Дневник Бриджит Джонс», 2001 год

Бриджит Джонс — 32-летняя женщина, которая решает изменить свою жизнь и начинает вести дневник. Она оказывается между двумя мужчинами: обаятельным, но ненадежным боссом Дэниелом Кливером и сдержанным адвокатом Марком Дарси. Также в фильме показано, как милая и немного наивная Бриджит пытается найти баланс между карьерой, любовью и самопринятием.

«Маленькие женщины», 2019 год

Сестры Марч — Джо, Мэг, Эми и Бет — взрослеют в США во время Гражданской войны. Каждая из них ищет свой путь в мире, где от женщин ожидают покорности и брака. Джо мечтает стать писательницей, Эми — художницей. Но несмотря на все — семейные связи остаются главной ценностью для девушек.

«Когда Гарри встретил Салли», 1989 год

Главные герои картины — Гарри Бернс и Салли Олбрайт — знакомятся после окончания колледжа и на протяжении лет случайно снова и снова встречаются. Они много разговаривают о жизни, любви и отношениях, настаивая, что между ними возможна только дружба. Со временем герои понимают, что на самом деле они любят друг друга.