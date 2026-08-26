5 сериалов, которые держат в напряжении до последней серии

5 сериалов с запутанными сюжетами / © Credits

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Мы собрали пять сериалов, которые по-разному играют со зрителем: одни основаны на реальных преступлениях, другие заставляют усомниться в собственных догадках. Здесь вы найдёте всё — от жутких семейных драм до историй о манипуляциях, вере и тайнах.

«Лестница» (2022)

Однажды жену успешного писателя находят мертвой под лестницей их собственного дома. В содеянном обвиняют мужа жертвы. В результате расследования семья оказывается втянутой в бурную судебную тяжбу. Сериал основан на одноимённом французском документальном сериале о криминальных событиях 2004 года.

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«Незнакомка» (2020)

Однажды таинственная незнакомка подходит к Адаму Прайсу и раскрывает ему секрет. В результате раскрытия тайны его жена, Коррин, пропадает без вести. По мере развития сюжета выясняется, что незнакомка связана с ещё большим количеством тайн в городе.

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«В её глазах» (2021)

Мать-одиночка заводит роман с мужчиной, который оказывается её начальником. Вскоре героиня вступает в конфликт с его женой и оказывается втянутой в странную игру между супругами, где у каждого своя версия правды. То, что начинается как нетрадиционный любовный треугольник, вскоре превращается в мрачную психологическую историю.

«Под мостом» (2024)

Канада, 1997 год. Подросток Рина Вирк отправляется на встречу с друзьями, но домой уже не возвращается. Сериал рассказывает реальную историю убийства, которое потрясло общество. Дело расследует полицейская Кэм Бентленд, а подозреваемыми являются девочки-подростки и один парень.

«Под знаменем небес» (2022)

Двое детективов расследуют жестокое убийство молодой женщины и её маленькой дочери. Но чем глубже они погружаются в расследование, тем больше оно пересекается с религией, фанатизмом и радикальными убеждениями. Особенно сложным расследование оказывается для главного героя, поскольку он сам является верующим человеком.

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