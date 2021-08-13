15 увлекательных фильмов, созданных в независимой Украине

Каждая из этих лент достойна внимания зрителя.

За последние 30 лет в независимой Украине было создано большое количество замечательных лент, среди которых комедии, исторические фильмы и экранизации известных романов. К главного государственного праздника — Дня Независимости, предлагаем подборку из 15 фильмов, ни один из которых не оставит вас равнодушными ни на минуту.

"Мои мысли тихие"

Увлекательная лирическая комедия, в которой поднимается извечная проблема отцов и детей. Главные герои фильма — Вадим и его мама Галина, которые отправляются в путешествие вместе. Вадим — звукорежиссер и имеет записать звуки животных для видеоигры, поэтому отправляется в Закарпатье. Парня встречает мама и "падает ему на хвост".

"Преданная"

Фильм снят по мотивам романа "Феликс Австрия" украинской писательницы Софии Андрухович. События фильма развиваются в XIX веке в австро-венгерской Украины в городе Станислав. По сюжету Доктор Анґер теряет в пожаре жену, но спасает двух девушек — родную дочь Адель и дочь домашних рабочих Стефания. В момент отчаяния доктор решает воспитывать их вместе. Проходит 25 лет, девушки выросли и так же неразлучны.

"Дикое поле"

Фильм является экранизацией романа "Ворошиловград" украинского писателя Сергея Жадана. По сюжету главный герой возвращается в родной городок на Донбассе, где вынужден решать проблемы близких ему людей и намагаэться защитить семейный бизнес — старую бензоколонку.

"Запрещенный"

Фильм рассказывает о жизни и загадочной смерти известного украинского поэта-шестидесятника, правозащитника, Героя Украины — Василия Стуса и его борьбу с советской системой.

"Тот, кто прошел сквозь огонь"

Лента рассказывает о судьбе парня с Полтавщины, Ивана Додоки, который становится советским военным летчиком, Героем Советского Союза. Но судьба складывается так, что ему приходится пройти немецкий плен, ГУЛАГ, и наконец, волей судьбы, попасть в Канаду, где он становится вождем тамошнего индейского племени.

"Иловайск 2014 Батальон" Донбасс "

В фильмах рассказываются события об июле 2014 года. На Востоке Украины идет война. Командир штурмовой группы батальона "Донбасс" Бишут, ранен в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначен комендантом Иловайская российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию, и он жаждет НЕ справедливости, а мести.

"Племя"

Картина является криминальной драмой снятой полностью украинский жестовый язык и рассказывает об учениках интерната с недостатками слуха. В центре сюжета парень Сергей, вступает в местной банды "Племя", которой руководит учитель школы.

Картина получила невероятное количество возможных наград и вошла в список 100 лучших фильмов в истории украинского кино.

"Домой"

Фильм является еще одним претендентом от Украины на "Оскаре". Сюжет фильма рассказывает о крымского татарина Мустафу, у которого умирает старший сын Назим. Отец приезжает в Киев, куда его два сына уехали после аннексии Крыма, чтобы вернуть младшего сына Алима домой, а старшего похоронить на родине в Крыму согласно мусульманским традициям.

"Атлантида"

Лента является призером Венецианского кинофестиваля в программе "Горизонты" и претендентом от Украины на премию "Оскар". Сюжет рассказывает о событиях на Донбассе в 2025 году — после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий.

"Захар Беркут"

Фильм является экранизацией одноименной исторической повести Ивана Франко и рассказывает о событиях 1241. Татаро-монгольская орда во главе с ханом Бурундой движется на запад, истребляя все на своем пути. Дойдя до Карпат, орда останавливается у подножия. Ночью местные охотники брать Беркуты тайком пробираются в лагерь и освобождают пленных.

"Моя бабушка Фанни Каплан"

Фильм основан на истории о Фанни Каплан, известную как исполнительницу покушения на жизнь Ленина. По сюжету журналистка Марина ведет расследование и знакомится в Париже с женщиной, которая владеет дневником своей бабушки — Фанни Каплан. С этого дневника Марина узнает пронзительную историю Фанни и Виктора Гарский, который использовал девушку в своих политических играх.

"Гуцулка Ксеня"

Яркий фильм-мюзикл события в котором разворачиваются 1939 года. По сюжету американец украинского происхождения Яро наследует большое состояние от отца, но деньги получит только при условии, если женится на порядочной украинском. Поэтому парень отправляется в Ворохты, чтобы найти себе жену.

"Сторожевая застава"

Фильм-фэнтези снят по мотивам одноименного романа Владимира Рутковского. Картина рассказывает о школьнике Витька, который через портал времени переносится на тысячу лет в прошлое. Там будущие богатыри, охраняют залог, преодолеть которую стремятся половцы, и помощь мальчика оказывается очень удобным.

"Цена правды"

Лента является экранизацией одноименного бестселлера американской писательницы Андреа Галупы о Голодоморе 30-х годов XX века в Украине. Снялись в фильме известные актеры, среди которых звезда "Короны" Ванесса Кирби. По сюжету валлийский журналист, которому ранее удалось взять интервью у Гитлера, ищет следующую сенсацию, потому отправляется в Москву, чтобы взять интервью у Сталина.

Вторая журналиста убивают за то, что он слишком много узнает, поэтому у появляется мотив увидеть Украину собственными глазами. Во время поездки он видит вымершие села и голодных детей. Так шаг за шагом герой раскрывает правду о величайшей трагедии украинского народа — Голодомор.

"Поводырь"

Американский инженер Майкл Шемрок вместе с сыном приезжает в Харьков помогать строить социализм. В Украине он влюбляется в актрису Ольгу Левицкую, на которую давно положил глаз красный комиссар. При трагических обстоятельствах американец погибает, а его сына спасает от преследователей слепой бандурист Иван. Не имея других шансов выжить на чужбине, парень становится поводырем для мужчины.

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