5 книг, по которым можно путешествовать во времени

Эти книги – как настоящее художественное путешествие, охватывающее период украинской истории от древних времен, советского авангарда и шестидесятничества до нашего настоящего.

Их можно не только читать, но и рассматривать, поэтому эффект "два в одном" плюс "многомерное" удовольствие от текста обеспечено.

Ярина Винницкая. Ковчег "Украина". – Л.: Ковчег, 2021

Этот замечательный артбук – выдающийся проект, изданный при поддержке Украинского культурного фонда и реализованный культурной платформой "Ковчег "Украина" – увлекательное путешествие по тысячелетиям украинской истории и культуры. А также путешествие в поисках себя. Выпуская в свет это полиграфическое чудо, авторы проекта, среди которых – известные художники во главе с автором, львовской писательницей Яриной Винницкой – не зря напоминают читателям о болезненной исторической правде:

"Нашу историю веками фальсифицировали, у нас отобрали историческое самоназвание, нам запрещали разговаривать на своем языке и уважать своих героев. Поэтому мы потеряли память, и теперь, как больные Альцгеймером, не знающие, кто они и где их дом, стоим растерянно среди Европы – беспомощные потомки великих князей и гетманов, жители крупнейшей европейской страны с более чем тысячелетней историей". Поэтому авторы собрали самое ценное и загрузили на "Ковчег" – весь культурный капитал страны, который должен стать теми внутренними опорами, на которых будет построена Украина будущего. Итак, мы приглашены на борт волшебного корабля-сундука, корабля-музея, внутрь украинского мифа, коллекции символов и ярких брендов Украины – чтобы мы смогли прикоснуться к Настоящему и вспомнить себя…

Георгий Коваленко. Александра Экстер. – К.: Родословная, 2021

Героиня этой книги - художница Александра Экстер (1882-1949) – выдающаяся авангардная художница мира, прожившая в Киеве более 35 лет своей жизни. В сущности, киевский символ нового искусства. Экстер смело совмещала обучение в киевских и парижских художественных школах, цветные ритмы крестьянских вышивок и своих авангардных масел, произведения футуристов и народных мастеров на одной выставке, костюмы для танцевальных студий, профессионального театра, кино и модной индустрии. Сейчас мы бы называли ее не просто современной художницей, а куратором, продюсером, дизайнером, педагогом – универсальной художницей, тогда она была авангардисткой.

Экстер открыла Мастерскую живописи, в которой учились и общались между собой Вадим Меллер, Анатолий Петрицкий, Александр Тишлер, Александр Хвостенко-Хвостов, Исаак Рабинович, Климент Редько и другие. Александра Экстер и ее Студия оказали мощное влияние на творческую жизнь города. Вместе с Александром Богомазовым Экстер организовала в Киеве выставки нового искусства – знаменитые "Кольцо" и "Звено", которые были одними из первых в тогдашней империи. Анна Ахматова писала, что из ее студии вышли все левые художники Киева, а исследователи утверждают, что авангардная линия украинской сценографии берет начало в театре Александры Экстер.

Елизавета Герман, Ольга Балашова. The Art Of Ukrainian Sixties. – К.: Основы, 2021

Эта книга исследует один из самых ярких периодов украинского неофициального искусства советских времен – шестидесятые годы XX века. Основой издания стали 15 историографических текстов о наиболее значимых художниках-шестидесятниках Киева, Львова, Одессы, Ужгорода и Харькова. Монографические статьи дополняют тексты об "официальных" художественных практиках, получивших в этот период импульс к заметному формальному обновлению: графика, монументальное искусство и скульптура. Более широкую культурологическую основу для понимания художественных процессов выстраивают несколько исторических и теоретических статей в начале книги, а также последнюю главу, посвященную литературе, академической музыке, кинематографу и архитектуре тех времен.

В книгу вошли более 400 репродукций произведений и архивных материалов, многие из которых публикуются впервые. Работа над исследованием продолжалась более пяти лет, и за это время в составлении материалов приняли участие более 26 экспертов — искусствоведов, исследователей, коллекционеров, художников, их родных и близких. Все они принадлежат к разным поколениям, имеют разные исследовательские взгляды и профессиональный опыт, что позволяет увидеть не только панораму искусства 60-х годов, но также и определенный срез современного украинского искусствоведения.

Любко Дереш. Там, где ветер. – Л.: Издательство Анетты Антоненко, 2021

По сюжету этого долгожданного романа, бывший литературный вундеркинд одиноко проживает в Киеве на съемной квартире, перебивается переводами и текстами для рекламных сайтов ("например, все о холодильниках или все о покере"), каждый вечер пытается писать новый роман, а к утру все стирает, и однажды выбирается на встречу со своей фанаткой. Его последняя книга была разгромлена критиками, из литературного кумира он превратился чуть ли не в посмешище, разразился скандал с его не очень патриотическим отношением к Майдану и войне на Востоке, поэтому нынешняя надежда украинской прозы чувствует себя изгнанником из высшего света интервью, презентаций, поездок в Европу. Никого не напоминает? Как бы то ни было, но наш герой хватается за предложение фанатки по имени Алиса ехать с ее панк-группой по культурным центрам Украины, включая Мариуполь, описывая весь бедлам, который случится по дороге.

Поскольку, как уверяют нас литературные боги, возможность творить в пути становится для этого самого Макса Тарнавского "единственным способом сохранить и возродить собственную личность, выстоять в противостоянии с собственными скрытыми слабостями, переосмыслить свою роль в обществе, которое проходит через войну". Да еще и надеждой на обновление, если учесть поездку Тарнавского с Алисой по завершении тура к ее бабушке, проживающей в селе на освобожденных от оккупации территориях. Получит ли в этом путешествии Макс шанс на исцеление – об этом упомянутые боги молчат, надеясь, что мы дочитаем роман до конца, где он совпадет с тем приключением на берегу моря, которое герой-отшельник описывает в романе "Там, где ветер" .

Йохан Идема. Как ходить в музей. – Х.: Фабула, 2020

В этой книге – тридцать два совета для действительно результативного похода в музей, который дает нидерландский писатель и арт-консультант. Здесь есть простенькие советы вроде "дыши", которыми обменивались Джон Леннон с Йоко Оно (или объяснение того, почему болят ноги после экскурсий) и "сложные" философские сентенции типа "а это точно искусство?".

Цель каждого совета — вдохновить или побуждать вас оценить, как вы вели себя в музее до сих пор, и выяснить, какие вы можете вести себя иначе. Некоторые из этих подсказок касаются внутреннего обустройства музея, другие сосредоточены на том, как смотреть на произведения искусства и как взаимодействовать с другими посетителями". Кроме этого, можно узнать ответы на вопрос о том, как лучше всего воспользоваться знаниями музейных смотрителей, почему ваш ребенок – идеальный гид, и действительно ли портреты древних мастеров – это прообраз современных селфи. Таким образом, книга становится инструкцией по превращению скучного блуждания по музейным залам в увлекательное путешествие, полное ярких эмоций".

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