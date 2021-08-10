5 новых переводов книг, на которые стоит обратить внимание

Сегодняшние зарубежные переводы вполне соответствуют требованиям отечественного читателя, который требует не только развлечения, но и образования. Поэтому в книгах этой подборки мастерски переплетены история и социология, драма и комедия, триллер и графический роман.

Даниэль Кельман. Тиль. — Х.: Фабула, 2021

Автор этой книги — один из самых известных современных авторов, пишущих на немецком — называет свой роман главным в своей жизни. На самом деле "Тиль", который писался пять лет, будучи переведен сегодня Александрой Ковалевой, — это мастерски составленная смесь западноевропейского фольклора, выдумки и реальных исторических событий времен Тридцатилетней войны (1618-1648), охватившего практически все страны Европы. Роман, в котором множество отсылок к классическим произведениям немецкоязычной литературы, от Гриммельсгаузена до Брехта, Дёблина и Гюнтера Грасса.

Тиль Уленшпигель, герой средневековых легенд, трикстер, провокатор и насмешник, воплощение бунтарского духа, перенесен писателем в XVII век, на земли Священной Римской империи, изуродованные бесконечной степью. Герой, потерявший отца и мать, но поклялся никогда не умирать, в своих странствиях по пепелищам прежнего мира сталкивается с бродячими актерами и королями, которые потеряли короны, палачами и учеными мужами, поэтами и инквизиторами, а его преданной спутницей остается дочь пекаря Неле. Мастерство писателя таинственным образом соединяет и связывает все эти судьбы, и перед читателем предстает настоящая ткань того жестокого времени. В 2020 году роман Даниэля Кельмана "Тиль" был включен в шорт-лист Международной Букеровской премии.

Айн Рэнд. Мы, живые. — К.: Наш Формат, 2021

В свое время автор этого романа, переведенного Геннадием Шпаком, выдала мировой бестселлер "Атлант расправил плечи", в контексте которого остальные ее произведений должна выглядеть как следствие славы, вроде "публичных" костылей. Но случилось иначе. Родившись в Санкт-Петербурге в еврейской семье, которая после революции 1917 года переехала в Крым, автор осталась верной свои тематике. В частности, этот роман — манифест против коммунизма, автобиография "в интеллектуальном смысле", попытка рассказать миру о большевистском зле. В 1926-м она эмигрировала в Америку, где работала помощницей режиссера в Голливуде.

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По сюжету романа, главная героиня, свободолюбивая Кира Аргунова, изо всех сил пытается вырваться из крепких объятий системы и спасти любимого Лео. Но это невыносимо трудно в мире, где добро и зло соединились в одно "государственное" чудовище, вчерашние борцы стали приспособленцами, а партийные идеалисты идут на компромисс с совестью. И даже когда все летит кувырком, родные и любимые предают, туман и серость окутывают и город, и душу, Кира не сдается, идя к цели.

"Кира Аргунова въехала в Петроград на подножке товарного вагона. Стояла она вытянувшихся, неподвижная, полная грациозного равнодушия, свойственного пассажирке роскошного океанского лайнера, одетая в старый костюм из выцветшего сукна, из-под которого виднелись ее загорелые ноги без чулок. На ее шее был старый клетчатый шелковый платок, а на копне коротких нечесаных волос — плетеный колпачок с ярко-желтой кистью. Ее губы были сжаты в покое, глаза — едва расширены, с выражением дерзкого восторга, торжественного и робкого ожидания, как у воина, вступившего в незнакомый город и еще не знавшего, вошел он в него победителем или пленником ".

Нил Гейман. The Sandman. Песочный человек. Книга 8. Конец миров. — К.: Родной язык, 2021

Эта книга — один из самых популярных графических романов всех времен, отмеченный наградами шедевр Нила Геймана, который установил новые стандарты для взрослой и лирической фантастики в области комиксов. Проиллюстрирована популярными художниками жанра, эта серия — насыщенный коктейль из современной и древней мифологии, в который искусно вплетены современная литература, историческая драма и легенды. По сюжету восьмого тома эпопеи, переведенного Еленой Оксенич, оказавшись в водовороте шторма реальности, путешественники из разных времен, мифов и пластов воображения сходятся в загадочном трактире в конце света.

По традиции "Кентерберийских рассказов" Чосера, пока вокруг бушует буря, путники делятся историями о том, где они бывали, что видели ... и что им снилось. Таким образом, это не просто шесть историй, рассказанных разными персонажами, которых причудливые пути привели в этот странный трактир вне времени и пространства. Это части большого повествования, которое включает в себя целые миры, которые сошлись именно здесь и сейчас.

Салли Руни. Разговоры с друзьями. — Л .: Издательство Старого Льва, 2021

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Это первая книга Салли Руни, которая мгновенно сделала 26-летнюю выпускницу колледжа всемирно известной писательницей, и именно ею она начала свою карьеру, выдав позже бестселлер "Нормальные люди". Обе героини "Разговоров с друзьями", переведенных Анастасией Конек — студентки дублинского Тринити-колледжа Фрэнсис и Бобби — дружат со школы. Первая — юная поэтесса, вторая — эксцентричная интеллектуалка. На одном из университетских поэтических вечеров они знакомятся с Мелиссой, известным фотографом, а позже и с ее мужем Ником, актером.

Несмотря на то, что Ник и Мелисса значительно старше Бобби и Фрэнсис, между ними завязываются дружеские отношения. Все четверо проводят вместе много времени, в основном разговаривая — обсуждают искусство, литературу, политику, секс, дружбу и, конечно же, друг друга. У Фрэнсис начинается роман с Ником. В отношениях с Бобби появляется отчужденность ...

Донн Керен. Твоя счастливая одежда. Как психология моды поможет улучшить стиль и образ жизни. — К.: Yakaboo Publishig, 2021

Книга советов от всемирно известного психолога моды, переведенная Марией Конов, — о том, как использовать преимущества гардероба на пути к достижению своей мечты. Вы можете не задумываться о своем повседневном луке, но знаете ли вы, что то, что вы одеваете, сильно влияет на ваше самочувствие? Или что ваша одежда влияет на то, как другие воспринимают вас? Несколько изменений в вашем гардеробе и советы по "психологии стиля" не только изменят ваш внешний вид, но и качественно улучшат вашу жизнь. Автор одной из первых начала исследовать "психологию моды" и потратила годы, изучав взаимосвязь между нарядами и его восприятием окружением.

В своей книге она выходит далеко за рамки известных советов по перевоплощения имиджа и подталкивает читателей к вопросу: важен ли выбор одежды в моей жизни и помогает ли он достичь запланированных целей в жизни? Книга поможет раскрыть свой уникальный стиль, покупать одежду более осознанно, использовать цвет в свою пользу и понять, что красота — не имеет стандартов. Информация, которой делится автор, станет вашей силой, которой вы будете пользоваться каждый раз, когда открываете шкаф или выбираете одежду для важной встречи.

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