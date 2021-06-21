5 книг, которые ожидают вас на "Книжном Арсенале"

В этом году на юбилейном фестивале будут представлены новинки всех возможных жанров.

В нынешнем книжном разнообразии, которое будет представлено "Книжном Арсенале" желательно не пропустить самое главное. Тем более, когда это украинский дебют русскоязычной автора, долгожданное завершение популярного цикла или взрывное нонфикшн, который переворачивает все с ног на голову.

Елена Ферранте. История потерянной ребенка. — М .: Клуб Семейного Досуга, 2021

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Могли знать давние подруги, о которых рассказывается в этой эпохальной неаполитанской истории, страшное событие изменит все в их жизни? Ведь обе пережили немало. Лила и Елена за все время неутомимо ломали стереотипы, пытаясь вырваться из мира нищеты и насилия. Они любили и теряли, поднимались и падали. Их разделяли километры, но несмотря на это они не забывали своей дружбы. По сюжету романа, через длительное время Елена, ослепленная любовью к Нино возвращается в Неаполь. Она уже успешная и уважаемая писательница. Зато Лила основывает компьютерную фирму и становится лидером квартала, сдвинув мощных братьев Солар.

Пути древних подруг снова тесно переплетаются, и Лила и Елена становятся близкими как никогда. Что произошло в конце? — Вот увидишь, Лила сама даст о себе знать, когда надумает, — уверяют одну из подруг, которая имеет собственное мнение относительно последних во времени событий: — Но от нее не осталось и следа. Во время этих двух съемных посещения Неаполя я походила по району и поспрашивала из любопытства, но никто ничего не знал и не помнил или делал вид, что не знает и не помнит. Даже с Кармен поговорить не удалось. Роберто умер, а она оставила бензоколонку и переехала жить к кому из детей в Формии. Зачем тогда я писала всю эту историю? Надеялась привлечь Лилину внимание, вернуть ее к себе, но, видимо, так и я умру, не узнав, получилось у меня ".

Елена Стяжкина. Смерть льва Сесила имела смысл. — Л .: Издательство Старого Льва, 2021

Это первый роман автора украинский, и чисто технически все начинается по-русски, впоследствии случаются украиноязычные фрагменты, количество которых увеличивается, пока весь текст становится украинским. О чем роман? Война на Донбассе, истории нескольких семей и отдельных героев, которых свела судьба в Донецком роддоме в 1986 году. В общем время не слишком весит в этом романе, и речь о 1990-е, 2000-е и 2014-й, который стал переломным, разведя героев по разные стороны баррикад. Впрочем, магия текста все объединяет, превращая незнакомцев на ветви генеалогического дерева — и они в конце становятся семьей, главная в какой — маленькая девочка. А еще в романе множество переходов: стоматолог становится военным хирургом, козел — сапером-собакой, трусливый советский чиновник приобретает черты ангела-хранителя, продавец косметики превращается в инструктора из снайперской стрельбы. Что касается Сесила в названии книги ...

"Если я бы хотела приобрести читателей-анималистов, то сказала им, что эта книга не только о льве, но и о собаке, который в прошлом был козлом, про кота, который некоторое время жил в психбольнице, и о кобылу, которая не могла разродиться ... — объясняет автор. — Если бы я хотела заманить читателей фэнтези, то сказала им, что эта книга о двух призраков, на которых заслуживают те, кто ни у кого и ни во что не верит. Если не прятаться за то, что у меня не получается респектабельная презентация и не искать глупости, то я точно знаю, что хотела написать книгу о переходе. о его возможность, неожиданность, спонтанность, запрограммированность, добровольность и принуждение, о застывания в процессе или о рывок, о разной скоростью и о иногда невероятные результаты. а еще о том, как исчезает и умирает русский, а украинский возникает везде и даже там, где она — смертельно опасный символ свободы ".

Сергей Щербаков. Ничто не истина: краткая история человеческой глупости. — М .: Фабула, 2021

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Автор этой книги, используя метод "от обратного", по сути, переворачивает все с ног на голову — чтобы читатель, по традиции, восстал с дивана, воскликнув классическое: "Тварь я дрожащая или право имею?" Прежде всего — право узнать хоть один иной вариант "правды", которая существует в нашей Матрицы. Так, автор выясняет, почему коррупцию нужно поощрять, а собственную жену — подталкивать к измене., Которая это глупость — путешествовать, заниматься любительским спортом (предлагая 50 оттенков спортивного мазохизма) и ходить на выборы. почему бизнесменам в коем случае не надо тратить время на нетворкинг или создавать личный бренд, и зачем оправдывать ложь как жизненную стратегию, кладя венок на могилу статистики вместе с ее методологией.

"Если вдруг вы молодая мама, топменеджеров, TikTok-блоггер или любой другой типаж чрезмерно занятого человека, что даже ветер пускает по расписанию, — уточняет автор. — то вот вам краткий пересказ книги: ни окончательной правды не существует и не с" появится, а все, в чем вы на 100% уверены сегодня, со стопроцентной гарантией потеряет актуальность, изменится до неузнаваемости или отомрет — стоит только подождать. Лучше говоря — "ничто не истина".

Томаш Ґживачевський. Границы мечтаний. О непризнанные республики. — Черновцы Издательство 21 2021

Тринадцать увлекательных художественных репортажей с псевдореспублик затягивают читателя в черные дыры альтернативных, но одновременно таких настоящих реальностей. Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье, "ЛНР", "ДНР" — де-юре они не существуют, де-факто там идет жизнь по своим специфическим законам, надиктованные парадоксальной реальностью и невоплощенными мечтами о независимости.

"И вот я спрашиваю: и как ты думаешь, здесь Россия, Украина или" ДНР?»- идет разговор в сборке. — А он говорит: нет, здесь просто мой двор. Мой двор — моя родина. И все. Такая идентификация себя как местного. я родина заканчивается там, где мой забор, весь продырявленный пулями, и я отсюда не уеду, потому что ничего больше нет ".

Эвелина Дацюте. Счастье — это лисичка. — Черновцы: Черные овцы, 2021

По сюжету этой замечательной книги, украшенной Не менее красивыми иллюстрациями, жил в одном большом городе мальчик. У него были мама, папа и избушка в дереве. Как-то в жизни Павла появилась лиса. А когда в твоей жизни появляется лисичка — жди чего угодно. Ведь больше Павлу нравилось в парке качели — не потому, что он сам очень любил качаться, а так как на ней любила качаться лиса.

Поэтому чувственная иллюстрированная история писательницы Эвелины Дацюте и художницы Аушры Кюдулайте рассказывает о дружбе мальчика и лисички, о щедрости, сумм потери и радость открытия. О том, что важно для каждого — большого и маленького. О счастье. Разве это не прекрасно?

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