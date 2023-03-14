5 книг о психологической травме, которые изменят ваш взгляд на жизнь

Жизнь – достаточно травматичная штука, поэтому все мы хотя бы раз в жизни травмировались. В прошлом нас могли травмировать родители, учителя, одноклассники, друзья, партнеры. Но это прошлое не должно определять наше будущее: ограничивать, делать слабыми или беспомощными.

Отношения с собой – самые важные отношения в нашей жизни. Поскольку мы не понимаем причин своего поведения, неправильно трактуем и выражаем эмоции, ограничиваем себя и партнера или партнершу, отношения с внешним миром и людьми не складываются.

Поэтому райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг, которые помогут разобраться с травматическим прошлым, перепрограммировать свой мозг, избавиться от комплексов, предубеждений, неоправданных обид или надежд.

Брюс Д. Перри, Опра Уинфри "Что с тобой произошло? О травме, психологической стойкости и исцелении. Как понять свое прошлое", издательство Vivat

Представьте ситуацию: в состоянии эмоциональной возбудимости женщина говорит своему сыну: "Лучше бы я тебя не рожала". Она использует эту фразу не потому, что его не любит, а потому, что не умеет реагировать на мощную эмоцию гнева по-другому. Женщина может сердиться на ненадежного партнера, от которого родила ребенка. На родителей-алкоголиков, которые о ней не заботились. На подругу, которая обещала посидеть с сыном, но в последний момент отказалась. Ситуация длится минуту, но ребенок, который видит расстроенную своим существованием мать, успевает травмироваться.

Если мать эмоционально отстранена или эмоционально нестабильна, и такие ситуации повторяются время от времени, ребенок постоянно страдает. "Его мучает глубинная потребность быть нужным, чувствовать, что его замечают и ценят. Взрослея, эти дети не могут установить для себя стандарт того, чего они заслуживают. Эта неспособность, если ее вовремя не заметить, впоследствии запускает сложную цепь реакций и приводит к самосаботажу, насилию, беспорядочному половому поведению или зависимости".

Но наш мозг пластичен, он постоянно меняется, а это значит, что мы способны освободиться от цепей прошлого. Опра Уинфри в детстве была одиноким ребенком, которого избивали за разлитую воду или разбитый стакан. Однако сейчас она сознательная, уверенная в себе женщина, которая борется с насилием и написала эту книгу, чтобы больше людей узнали о том, как сильно они влияют на развитие и психологическую устойчивость своих детей.

Жизнь – травматическая штука, поэтому все мы хотя бы раз в жизни травмировались. В прошлом нас могли травмировать родители, учителя, одноклассники, друзья, партнеры. Но это прошлое не должно определять наше будущее. Эта книга поможет вам перепрограммировать свой мозг, научиться строить здоровые отношения с людьми, детьми и прежде всего – с собой.

Линдси К. Гибсон "Свободные дети эмоционально незрелых родителей", издательство Наталии Переверзевой

Если ваша мать требует, чтобы вы уделяли ей максимум внимания, ибо "она самый ценный человек в вашей жизни", давали ей возможность верховодить, делились с ней тайнами, а в случае отказа свирепствует, обижается, обвиняет вас, вы имеете дело с эмоционально незрелым человеком.

Эмоционально незрелые родители общаются с детьми с позиции мудрого взрослого, где вы всегда на втором месте и в проигрышном положении. Ваши стремления, мнения, интересы не так уж и важны, как вам кажется. Потому что эмоционально незрелые родители эгоцентричны и неспособны на искреннюю связь. Эгоцентризм – это гипертрофированное сосредоточение на себе. Такое поведение присуще детям.

Когда вас осуждают эмоционально незрелые люди, иногда трудно понять, что же вы сделали плохого. Они ошеломлены, а вы не можете осознать, что именно в вашем поведении было таким ужасным и неприемлемым. Помните, что эмоционально незрелые люди часто впадают в эмоциональные. крайности. Если вы не разделяете их мнение целиком и полностью, они могут воспринимать вас как врага".

Расти рядом с эмоционально незрелой матерью или отцом – это значит никогда не знать наверняка, как она или он отреагируют на вашу просьбу, замечание, новое хобби или что-то еще, чувствовать себя отвергнутыми и незми и незаметными. Из-за этого ребенок страдает от сильного иррационального страха быть осужденным или наказанным. Поэтому уже взрослый человек имеет повышенный уровень тревожности, занимает пассивную жизненную позицию, двойственно воспринимает отношения.

Прочитав эту книгу, вы научитесь общаться с родителями так, чтобы вас это не травмировало, поймете их поведение и вернете себе контроль над своей жизнью.

Бессел ван дер Колк "Тело ведет счет. Как оставить психотравмы в прошлом", издательство Vivat

Наш мозг тесно связан с телом. Обычно мы этого не замечаем, потому что они работают согласованно и автономно. Но когда человек травмируется, связь между мозгом и телом разрушается. Мозг существует словно отдельно от тела и сосредотачивается на борьбе за выживание. Сигналы тела либо игнорируются им, либо неправильно трактуются. Поэтому человек может вспыхивать гневом, цепенеть или замирать в любой момент. Из шаткого состояния равновесия его может вывести даже невинное прикосновение.

"Травмированные люди не чувствуют себя безопасно в собственном теле: их прошлое продолжает жить в форме неопределенного внутреннего угрызения. Тревожные сигналы от внутренних органов все время бомбят их тела, поэтому жертвы травмы, пытаясь контролировать эти ощущения, учатся мастерски игнорировать свои инстинкты и отгораживаться от осознания того, что происходит внутри. Эти люди учатся скрываться от себя".

Следовательно, возвращение себе контроля над телом и импульсивным поведением – необходимое условие преодоления травмы. Ибо человек, безопасно чувствующий себя в своем теле, может выражать воспоминания, которые раньше выводили его из строя. Вернуть утраченный контроль можно разными способами, в частности, и с помощью йоги.

Прочитав эту книгу, вы узнаете, как себя ведет и чувствует травмированный человек, с помощью каких практик можно помочь себе, с чего начинать знакомство со своим прошлым. Автор рассказывает о травмировании во время войны, вследствие физического или сексуального насилия в детстве и во взрослом возрасте.

Джудит Герман "Психологическая травма и путь к выздоровлению", Издательство Старого Льва

Часто люди говорят: "Я не хочу об этом говорить, потому что мне больно и неприятно". Они запрещают себе грустить и плакать, рассматривая проживание горя, как акт покорения воли обидчика. Но после травмирования грусть становится актом отваги, а не унижения.

"Возвращение себе разрешения испытывать всю гамму чувств, включая горе, нужно рассматривать как акт сопротивления, а не покорения воле обидчика. Только через оплакивание всего, что они потеряли, пациенты могут открыть свою неистребимую внутреннюю жизнь".

Отказываясь оплакивать боль, человек, как правило, вязнет в фантазиях – возмещения, мести или прощения. Во всех случаях он стремится расквитаться со своим обидчиком, но это невозможно. Ни искреннее раскаяние преступника, ни финансовая компенсация, ни месть не заглушат боль, которая поселилась внутри после травмирования. Человеку нужно реконструировать травму, чтобы оставить травматический опыт в прошлом, а затем заняться восстановлением своей жизни в настоящем ради будущего.

Эта книга поможет вам оплакать свое старое "я", сформировать новые безопасные отношения с людьми, вернуть телесную целостность и чувство полноценности.

Марк Волинн "Это началось не с тебя. Как унаследованная семейная травма формирует нас и как разорвать этот круг", издательство Vivat

98% нашей ДНК составляет некодирующая ДНК (НКДНК), отвечающая за эмоциональные, поведенческие и личные черты, которые мы наследуем. Поэтому нас формирует не только генетическая программа, но и мысли, эмоции и чувства родителей, бабушек/дедушек. Поскольку общую биологическую среду утробы имеют целых три поколения одновременно.

"В вашей самой ранней биологической форме неоплодотворенной яйцеклетки вы уже имели общую клеточную среду с мамой и бабушкой. Когда бабушка была только на пятом месяце беременности вашей мамой, предшественник яйцеклетки, из которой вы возникли, уже присутствовал в маминых яичниках […]. Предшественники клеток спермы, из которых вы возникли, присутствовали в отце, еще когда он был плодом в утробе его матери".

Следовательно, иногда мы бессознательно воспроизводим чужие негативные поведенческие сценарии, не понимая первопричину этого поведения. Боимся строить долговременные отношения, выражать любовь или привязываться к людям, страдаем от хронической "беспричинной" бессонницы и т. д. Часто люди наследуют семейную травму, вызванную ранней разлукой ребенка с матерью. К примеру, у Джессики были напряженные отношения с матерью. Годами девушка считала мать холодной и отстраненной женщиной. Но однажды узнала, что когда ее мать родилась, из-за болезни уже теперь бабушка Джессики на несколько месяцев оставила дочь на мужа. Поэтому между ними не сформировалась тесная эмоциональная связь, они не смогли выстроить доверительные отношения. И именно за неимением материнской любви в раннем возрасте мама Джессики обращалась с дочерью отстраненно и холодно. Она всегда ее любила, но повторяла отрицательный поведенческий сценарий своей матери.

После прочтения этой книги вы узнаете о семейном сознании, научитесь отыскивать потерянные семейные травмы и справляться с найденными, преодолевая страх и беспомощность.

*Все книги, представленные в этой подборке, предполагают знакомство с собственными эмоциями и чувствами и преследуют цель возвращения контроля над собственной жизнью. Но они не заменяют сотрудничество с психологом или психотерапевтом.

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