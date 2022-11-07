5 книг о войне для детей, которые помогут пережить страшные времена

Говорить с детьми о войне сложно, но необходимо, потому что только мы, взрослые, можем помочь им преодолеть страх и тревогу, научиться отделять добро от зла, друзей от врагов. Именно поэтому рерайтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг о войне, которые стоит прочитать вместе с детьми.

Иван Андрусяк "Жерар-партизан", издательство Vivat

Жерар – морсковинский детектив, который до начала полномасштабного вторжения России в Украину расследовал преступления, неприятности и непостижимые события в родной Витовке Киевской области. Но после 24 февраля, когда орки из Московии пришли на его хутор, Жерар решил действовать храбро – стал воином и собрал зверино-партизанский отряд. Коты Степан и Тимко, коза Тереза, Соня Орехова, пес Жюльен, козел Борис Борисович и мышиная тероборона объединились, чтобы задать жару оккупантам-трусам. И что вы думаете? Задали!

Начиная эту войну, враг хотел нас разъединить, но мы объединились так быстро и так сильно, как никогда раньше. И даже кошки и мыши, извечные враги, стали бок о бок к борьбе. А еще, несмотря на произошедшие ужасы, мы не потеряли чувство юмора. Вот и герои этой книжечки шутят, перегрызая провода во вражеских танках.

"Жерар-партизан" – это история о том, что смелыми не рождаются, а становятся, и что когда мы, маленькие люди, сплачиваемся, то становимся большой силой.

Надежда Гербиш "Яблоки войны", издательство Портал

Вместе с родителями София перебралась жить за океан в Америку. В Жовкве, маленьком украинском городке, они покинули свой дом, который теперь по ним скучает. А София скучает по дому. А еще она много плачет, потому что у ее отца – посттравматическое стрессовое расстройство, он пьет алкоголь и держится в стороне от своих девочек. Мама Софии стремится сохранить мир внутри их мирка, который разрушила Первая мировая война, но ей не всегда это удается.

"Яблоки войны" – это щемящая история о вынужденной эмиграции, жизни после войны и любви, которая исцеляет душевные раны. Она поможет вам и вашим детям восстановить утраченный жизненный баланс и научиться ценить каждый миг, проведенный в кругу родных.

Екатерина Егорушкина "Мои вынужденные каникулы", издательство Vivat

У Веры – вынужденные каникулы, которые она вместе с маленьким братиком и родителями проводит в холодном подвале многоэтажки. Ибо на улицах ее города поселилась война, и вдруг Вера оказалась на линии огня.

Жить в подвале сложно. Когда исчезает вода, приходится топить снег. Когда исчезает тепло, приходится согреваться пением. Но Вера не жалуется, Вера мужественно держится и ведет дневник войны.

"Мои вынужденные каникулы" – это книжечка для детей и родителей о войне, основанная на реальных событиях. На ее страницах маленькая героиня озвучивает то, что мы испытывали на протяжении первых недель российского вторжения, сидя в разных подвалах Украины. Возвращаться в страшное прошлое страшно, но это позволяет лучше понять самих себя и постичь глубину нашей силы.

В книге содержатся полезные советы и практики психолога Светланы Ройз, используя которые, вы сможете ослабить напряжение и снизить тревожность в трудные моменты.

Александр Шатохин "Желтая бабочка", издательство Старого Льва

Война – это жизнь за невидимой колючей проволокой, которая ограничивает свободу и права. И только желтым бабочкам безразлично все ограничения, они летят и летят, озаряя дорогу смелой девочке Украине, которая протестует против рабства. "Желтая бабочка" – "тихий" рассказ о громкой войне без единого слова. Потому что, когда на страницах детской книги живут обгоревшие автомобили, ракеты, убитые варварами человеческие души, слова не нужны.

Этот жуткий и вдохновляющий сайлентбук поможет вам и вашим детям переосмыслить войну, которая продолжается, и настроиться на победу – она не за горами. Ведь у свободных людей свободу нельзя отнять, жаль, что не все это понимают.

Виталий Запека "Полинка", издательство Vivat

У Полинки – каникулы, но не вынужденные, как у Веры, а самые настоящие. И она гостит у дедушки и бабушки, безобразничая, как и полагается четырехлетнему ребенку. А еще дружит с соседским мальчиком Николаем, который сначала не хотел разговаривать с девочкой. Учится считать, читать, кататься на велосипеде и получает подарок от настоящей зубной феи.

"Полинка" – это книга не о войне, но написанная Виталием Запекой, добровольцем, бойцом батальона "Полтава" для своей внучки Полинки во время пребывания на войне на Востоке Украины. Сочиняя ее, автор создал мирный, радостный мир, где "веселье хлюпает за края страниц". Ведь, когда за окном свирепствует война, хочется оказаться в мире, где ее не было и никогда не будет. Это замечательная и уютная книжка для совместных чтений в постели перед сном или в бомбоубежище во время воздушной тревоги, пронизанная светом и любовью.

Читайте также: