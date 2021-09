5 новых книг с необычными и сногсшибательными сюжетами

Смертельные опасности, сложные испытания, причудливые ситуации — вот то, что делает из этих книг настоящие бестселлеры и увлекательное чтиво. Фантастика и триллер, детектив и социальная драма складываются в жанровую мозаику, из которой выходит феномен современной литературы.

Ренсом Риггз. Разрушение Дьявольского Акра. — Х.: Клуб Семейного Досуга, 2021

Эта финальная часть цикла о странных детях — бестселлер The New York Times, USA Today и The Wall Street Journal. По сюжету, чудом уцелев во время коллапса временной петли, Ви, Джейкоб и Нур оказываются там, где все началось, — в доме деда Портмана. Они должны как можно скорее вернуться к друзьям, чтобы сообщить: зло все-таки воскресло, оно сильнее, чем когда-либо, поэтому всему Чудо-миру грозит смертельная опасность. Бурные времена требуют мужества и отнюдь не детских решений, однако Джейкобу с друзьями к этому не привыкать ... Удастся ли жителям Дьявольского Акра выстоять в этой борьбе, несмотря на странные "опустошения" и усовершенствованную армию сторонников Коула? Воплотится в жизнь пророчество о семи освободителей, на которое возлагают столько надежд? Кажется, Коул вот-вот пленит весь Чудо-мир, однако и у него есть ахиллесова пята ...

"Дверь слегка приоткрылась, и в щели появилась медвежья морда. Все поспешно отступили назад к стене — кроме Эдисона и госпожи Коршуна, которые позволили медведю себя обнюхать. — Bonjour, Jacques, — доброжелательно поздоровалась с ним имбрина. — J'ai amené des invités pour rendre visite à ma soeur. Медведь отступил от двери, чтобы мы смогли войти. — Это Жак, один из ведмегримов моей сестры, — пояснила госпожа Коршун, — он охраняет вход к этой петли. — Рад знакомству, — сказал Эдисон, и медведь ответил ворчанием, и это немного обидело пса. — Нет, я не смеюсь над тобой. Среди моих лучших друзей есть медведи. Медведь еще немного подался назад, чтобы нас пропустить ".

Интересно, что фотографии, которыми обильно иллюстрирована эта книга, аутентичные, винтажные, найденные путем длительных поисков, о чем напоминает автор. Их старательно собирали в течение нескольких лет на блошиных рынках, выставках старых газет и в архивах коллекционеров.

Алина Воловичева. Ноябрьская женщина. — К.: Феникс, 2021

Тема этой книги рифмуется с фокусной темой нынешнего Форума издателей: "Игра во взросление: как мы растем независимыми". Ведь перед нами именно роман о росте, взрослении героини — по сути, путь от девочки, которая слушает всех вокруг, к женщине, которая умеет слышать саму себя. По сюжету, главная героиня, Настя Василенко, переехала в Киев в 2014 году вместе со своим парнем Антоном из-за российской агрессии. Через три года они все еще вместе, у него работа, она пишет диссертацию, и жизнь вроде налажена и стабильна, но одно неожиданное путешествие меняет все. Иначе говоря, как предупреждает нас в самом начале писательница и переводчица Яна Сотник, это "История, героиня которой выходит к читателю без брони, хоть и привыкла защищаться всю свою жизнь — от боли, от страхов, от собственных комплексов, от непонимания, от нелюбви, впрочем, и от любви тоже ". И хотя отношения в новой жизни героини, конечно, сложные, а ситуации многоплановые, впрочем, поведение некоторых героев часто не выдерживает никакой критики. Несмотря на то, что все это так же "жизнь", проблем в которой не избежать.

"- Что ты здесь делаешь? — он подошел ко мне, схватил за предплечье и потянул в сторону. — У меня к тебе такой же вопрос. — прочистила горло я. — Ты должна быть в Чернигове, — Какое совпадение, ты тоже. — Настя, я знаю, как это выглядит, извини, но у меня изменились планы. — Я это могу понять, но почему ты не мог мне этого объяснить, хотя бы сообщением? — я старалась не обвинять и понять его обстоятельства, но не понимала, почему он даже не попытался меня предупредить. — Понимаешь, утром позвонила моя жена, — тысячи маленьких крючков впились в мою кожу в тот момент. — Она просит меня приехать. Я не могу ей отказать, вдруг она хочет принять меня обратно. Настя, я не могу это сделать иначе, у нас дети ... "

Георгий Тома. Etteria. Книга первая. — К.: Саммит-книга, 2021

Динамическая, пронзительная и очень интересная история Георгия Тома затягивает в мир фантастических приключений: военные миссии, боевые операции и задачи переплетаются с нелегкой личной жизнью героев. С тех пор как трех лучших ребят из детского дома выбрали для обучения в секретной военной организации, прошло несколько лет. Их дружба окрепла и сплотилась в период тяжелого и изнурительного обучения. Однако, чтобы сдать последний экзамен, нужно сделать страшный выбор, который всю оставшуюся жизнь тем ребятам, которые останутся в живых, не будет давать покоя.

"- Ты считаешь, что я об этом не подумал? — спросил Джон и добавил, показывая пальцем: — Вот видишь — в этой комнате семь входов и выходов. Ты думаешь, мы сумеем вдвоем столько времени продержаться, пока Стив приготовит веревки и освободит агента — Ну так, может, и не хватить времени, — сказал Билл. — Ой, чувствую, что это не так просто все сделать, — сказал Владислав. — Ничего, ребята, мы еще с более жестких передряг выбирались, — подбадривая ребят, сказал Джон. — Ну с этим разобрались, а дальше что? — спросил Билл. — Если с этим все понятно, то вы можете быть свободными ровно два часа, — отчеканил Джон и откинулся на спинку кресла". Сколько фантастических событий ждет наших героев! Невероятных и сногсшибательных, захватывающих и очень страшных ...

Кэтти Феррис. Мальчикидевочки. — К.: Каяла, 2021

Изящные, совершенные, хрупкие — истории в сборнике "Мальчикидевочки" рассыпаются каскадом причудливых сюжетов, напоминающие современные мифы, сказки, легенды. На самом деле гибридные формы, в которые обернуты фантастические рассказы автора — от стихотворной прозы до прозаической поэзии и фем-фантастики — неразрывно связывают жанр и гендер. Напоминая стиль Андерсена, Борхеса, Лиспектор, они одновременно — революция поэтического языка, поскольку бросают вызов существующим формам. Открывая свой сборник своеобразным манифестом, автор говорит о различных способах "оживлять" рассказ. Что это значит в ее случае, то есть в случае языковой революционерки, реформатора, бунтарки?

Конечно, говорит она, "это не значит, что моя рука, моя рука взбалмошной женщины, опрятная, ухоженная, с аккуратным маникюром, с уязвимым сиянием моей слишком белой кожи, схватит тебя, дорогой читатель, за горло". И тем не менее, это впечатляет, причем настолько, что становится понятно — перед нами настоящий взрыв, прорыв, революция форм и языковой вулкан. Образы провоцируют, метафоры озадачивают, аллюзии вдохновляют. Девушка с зеркалом вместо лица вмещает в себя весь мир. Мальчик с одним крылом. Девушка, которая выросла до неба, питаясь, как барон Апельсин, кустами и деревьями. Мальчик, который изобретал изобретенные вещи. Девушка, чья бабушка была мачете. Девушка, которая выглядела как вырубленный лес. Девушка, которая училась испражняться на лицо дьявола. "Для меня — это импульс подумать над основным вопросом: что это значит — быть человеком? — признает автор. — Что является самым важным? И в этом смысле, многообразие тюрем "мальчиковдевочек", где попадаются персонажи, кажется вариациями одной фундаментальной тюрьмы, трудного положения, неудобного для собственной природы".

Михаил Гранд. Цвет гемоглобина. Книга 1: наваждение. — К.: Феникс, 2021

Начинается эта история с жуткой события, которое произошло с главной героиней и ее возлюбленным в родном Дрогобыче. Все знали, почему их город охвачен тревогой, ведь несколько месяцев местные СМИ во все стороны утверждают, что ночью находиться на улицах опасно. Ведь в окрестностях охотится жестокий убийца! Как узнаем из романа, его жертв ничто не связывает, кроме почерка преступника, а также орудия убийства: все они погибли в результате тяжких телесных повреждений, нанесенных большим тупым предметом, скорее всего, молотом. Полиция до сих пор не смогла задержать подозреваемого, но считала, что это некий Дуфингальд Бремор, местонахождение которого было неизвестно. И вот роковая встреча, с которой все началось, и которую, вздрагивая, вспоминает позже героиня.

"Маньяк, откровенно радуясь достигнутыми за день результатами и удивительно приятной перспективой убийства Габриэль, начал намеренно медленно надвигаться на беззащитную девушку. Он то и дело взмахивал своим ужасным молотом, описывая зловещие дуги. Габриэль вскрикнула, и ее крик заглушил пронзительный резкий гудок. Психопат замер, прислушиваясь. Через лес в направлении города несся долгий товарный поезд, полностью полный угля". Таким образом, в силу обстоятельств, сложившихся неудачно, оказалось достаточно одной трагедии, чтобы перечеркнуть беззаботную юность. Кого-то это может сломать, другие же стремятся вернуться к жизни. Но если стремление перерастет в навязчивую идею? А вдруг эта идея — чужая? Главная героиня потеряла все, теперь ей нельзя потерять себя.

