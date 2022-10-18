5 увлекательных книг-новинок о любви, Париже, войне и поиске себя

Ученые утверждают: ежедневное чтение десяти страниц книги в день замедляет старение организма. Это тот случай, когда приятное сочетается с полезным. В мозге растет количество новых нейронных связей, а на лице уменьшается количество морщин. Именно поэтому рерайтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крысюк собрала для вас пять книг, которые помогут сделать чтение приятной и полезной привычкой.

Мэриэнн Кронин "Сто лет Ленни и Марго", издательство Vivat

Ленни – семнадцать, Марго – восемьдесят три. Несмотря на существенную разницу в возрасте, подруги лежат в одной больничной палате, и их жизнь медленно догорают. Сюжет книги построен вокруг смерти, но таким образом, что она не видна за жизнью. Ленни перенимает у Марго жизненный опыт и чувство юмора, Марго у Ленни – молодость дерзость и храбрость. Они как родственные души, которые дополняют друг друга. И неважно, сколько времени есть в их распоряжении, потому что вдвоем женщины прожили целый век.

Как-то по инициативе Ленни подруги решают создать сто картин, которые расскажут людям об их "веке". О днях рождения детей, лучших друзьях, забавном священнике, двух пожилых людях, которые, кажется, влюблены друг в друга, "новой" медицинской сестре", учителе рисования. О жизни, которой всегда мало, но в то же время достаточно для того, чтобы научиться любить, дружить и мечтать.

Это невероятно щемящий, глубокий роман о любви, дружбе и выборе жить счастливой жизнью, даже если это счастье, как и жизнь, в любой момент может оборваться.

Аманда Ли Коу "Свет далекой звезды", издательство Старого Льва

В 1928 году на берлинском балу фотограф сделал фотографию, на которой позируют три женщины – Марлен Дитрих, Анна-Мэй Вонг и Лени Рифеншталь. Первая – немка, ставшая американским символом свободы, покинув нацистскую Германию и потеряв родину. Вторая – американка китайского происхождения, талант которой по достоинству не оценили ни в Америке, ни в Китае. Третья – немка, возложившая свой талант на алтарь служения Адольфу Гитлеру.

Три женщины. Три легенды кинематографа двадцатого столетия. Три истории о пути к славе через игры, манипуляции и смену декораций. Чем руководствовалась Дитрих, становясь на сторону Америки? С какими стереотипами приходилось иметь дело Вонг? Жалела ли когда-нибудь Рифентшталь о том, что снималась в пропагандистских фильмах Рейха? Удивительная история о выборе, который определяет нашу судьбу, и о славе, за которую приходится платить высокую цену.

Розелль Лим "Магический чайный магазин Ванессы Ю в Париже", издательство Vivat

Ванесса Ю имеет дар предвидения, который не способна контролировать. Только девушка получает видение, нечаянно взглянув на донышко чайной чашки, как сразу делится увиденным с собеседником. "Вскоре у твоего папы произойдет сердечный приступ". Наверное, это не те слова, которые парню хочется услышать от нравящейся девушки на первом свидании. Поэтому первое свидание становится последним.

Ванесса – блестящая бухгалтер, гурман, красивая молодая женщина, которая, однако, вынуждена пить кофе вместо чая, чтобы не портить людям жизнь. В детстве справляться с необычным даром Ванессе помогала тетя Эвелин, но девушка пропускала советы и наставления мимо ушей. Поэтому уже во взрослом возрасте уезжает в Париж, где тетя недавно открыла чайную. Но удастся ли ей овладеть своим даром, когда вокруг уйма чайных чашек, а в сердце зарождается любовь?

Эта легкая магическая книги заставит вас улыбаться, радоваться, плакать и сопереживать героине.

Джорджия Кауфманн "Портниха из Парижа", издательство #книголав

Роза Кустачер – дизайнер, муза Кристиана Диора, успешная бизнесвумен, которая имеет дар выбирать идеальную одежду к любому событию. Однако на этот раз Роза выбирает одежду не для клиента, а для себя. Она едет на важное мероприятие и должна выглядеть соответствующим образом. Но многолетняя уверенность куда-то исчезает, и растерянная женщина вместо того, чтобы одеваться, обнажает душу.

Роза рассказывает нам о жизни в горном итальянском городке, из которого она сбежала в шестнадцать лет из-за немцев. О жизни в Швейцарии, Париже, Рио-де-Жанейро, Нью-Йорке. О людях, которые случались на ее пути, чтобы чему-то научить и уберечь от неприятностей. О мужчинах, которых она любила и которые любили или желали ее. О женских секретах красоты и мечте, ради осуществления которой иногда приходится чем-то жертвовать.

Сара Джио "Все цветы Парижа", издательство Vivat

2009 год, Париж. Кэролайн просыпается в больничной палате после автомобильной катастрофы. Женщина чудом выжила, но потеряла память. На берегу Сены она имеет просторную квартиру, которую исследует сантиметр за сантиметром, пытаясь понять, какой была ее жизнь до аварии. Ни друзей, ни семьи… Однажды Кэролайн находит в квартире тесную комнату без ремонта, и в ее руки попадает коробка с письмами, адресованными какому-то Люку. Адресант – таинственная Селин.

1943 год, Париж. Селин работает в семейном цветочном магазине, самостоятельно воспитывая дочь. После потери мужчины женщина долго приходила в себя, а затем встретила Люка. Но как только их увлечение перерастает в отношения, влюбленных разлучает Вторая мировая война. Селин остается в оккупированном нацистами Париже, пытаясь наладить работу магазина. Но что будет, когда немцы узнают о еврейских корнях семьи Моро? На что придется уйти Селин, чтобы спасти дочь?

При чтении любовных писем к Кэролайну постепенно возвращается память. Странное дело, но именно Селин поможет женщине принять болезненное прошлое, чтобы несмотря ни на что любить снова и жить дальше.

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