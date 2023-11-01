3 новых книжных шедевра, которые создадут отличное настроение

Так же, как авторы этих произведений вкладывали в свои работы весь талант и всю душу, современные издатели представили их грандиозное наследие на высоком уровне. Книжные новинки в этом обзоре – новое слово в презентации художественного материала.

Ковчег: шедевры украинской живописи, графики, скульптуры. – Л.: Ковчег, 2023

Ковчег: шедевры украинской живописи, графики, скульптуры

По-новому, а именно – не через "хуторянскую" призму, а сквозь "деколонизационную" оптику – предлагают посмотреть на шедевры украинское искусство авторы этого проекта, включающего в себя и виртуальную галерею, и грандиозный фотоальбом. Благодаря которому, надеемся, ветряные мельницы Васильковского, кипарисы Труша или цветущие сады Глущенко станут такими же узнаваемыми, как подсолнухи Ван Гога или водяные лилии Моне. И это вполне возможно, ведь "Ковчег" – это настоящая антология украинской живописи, графики и скульптуры, в которую вошли знаковые произведения искусства – от древней иконы до лучших образцов украинского авангарда. В общей сложности альбом содержит около 500 шедевров из музейных и частных коллекций: сакральное искусство Руси, барочные скульптуры мистического Пинзеля, живопись Васильковского, Труша, Новаковского, Кульчицкой, Маргит и Романа Сельских, Леопольда Левицкого, Николая Глущенко, графика Сороки и Жука, Александр Архипенко и наш гениальный современник Роман Петрук.

Зверь войны. Наивное искусство из Украины. – К.: Родовід, 2023

Зверь войны. Наивное искусство из Украины

Речь в этом альбоме — о самых интересных именах украинского "классического" наивного искусства ХХ века, к которому относятся Мария Примаченко, Григорий Ксенз, Афанасий и Якилина Ярмоленко, Александра Шабатура, Анна Шабатура, Екатерина Билокур (ее портрет Оли Белокур), Яков Ющенко, Иван Лысенко, Татьяна Пата и другие. Следует добавить, что вся красота из этого альбома, изданного на украинском, английском и немецком, также была представлена в Швейцарии, в музейном пространстве "Open art museum" города Сент-Галлен. "Радуюсь, что экспонированы и волшебные анонимные произведения мастеров из Полтавы, Черкасс, Сум, Харькова, которыми богато украинское народное и наивное искусство и которыми я особенно увлекаюсь, — пишет в предисловии к альбому Петр Гончар, директор НЦНК "Музей Ивана Гончара". Эти художники, как и маляры икон, часто не ставили свои имена, не подписывали произведений, потому что не считали это таким важным, как сам рисунок. В свои работы они вкладывали весь талант и всю свою душу".

Джон Рональд Руэл Толкин. Сказание из Опасного Королевства. – Л.: Астролябия, 2023

Джон Рональд Руэл Толкин. Сказание из Опасного Королевства

Этот иллюстрированный роскошный фолиант – самое полное собрание знаменитых кратких сказаний Дж. Р. Р. Толкина. Пять историй, написанных так же мастерски и изысканно, как и любимый для многих "Хоббит", создают удивительный мир, который не хочется покидать. В этом мире игрушечная собачка Роверандом, путешествуя на Луну и в морские глубины, находит новых друзей и учится не сердить волшебников; Фермер Джайлз из Гэма, ненароком прогнав злого великана, вынужден притворяться героем и вставать в бой с драконом; в "Приключениях Тома Бомбадила" говорится о фантастических путешествиях старого весельчака и о знакомстве с хоббитами, принцессами, гномами и троллями; Кузнецу из Большого Вуттона пришлось проглотить волшебную звезду, которая становится ему пропуском в Край фейри; а Листок г-на Дребнички — это все, что осталось в этом мире от совершенного дерева маленького художника, у которого впереди, как и у всех нас, долгое неизбежное путешествие. Эти истории дополняет эссе "О волшебных историях", в котором прославленный автор "Властелина Колец" излагает теоретические основы творчества.

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