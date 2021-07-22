5 новых книг, которые нельзя пропустить

В этой подборке — сплошная экзотика, которая подойдет для летнего чтения.

Похищение княжны в историческом романе, маленький маньяк в психотриллере, цирковая любовь и ведьма в шведском рассказе — чтиво, которое никого не оставит равнодушным и которое стоит взять в отпуск.

Татьяна Белимова. Виноваты люди. — Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Действие в этом историко-приключенческом романе происходит между 1890 и 1914 годами — в эпоху мировых свершений и открытий. Но как тогда жилось в Украине? В любом случае настоящей любви, глубоких чувств и фатализма хватало во все времена, поэтому история главных героев романа далеко не исключение. Например, кто мог бы позавидовать Маруси, которая стала женой помещика Ясенского. Будет теперь в роскоши! Пусть и с нелюбимым. Впрочем, время пройдет, и не вспомнит о том своем Василии. Однако жизнь повернется иначе. Маруся останется вдовой, а Василий станет цирковым артистом. Он сойдется с женщиной, которую никогда не полюбит, но и не покинет.

Также читайте 5 новых книг, которые не оставят вас равнодушными

"Василий вернулся из Белой Церкви еще более отчужденным. Теперь уже не только Машка не понимала, что с ним происходит, он и сам не знал, что с ним такое. Воспоминания пришли, как весенний паводок, залили сердце горячей кровью. Куда он ни шел, ни делал, Маруся стояла перед глазами. Чужая, отстраненная, в черном, но несмотря на это красивая и желанная. Приходила в сны юной девушкой, которой запомнилась еще с счастливого времени, когда были живы родители и мир казался созданным для счастья. Василий просыпался, выходил на улицу, присматривался к месяцу, прислушался к себе. Пока жил в большом городе, не было времени побыть с собой наедине. Все куда-то спешил, бежал в цирк, возвращался домой, ел, спал, ссорился с женой опять куда-то бежал, а получалось, что все время несся галопом по кругу, как на цирковой арене ".

Но и Маруся будет ждать Василия всю жизнь. Их осудят люди, собственная совесть вынесет им приговор. Встреча с женой Василия будет последней каплей для Маруси. Она убежит, поклявшись, что теперь уже навсегда. Но правда, которая догонит ее, заставит вернуться. В последний ли раз?

Артем Поспелов. Тадуш. — Черновцы: Книги — XXI, 2021

Этот роман, как причудливая мозаика, а на самом деле — сюрреалистический эпос, состоит из чужих разговоров, мыслей и воспоминаний героя, имея, тем не менее, четкий сюжет. Сначала в сельской семье умирает собака, потом Дед, впоследствии уезжает Тетя, в которую влюблен маленький Зоик, живущий без отца, и медленно семья распадается. Впрочем, рядом с героем всегда его вымышленный друг Малыш — как аберрация классической истории, потому что он здесь вместо Карлсона: приходит, мудрит, советует. Живет чуть ли не на крыше, а на самом деле — в воображении героя.

"Малыш говорит, что живет неподалеку. Это похоже на правду, потому что он часто рядом. Но я не против. Если Малыш рядом, это означает, что я его нуждаюсь. Он так говорит. Он, а не я. У Малыша изуродованный голос. Когда увижу его в следующий раз, спрошу, почему он со мной".

Что мы узнаем о герое, кроме того что не ходит в школу, потому считается больным? Говорит, что убил Деда, и рассуждает, как убил бы другого. Имеет личный счет времени: "Последние тысячу дней я сплю в зале". Общается со своим двойником. "Мы никогда не спорим. Потому что с этого все равно ничего не получится. Так говорит Малыш. Доказать, что кто-то из нас лучше? Что мы разные? Это как доказывать, что кит не может без соленой воды, а гепард без сырого мяса. Пустая трата времени, говорит. Дурака, добавляет. Вот если бы доказать, что кому-то из них сильнее хочется жить или убивать".

Чем дальше этот "детский" рассказ напоминает "постороннего" Камю — точнее, его предысторию: с обязательным похоронами, Чужим, который приносит маме книги, и женщинами в черном. Вместо араба на пляже, которого убивают в Камю, — собственные мысли об этом уже в родном селе. А еще прошлое, которое мешается с настоящим, когда мертвые живут в голове, а следовательно, какие же они мертвы? "Гутен так, говорит Дед, когда я захожу в гостиную. То есть сказал, если бы был в доме. Если бы не умер, конечно. Я часто думаю о том, как могло быть и как не могло". И чем дальше к финалу, тем ближе мы к страшной тайны, ведь на самом деле этот роман — настоящий украинский психотриллер.

Майгуль Аксельссон. Апрельская ведьма. — К.: Кладовая, 2021

Приют для инвалидов в этом знаковом романе похож на тюрьму, в которой ничего не меняется с послевоенного времени. В одном из таких домов живет героиня, прикованная к постели, но сильная духом — апрельская ведьма, которая следит за тремя своими сводными сестрами. Ведь одна из них живет ее жизнью, хотя все трое не могут заполните пустоту в душе — ни любовью, ни алкоголем, ни семьей. Как, например, одна из них. "Но переспать с ним — это лишь путь, а не цель.

У Маргареты было предчувствие, что могла бы довольствоваться даже тем, что вызвала у Флеминга вожделения в ответ, но на самом деле ей уже стало все равно. Внутри нее была какая-то пустота, которую надо заполнить, и Маргарета знала, что это произойдет, когда они одной летней ночи будут лежать среди зарослей вереска. Флеминг должен сказать или сделать что-то — она не знала, что именно, но после этого вся пустота в ее теле заполнится навсегда. После этого она сможет довольно жить дальше. Наполнена навсегда. И наконец это произошло. Однажды Флеминг положил руку ей на талию и начал расстегивать свои штаны ". И лишь в конце апрельской ведьме удается отомстить, когда благодаря таинственным письмам сестры собираются вместе, но освободиться от чар им будет нелегко.

Лори Верхомин. Любовь. Жизнь и смерть с Биллом Эвансом. — Л.: Издательство Старого Льва, 2021

В этой книге воспоминаний Лори Верхомин рассказывает о последних непростых 18 месяцев жизни и смерти талантливого американского джазового пианиста с украинскими корнями Билла Эванса. За его особое понимание и исполнение джаза музыкальный мир восхищается им по сей день. Поэтому эта история любви — невероятная, потому что не выдуманная. Иногда бесконечно красивая, иногда страшная и приземленно-жизненная. Как, например, в разделе "Ключи к сексу. (Эдмонтон, 1975)".

Также читайте 5 новых переводов, которые стоит прочитать этим летом

"Меня уже ждет папа в темно синих бизнес-носках, семейных трусах и клетчатом фланелевом халате Я тихонько захожу с черного входа, где полумрак. Предполагаю, что он может там быть, но надеюсь проскользнуть мимо. Но на этот раз он крепко хватает меня за руку начинает трясти, спрашивая, с кем я трахался. Меня смущает его речь, а физическое вмешательство вообще выбивает из колеи. Обычно меня встречает мать, но сегодня ее здесь нет. Он не ждет ответа. Я пытаюсь вырваться, но он еще крепче сжимает мою руку, обзывает меня шлюхой, а потом толкает вниз по лестнице. К счастью, с меня еще не выветрился хмель, поэтому мое тело расслаблено и элегантно пролетает тринадцать ступеней вниз". Но все в этой истории настоящее, как любовь. Когда двое смотрят в одном направлении, когда разница в возрасте не имеет никакого значения, когда он учит ее слышать музыку между нотами, а она его — слышать тишину между словами о любви".

Софи Грин. Поткин и Стаббс. Книга 1. — К.: Родной язык, 2021

Главная героиня этой истории Лил Поткин живет в мрачном городе Пелиган и мечтает заниматься журналистскими расследованиями. Как-то Лил, теряя время в зале ожидания на автобусной станции, наталкивается на странного печального мальчика и угощает его горячим шоколадом. А проснувшись ночью, видит его в своей комнате. Сначала парень не хочет говорить, кто он и откуда взялся, и в конце концов признается: он — призрак, и ему нужна помощь Лил.

Ведь девочка — единственная, кто видит его. Поэтому впоследствии Лил Поткин и Нед Стаббс стремятся узнать, что же случилось с ним в прошлом году, когда он бесследно исчез из приюта. Друзья обращаются за помощью к Эйбу Мендрелу — детективу на пенсии. Эйб соглашается распутывать дело Стаббса, если Лил поможет ему в поисках опасного преступника, который сбежал от правосудия. На самом деле это чтиво, которое привлекает и необычным сюжетом, и психологическим напряжением, и "взрослым" решением проблем, которых оказывается без счета в этой увлекательной истории.

Читайте также: 5 новых книг на лето

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку