5 книг о том, почему мы так задолбаны

Вопросы, которые задаются в этих книгах, вроде бы понятные, но от этого не менее сложные.

Выгорание на работе, нехватка свободного времени, ожидание отдыха. Между тем механизм психики уже взывает о том, что пора менять свою жизнь. Но как менять? И что делать? Словом, следует узнать.

Эми Шах. Мы такие задолбанные. – К.: Yakaboo Publishing, 2021

Автор этой книги, опираясь на собственный врачебный опыт, описывает программу, которая поможет восстановить уровень энергии и стать здоровее. Ведь у многих есть ощущения, будто жизнь слишком хлопотная, дни короткие, а хотелось бы более 24 часов в сутки. Иногда кажется, что вы излишне работаете, стресса многовато, и почему-то трудно избавиться от усталости, а врач говорит, что это возрастное, что это нормально, мол, все теперь перегружены хлопотами и стрессом, такая уж жизнь. И что нужно больше отдыхать, меньше стрессовать — и все наладится. Оказывается, для многих это норма. В частности, женщины всех возрастов страдают от усталости и выгорания, однако должно ли истощение стать их новой нормой? Ключевое в программе автора — внимание к энергетической тройке: сложные взаимосвязи между желудочно-кишечным трактом, иммунной системой и гормонами. В книге нам обещают, что, придерживаясь ее системы и советов, уже через две недели можно заметить сдвиг в лучшую сторону. А через три недели – чувствовать себя совсем другим человеком. Так что, если нужно избавиться от вездесущего и обременительного ощущения усталости, это практическое руководство от врача-нутрициолога — лучшее из всех. Немного усилий, большое желание измениться и восстановиться - и можно вернуться к нормальной жизни.

Полина Башкина. 12 месяцев. Год смысла: как найти призвание и жить счастливо. – Х.: Фабула, 2021

Вопросы, задаваемые в этой книге, вполне понятны, но от того не менее сложны. Кто из нас не испытывал выгорания на работе? И что мы сделали после этого? "Отдохну — и все пройдет", — думаем мы, но подсознательно уже знаем, что не пройдет, только усилится. Такая тревога – здоровый механизм психики, который говорит о том, что пора менять свою жизнь. Но как менять? И что делать? Автор книги уволилась с высокооплачиваемой офисной работы и посвятила целый год поиску призвания: за 12 месяцев сменила 12 профессий. А еще нашла 12 Героев — людей, которые не побоялись жизненных трудностей, оставили старую профессию и принялись делать то, что пришлось им по душе. В этой книге она рассказывает о своем опыте, о нашедшем призвании, а также дает небольшой тренинг: как определить, стоит ли увольняться и как найти свою миссию даже без столь длительного путешествия. "Предпочтительно мы проводим дни так, будто нам дано 99 жизней, — напоминают нам. — Растрачиваем самое дорогое — время. Не решаемся выйти за пределы привычной социальной разметки "дом-офис". Ждем пятниц. Ссорим понедельники. Работа не в радость. Необязательные занятия. Случайные люди. Где во всем этом самое важное — мы сами? Мы не разрываем надоевшие отношения без "запасного варианта". Но жизнь не дает вариантов - оно дарит возможности!"

Оксана Мороз. Как не стать овощем. – Х.: Виват, 2021

"Моя цель — к 2024 году обучить 7 млн украинцев информационной гигиене", — заявляет автор этой полезной книги, и ей нельзя не посочувствовать. И не только потому, что аграрная, по сути, страна не так быстро овладевает новыми технологиями. Какими именно? В первую очередь противостоянию мошенникам и манипуляторам всех уровней – от телефонных воришек до людей у власти. Впрочем, автор долгое время работала с известными политиками и олигархами, досконально изучив, как они манипулируют людьми, а также исследовала поведение украинцев в информационном поле и их реакцию на эти манипуляции, поэтому, вполне возможно, что дело будет. Тем более что свои знания по высокопоставленному мошенничеству, основанные на многолетней практике анализа, она переносит на повседневную жизнь, показывая, как избежать бытового мошенничества и манипулирования во всех отраслях. Например, в интернете, когда вы набираете в Гугле запрос на манер "Приватбанка", а вам сразу выбрасывает подсказку типа "Приватбанк – банкрот". То же происходит в других "источниках знаний" вроде Википедии, изменения в текстах которой может внести любой. Также в книге анализируются многочисленные "истории успеха", медицинские и бытовые "советы", мошенничества на форумах и в сообществах, ловушки социальных сетей, уловки выборов и другие манипуляционные инструменты.

Стивен Новелла. Путеводитель по Вселенной для скептиков. Как знать, что действительно правда в мире, где все больше лжи. – К.: Жорж, 2021

В этой книге нам напоминают, что, несмотря на все происки мира, который пугает нас огромным количеством дезинформации, мифами и предрассудками, мы сами часто пеняем на логику, поскольку не доверяем ни памяти, ни восприятию. Поэтому "Путеводитель по Вселенной для скептиков" вполне пригодится нам. Его автор — американский невролог, доцент Йельского университета, популяризатор науки, ведущий одноименного с книгой подкаста — делится ключевыми устоями здорового скептицизма и предлагает своеобразную инструкцию для развития критического мышления, без которого современному человеку не обойтись. Теории заговоров и НЛО, гомеопатия и экзорцизм, антивакцинаторство и манипуляции статистикой метко и остроумно проанализированы и демонстрируют основополагающий принцип здравого смысла — в любой непонятной ситуации следует все подвергать сомнению. "Даже аргумент "видели своими глазами" не достаточно убедителен, — предостерегают нас. — Дело в том, что восприятие окружающего мира — это не что-то устойчивое, это активный конструктивный процесс. Наш мозг, принимая тысячи сигналов из сетчатки и рецепторов, обрабатывает их и на основе ранее "загруженной" у него информации выдает нам картинку. Может ли она не соответствовать действительности, если мы столкнулись с чем-то невиданным раньше?

Андрей Курпатов. Красная таблетка. Посмотри правде в глаза. Книга для интеллектуального меньшинства. – К.: BookСhef, 2021

Эта необычная книга – результат многолетних исследований автора, известного психолога, написанный в доступном научно-популярном стиле. В книге собраны важнейшие научные открытия в области нейрофизиологии, которые помогут читателю разобраться в принципах работы мозга и эффективно использовать его для решения важных задач. Вы научитесь понимать поведение и мотивы других людей и взаимодействовать с ними для достижения целей. Вопрос о смысле жизни перестанет мучить вас, потому что вы поймете, чего хотите на самом деле и каким образом сможете этого добиться. "Ирония в том, что зрителю словно предлагают выйти из Матрицы, — объясняет автор нынешнюю ситуацию, — но реально он оказывается в самой настоящей сказке с простым религиозным сюжетом. Да, декорации изменились — теперь это не древняя Галилея, по которой бродил когда-то Христос, а киберпространство со Спасителем, который начал борьбу с искусственным интеллектом. Однако суть от этого не изменилась. Мифы, которыми полна настоящая Матрица – не та, что в кино, а наша с вами, – удивительно устойчивы. Всякие попытки разрушить ее приводят только к обратному эффекту: наша вера в свои ошибочные взгляды все усиливается".

Читайте также:

5 новых книг, которые изменят ваше сознание

Что почитать в октябре: 5 новых книг, которые заставят задуматься

5 новых книг с необычными и головокружительными сюжетами

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку