5 страшных и атмосферных фильмов на Хэллоуин

Хэллоуин — особое время года, когда просмотр фильмов ужасов считается нормой. И хотя некоторые из нас любят щекотать себе нервы фильмами ужасов круглый год, остальные, возможно, отважятся посмотреть некоторые из таких картин только 31 октября.

«Практическая магия»

Этот фильм, основанный на романе Элис Хоффман 1995 года, рассказывает историю двух сестер-ведьм — Салли и Джиллиан, которых после смерти родителей воспитывали их эксцентричные тети. В этой истории им предстоит с помощью магии победить злого духа бывшего парня Джиллиан.

«Меню»

В этом фильме молодая женщина вместе со своим парнем пробует изысканное дегустационное меню, но вскоре обнаруживает, что намерения шеф-повара гораздо более тревожны, чем кто-либо предполагал.

«Тело Дженнифер»

Когда чирлидершу Дженнифер похищают и убивают, злодеи думают, что с ней покончено, но вскоре понимают, что она воскресла — и теперь хочет отомстить. Эта комедия ужасов, ориентированная на женщин, определенно заслуживает места в вашем списке для просмотра на октябрь.

«Ловушка»

Действие фильма разворачивается в рамках концерта популярной певицы на который отправляется отец и его дочь-подросток. Но внезапно главный герой понимает, что они оказались в центре тайной операции. Все это быстро превращается в разгадку тайны того, кто на самом деле отец девочки, и на что он готов пойти, чтобы скрыть свою личность.

«Варвар»

Героиня фильма обнаруживает, что забронированное ею через Airbnb жилье занято другим человеком, но она вынуждена провести ночь с ним под одной крышей, но вскоре понимает, что ее сосед по квартире — не единственный, кто скрывается в доме.