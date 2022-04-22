5 фильмов о жизни и смерти Иисуса Христа

Вспоминаем лучшие картины, снятые по мотивам самого знаменитого библейского сюжета.

По случаю светлого христианского праздника Воскресения Христова предлагаем подборку художественных фильмов, в которых режиссеры пытались показать историю о Сыне Божьем, его учениях и воскресении.

"Сын Божий", 2014 год

Фильм рассказывает историю жизни и смерти Иисуса Христа. Рассказ в фильме ведется от лица Иоанна Крестителя, который являлся не только свидетелем всех событий, но и учеником Мессии.

"Страсти Христовы", 2004 год

Фильм повествует о событиях, непосредственно предшествующих распятию Иисуса Христа - последних 12 часах жизни. Снял фильм актер и режиссер Мел Гибсон.

"Убийство Иисуса", 2015 год

Это история жизни Иисуса из Назарета, показанная через призму различных конфликтов в Великой Римской империи, которые в конечном итоге привели к его распятию.

"Восставший", 2016 год

В фильме рассказывается, как римский солдат отправляется по приказу Понтия Пилата на поиски тела Иисуса, который, по слухам, воскрес. Главная цель - развенчать удивительные слухи, но в ходе этих поисков его взгляд на мир кардинально меняется.

"Евангелие от Иоанна", 2003 год

Фильм снят на основе Евангелие от Иоанна и повествует о земной жизни Иисуса Христа от его встречи с Иоанном Крестителем и крещения до явления своим ученикам.

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