5 новых книг, которые стоит прочитать летом

Лето — это пора отдыха, поэтому на досуге можно посвятить время книгам, которые вы не успели когда-то прочитать. Но еще лучше взяться сразу за новинки, ведь среди них — и золотая классика, и мировые бестселлеры, и свежие произведения украинских авторов.

Томас Пинчон. Радуга тяжести. — К .: Издательство Жупанского, 2021

Героем этого культовой истории является ракета "Фау-2", чей полет — от первой страницы до финала — напоминает траекторию успеха самого романа. Ведь автор — один из самых сложных и самых загадочных прозаиков современности, который, будучи отшельником, за всю жизнь еще не дал ни одного интервью, не был на вручении собственных премий, тщательно скрывая любую личную информацию. Так же и его роман "Радуга тяготения" — один из самых запутанных американских романов, настоящая жемчужина интеллектуальной литературы, раскрывается только для любителей крутых постмодернистских текстов-кроссвордов.

На самом деле этот грандиозный постмодернистский эпос, который имеет несколько сюжетных ходов и огромное количество персонажей — крупнейший антивоенный роман, сатира, трагедия, фарс и психоделическая путешествие в ад Европы времен Второй мировой войны. Для второй половины XX века "Радуга тяготения" стала тем же, чем первые полвека был "Улисс" Джеймса Джойса. И теперь один из важнейших романов мировой литературы XX века — впервые на украинском.

Малкольм Лаури. Под вулканом. — Х .: Фабула, 2021

Действие этого романа, неизменно входящего в десятку лучших в ХХ веке, происходит в маленьком мексиканском городке в течение одного ноябрьского дня 1939 года — Дня поминовения усопших. Этот день — последний для главного героя, в прошлом британского консула, который находит спасение от жизни в беспробудном пьянстве. Его бывшая жена, сводный брат и друг-кинорежиссер пытаются спасти консула, уговорив его бросить пить и начать жизнь заново ... Но проблема здесь не бытовая, а сугубо экзистенциальная, как в "настоящих" больших романах, и трагедия одного мужского жизни и любовь оказывается чем-то большим, чем очередным примером бессилия. Хотя в начале все сбрасывается именно на это.

"Хью думал, что если бы он когда-то написал свою биографию — хотя в этом не было необходимости, поскольку его жизнь вполне укладывалось в короткий журнальный сообщение, она должна была выглядеть примерно так: "Такой-то и такой-то, двадцати девяти пяти лет, был клепальщики, песенником, надзирателем канализационных люков, кочегаром, матросом, инструктором по верховой езде, артистом эстрады, оркестрантом, свиноводов, клоуном, солдатом (в течение пяти минут, не больше) и церемониймейстером в ложе спиритов, из чего отнюдь не следует, что, расширив таким образом свое мировоззрение, он понимает жизнь менее поверхностно, чем банковский клерк, который никогда не покидал родного города ". Впрочем, сам писатель называл свое автобиографическое произведение "пророчеством, политическим предупреждением, криптограммой", в чем внимательный читатель сможет убедиться сам.

Славенка Дракулич. Кафе "Европа". Возвращение. Как пережить посткоммунизм. — К .: Yakaboo Publishing, 2021

Автор этой книги напоминает, что в свое время — то ли после развала Советского Союза, то ли при падении Берлинской стены — тоталитаризм не исчез за одну ночь, как и демократия не появилась, как по мановению волшебной палочки, в корне изменив восточноевропейские общества. Неудивительно, что в ее рассказах до сих пор существуют почти сюрреалистические артефакты прошлого в ежедневном быту граждан бывших союзных республик — от системы медицинского страхования до национальных памятников, популярных кинолент и культурных традиций, на фоне мирового геополитической турбулентности, укрепления националистических настроений и Брекзита.

Также читайте 5 новых переводов, которые стоит прочитать за долгие выходные

В целом эта мозаика социополитического репортажа погружает читателя в еще отчетливо поляризованную европейскую действительность, в которой до сих пор живут привидения совка, родственные апокрифы с родной тетей, которая сидит в кафе с Дональдом Трампом, легенды и мифы недавнего прошлого с детскими воспоминаниями о вкусности и другие подробности тоталитарного времени.

Автор, издав такие книги, как "Кафе "Европа" и "Как мы пережили коммунизм и даже смеялись", за тридцать лет после Бархатной революции возвращается мыслями в посткоммунистический пространство, чтобы исследовать, что здесь изменилось, а что осталось неизменным. "На тридцатилетие распада я возвращаюсь в "кафе" Европу, чтобы заглянуть внутрь и увидеть, как выглядит бывший коммунистический мир сегодня, — начинает она свой рассказ. - Что является важными признаками настоящего и могли мы их предвидеть? Путешествуя, я спрашиваю себя: у меня вообще есть право писать "мы" и снова сводить воедино все страны бывшего восточного блока, тогда как сами они так настаивают на своих различиях? Или еще существуют "мы"? И наконец: тридцать лет — это много или мало, если речь идет о глубоких общественные изменения?"

Ирина Жураковская. Твоя М. — Черновцы Издательство 21 2021

Жажда жизни и неудержимое желание счастья — вот то, что объединяет обеих героинь этого романа. Первая из них, винничанка Марина, едет в Париж работать официанткой, убегая от отца, который никогда не верил в свою дочь, вторая, немка Мария, — учиться в том же городе в университете, так как больше всего хочет заниматься наукой и играть на скрипке. Будни у обеих девушек разные, но судьба, как оказалось, общая — обе подверглись сексуальному насилию (Марина еще в Украине, Мария уже в Париже), обе разочаровались в близких и друзьях, обе стремятся к настоящей любви. В случае с украинкой, которая впоследствии выучилась на врача, а потом еще и стала успешным менеджером, все осложняется еще и тем, что свою любовь она нашла во время Оранжевой революции, которая, как известно, продолжилась Майданом, но все равно пришлось вернуться в Париж, когда ее родная страна пылала в огне революции.

"Марина перевела почти все, что осталось на украинской карте — будто откупалась от войны. Будто от этого можно откупиться. Потому что все равно они там, а она — здесь. Разве только она? Вот они, ходят вокруг табунами, ордами — сытые туристы, самодовольные парижане. Рассматривают на витринах сумочки по цене броника, пьют шампанское по цене целокса". Таким образом, поиски себя и любви перемежаются в романе с психологической драмой, и не только Марина, но и Мария, которая, убежав домой и выйдя замуж, снова возвращается в Париж, испытывают на контрасте важность только собственного выбора. Автор ведет своих героинь по лабиринту жизни, трагических событий и любовных переживаний, их пути вот-вот должны пересечься, но прежде всего важно то, кем в финале появятся они в своих собственных глазах.

Галина Крук. Кто угодно, только не я. — Х.: Виват, 2021

Рассказы в этом сборнике — как существующие сами по себе истории, которых немало вокруг, разве что никто не записывает. Но такой прием известной поэтессы — кажущаяся легкость и соблазнительная простота, ведь недаром предисловие к ее книге написал Тарас Прохасько, который хорошо разбирается в том, из чего можно сделать замечательную прозу. И кто именно должен ее сделать.

"И когда она говорит: "Кто угодно, только не я", — предупреждает он, — играет словами, минуя их ловушку. Ведь понятно, что это изысканный прием мудрого рассказчика. Конечно, только она". И поэтому "Мгновенное" здесь соседствует с "Тем, что остается", "Ангелоидка" сосуществует с "Анализатором", а "Рыба" употребляется с утверждением, что вокруг "Слишком много воды", а завершают разговор "карантинные хроники Марии". И даже рассказ "Сиськи" оказывается ничем иным, как путешествием в детство, где живет, оказывается, доктор Фрейд. Разве может быть иначе в львовские прозе? "Это было то мгновение, когда господин Голавский начал открываться доктору Мельцу какой-то своей новой гранью: еще не бриллиант, но уж точно многогранник. Потому что сам доктор никогда и не задумывался о всех отличиях: где заканчиваются "груденята", а где уже начинаются "грудь", где еще нейтральный "бюст", а где уже вполне конкретные такие "буфера" или "сиськи". "Стоп-стоп-стоп, — остановил себя в мыслях доктор Мельц, — а вот сисек на рисунках Голавского как раз и не было". И это точно о чем-то говорило ".

Читайте также: 5 книг, где раскрывают тайны

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку