5 новых книг, которые изменят ваше сознание

Иногда одна-единственная книга способна изменить жизнь, расширить горизонты и увеличить масштабы.

История богатых и успешных бывает интереснее и полезнее любого романа, а герои, которые сделали себя сами, круче суперменов. В этой подборке — именно об этом, и чтиво обещает быть потрясающим и захватывающим.

Сергей Войченко, Владимир Новик. Под знаком власти. — К.: Саммит-книга, 2021

"Эту книгу можно оценить и как пособие для того, кто хочет достичь вершины власти, стать именно правителем, вождем для своего народа, а не очередным предателем собственной страны и людей, — отмечают авторы книги. — И как пособие для людей, которые должны уметь и знать, как оценить правителя еще на этапе так называемых смотрин, как оценить его качества и какие они у него должны быть, а главное — понять и оценить команду, с которой он идет к власти. Лозунги — хорошая вещь, как и реклама, но все же оценку дает практическое использование и применение конечным потребителем".

Поэтому речь в этой книге о том, как стать успешным в любом месте и любом деле, быть победителем, а не побежденным. Где находятся источники силы и как стать хозяином своей судьбы. Почему одни люди отдают приказы, а другие их только выполняют. В чем секреты личного влияния и как эффективно влиять на события, историю, государство, людей и на себя. Заглянуть в самые глубокие основы власти и узнать ее наиболее строго охраняемые веками тайны, а также узнать, какие мысли и советы на эти темы высказывали лучшие из лучших — самые знаменитые фигуры и персонажи мировой истории.

Поэтому, чтобы не оказаться в собственной пещере гордости, разбить оболочку чести и разрушить стену недоразумений, стоит прислушиваться к советам, которые предлагают авторы, и после прочтения этой книги вы уже иначе будете смотреть на многие вещи и явлений, которые вас окружают. Более того, она реально поможет тому, кто захочет изменить все к лучшему.

Элис Шредер. Снежный ком: Уоррен Баффет и дело его жизни. — Х.: Фабула, 2021

В продолжение темы, рассмотренной в предыдущей книге, — история короля Уолл-стрит, рассказанная его биографом, которая много раз становилась книгой года, и вот теперь доступна украинскому читателю. Ведь Уоррен Баффет, американский предприниматель, один из самых известных в мире инвесторов, который получил прозвище "Волшебник из Омахи", никогда не писал мемуаров. И если бы Элис Шредер, журналистка, бизнес-аналитик и писательница, не смогла бы в полной мере изучить историю его деятельности, борьбы, побед и поражений, жестоких промахов и внезапных озарений, эта книга никогда не увидела бы свет. Поэтому перед вами полная биография человека, которого международные деловые круги считают провидцем и парадоксалистом. И дело здесь не в огромных состояниях, которые Баффет создал, практически не покидая штаб-квартиры своей компании Berkshire Hathaway в Омахе, а в его широкой эрудиции, принципиальности, честности в деловых отношениях и множества свежих идей, которые он генерировал каждый день. И, пожалуй, самой блестящей из этих идей стала передача 37000000000 долларов из личных средств Уоррена Баффета международным гуманитарным фондам — крупнейший в истории человечества акт благотворительности.

"- Откуда это взялось, Уоррен? — спрашивают у героя этой книги. — Такой интерес к зарабатыванию денег? Его глаза затуманиваются на несколько секунд, мысли несутся внутрь — щелк, щелк, щелк - сквозь ментальные файлы. Уоррен начинает рассказывать свою историю: "Бальзак сказал, что за каждым великим богатством кроется преступление. В Berkshire это не так". Он вскакивает со стула, чтобы донести мысль, пересекая комнату несколькими крупными шагами. Усевшись в горчично-золотистом парчовом кресле, склоняется вперед, больше похожий на подростка, который хвастается своей первой любовным приключением, чем на 72-летнего финансиста" .

Дайва Ульбинайте. Великая президентка маленькой страны. История Дали Грибаускайте. — К.: Наш Формат, 2021

В этой книге освещается жизненная философия легендарной первой президентки Литвы. И если Маргарет Тэтчер прославилась как Железная Леди, то Даля Грибаускайте — как Стальная Магнолия. Свободолюбивая, прямолинейная, справедливая, с молниеносной реакцией и уверенным голосом — такой запомнили литовскую президентку. При этом вопросов, на которые можно найти ответ в этой книге, к ее героине существует немало. Почему Даля Грибаускайте отказалась пить шампанское с Обамой? Как она противостояла энергетическому давлению России и не приветствовала Путина с каденции? Как "защитила" Германию и смогла убедить в обратном Трампа? Поэтому читателю предложена история сильного лидера, который знает цену себе и своему государству, отстаивает национальное достоинство и выстраивает свою деятельность на общественных ценностях. Даже когда остается одна против олигархов и коррупционеров, Кремля и Вашингтона, противников и вчерашних соратников.

Дорис Кернс Гудвин. Лидерство в бурные времена. — Х.: Виват, 2021

"На разных этапах жизни каждый из них столкнулся с обстоятельствами, которые коренным образом изменили их представления о себе и поставили под угрозу их будущее, — пишет автор о героях своей книги. — Природа этих жизненных несчастий была уникальной для каждого из них: Авраам Линкольн потерпел сокрушительный удар по своей публичной репутации и собственном достоинстве, из-за чего пережил почти суицидальную депрессию; Теодор Рузвельт за один день потерял молодую жену и мать; Франклин Рузвельт заболел полиомиелитом, который парализовал нижнюю часть тела; Линдон Джонсон проиграл выборы в Сенат".

Значит, лидерами не рождаются, а становятся? Тогда как помехи влияют на развитие лидерства? Что вообще способствует возникновению лидерских качеств, как их развить и что нужно, чтобы стать настоящим руководителем? Наконец, лидера формирует эпоха или это лидер формирует эпоху? Именно такие вопросы исследует автор этой книги. В отдельных тематических разделах которой проанализирована деятельность четырех американских президентов — Авраама Линкольна, Теодора Рузвельта, Франклина Рузвельта и Линдона Джонсона — в контексте исторических обстоятельств и событий, которые сформировали особенности их лидерства. Автор раскрывает характер каждого президента в развитии и дает советы по ключевым моментам приобретения лидерских качеств.

Това Лэй. Замаханная женщина в расцвете лет: как открыть жизнь заново. — К.: Yakaboo Publishing, 2021

В жизни автора этой книги долгое время было одно и то же: рутинные домашние дела, уход за детьми, бестолковый муж и нехватка времени на собственные желания. Однажды утром она поняла, что так дальше продолжаться не может. Взглянув на беспорядок в доме, чумазых детей и гору посуды, она почувствовала, что замахалась. Пора перезагрузить жизни и найти себя в водовороте чужих потребностей и желаний. Это осознание заставило авторе-героиню вспомнить все, чего ей хотелось, но на что никогда не хватало времени. Список запретных желаний содержал самые сокровенные мечты и даже некоторые безумства.

Так она совершила поездку в Непал, предложила мужу открытый брак, оторвалась с подругами на Ибице, а еще купила вибратор. Открывшись желанию и очертив собственные пределы, женщина смогла узнать свою сексуальность, принять тело и наконец восстановить способность наслаждаться жизнью. "В тот день, когда мы с Евой сходили в секс-шоп, — вспоминает она, — возвращаясь домой и направляясь к железнодорожной станции, я огляделась вокруг и увидела, как все несчастны. Увидела людей, которые боятся смотреть кому-то в глаза, боятся заговорить с незнакомцем, боятся друг друга. Когда мы стали такими мрачными? И, что важнее, когда мы все вместе решили просто погаснуть?"

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