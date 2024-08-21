7 украинских бестселлеров, которые следует прочитать в День Независимости

Книги в этой подборке, изданные в течение 2024 года, почти сразу приобрели статус вневременных изданий – настоящих бестселлеров! — которые надежно вошли в сокровищницу современной литературы. Их авторы – каждый в своем жанре – расширяют фокус исторической перспективы, предлагая независимый взгляд на события недавнего времени и нашего настоящего.

Сергей Плохий. Атомы и пепел: глобальная история ядерных катастроф. – К.: Наш Формат, 2024

Автор этого увлекательного исследования атомной эры и ее опасностей рассказывает драматическую историю шести крупнейших ядерных катастроф, постигших человечество в ХХ веке: авария на Чернобыльской АЭС, разрушение станции "Фукушима-1" в результате цунами, ядерные испытания на атолле Бикини, Киштимская авария, пожар станции "Виндскейл" и авария на "Три-Майл-Айленде".

Рассказывая об этих шести ужасных инцидентах в своей книге "Атомы и пепел: глобальная история ядерных катастроф" Сергей Плохий исследует риски ядерной энергетики как для военных, так и для мирных целей, в то же время предлагая яркое описание того, как люди и правительства принимают решения при чрезвычайных обстоятельствах.. Также, опираясь на глубокие исследования и свидетельские показания, автор прослеживает развертывание каждого кризиса, ключевые решения участников событий, а также реакцию правительств, которые часто пытались скрыть масштабы катастроф. В то же время, он расширяет фокус исторической перспективы, предметно анализируя идеологии, политические векторы и культуры, внесшие свой вклад в трагические события. "Главная причина глубокого недоверия к атомной энергетике и пропагандирующим ее правительствам, — узнаем мы, — заключается в ряде ядерных аварий, которые с 1950-х годов преследуют отрасль то ли в военных, то ли в гражданских ипостасях. Гражданский ядерный сектор всколыхнули три большие аварии: авария на "Три-Майл-Айленде" 1979-го, Чернобыльская катастрофа 1986-го и расплавление Фукушимских реакторов 2011-го. энергетику циклической. После каждой аварии количество построенных и запущенных реакторов падало.

Инна Ковалишена. Крутая история побед. – К.: Моя книжная полка, 2024

"Ок!" — говорит в этой книге Петлюра, а Сталин тоже отзывается: "Провозглашаем Корейскую народно-демократическую республику". И на это нет совета, кроме "детских" иллюстраций этаких замечательных Вальтера Глассофа и Galochka Ch, а также знать, что правда в "Крутой истории побед" Инны Ковалишеной побеждает силу. Когда и как? К примеру, во время Первого Зимнего похода армии УНР. "Вы знаете, что происходит, когда погибает великая империя? – спрашивает автор. — Всем нам вскоре представится шанс увидеть это своими глазами. А сто лет назад народам Восточной Европы досталось гораздо больше впечатлений, ведь на ее территории погибали сразу несколько империй. Украине в последние дни Первой мировой войны очень повезло: нация, которую полтора века разделяли две империи, сумела тогда создать два государства – УНР и ЗУНР, которые Актом Соединения 22 января 1919 объединились в единую Украинскую Народную Республику».

Таким образом, как убеждает нас автор, не всегда и не всюду побеждает сила, часто единство, продуманная работа и уверенность в себе помогают слабее одержать победу над более сильным противником. В книге представлены девять историй побед ХХ века. Эти девять историй доказывают, что победа зависит от множества факторов, но она точно возможна. В ХХ веке было немало бед, но и существовало не меньше побед. Именно о них идет речь в этой книге. Первый зимний поход армии УНР, битва за Британию, арабские восстания, победы Южной Кореи, Сакартвело, бунты украинцев в концлагерях – эти события напоминают нам, что правда всегда побеждает силу. Истории освещают неожиданные детали кампаний, судьбоносные решения, показывают, что иногда один человек может все изменить, а иногда и наоборот – усилий целой нации недостаточно, но пока мы живы – надежда остается.

Сергей Махун. В сетях загадочных исторических убийств. – М.: Вихола, 2024

"Я пытался работать с соблюдением устоявшегося, проверенного научного взгляда на определенный отрезок времени, на ключевые события в основном европейской истории, участниками которой являются монархи и политические деятели, полководцы, ученые, — замечает автор этой книги. — Кстати, биографии некоторых из них в Украине почти неизвестны. Поэтому перед глазами читателя предстанут страницы прошлого, многие из которых кардинально изменили ход истории человечества". Таким образом, книга Сергея Махуна "В сетях загадочных исторических убийств" — не только придирчивое исследование последних мгновений жизни людей, изменивших свое время. Это и портрет эпохи, в которой они жили, воевали и мирились, любили и изменяли, рожали детей… Конечно, писать такие книги непросто.

"Здоровый консерватизм, который я исповедую много лет, предполагает тщательное изучение проверенных временем источников и обнаружение в них важных фактов и тезисов, способных заиграть новыми красками, — рассказывает автор о работе над своим исследованием. — Тем более если речь идет о расследовании загадочных и резонансных убийств". политических фигур". Так что перед нами — знаменитые монархи, политические деятели, полководцы и ученые. От короля Генриха IV Бурбона до Джона Кеннеди, от императрицы Елизаветы Австрийской, которую называли самой красивой женщиной XIX века, до борцов за независимость Украины в XX веке – Симона Петлюры. Казалось бы, эти фигуры кочуют в околоисторической литературе даже не годами, а веками, как напоминает нам предисловие, и в результате повторяемости приобретают черты "подлинности". Вот почему такие книги важны для реального восприятия истории и ее понимания уже в настоящее время.

Юлия Черненькая. Наследство на костях. – Л.: Издательство Старого Льва, 2024

В этом романе много героев с разных времен, которые вкладывают свои истории в пестрое мозаики народной картины – чего? неужели того, что изображено на холсте "Конец света", которое на самом деле имеет автора, а народная на нем только трагедия? Так, каждый из героев и героинь этого мистического романа, а именно — "Наследия на костях" Юлии Черненькой — имеет свою тайну — даже маленькая Юлька с воображаемой подружкой Гуськой — и художник Рональд Свенцицкий в 1939 году, и три одиноких дамы в старом доме уже в нынешнее время (бабушка, мать, внучка), и звезда львовской журналистики Маркиян Вишневецкий, и уборщица Ира, и даже некий Вова Подвигин, выгуливающий утром своего лабрадора. А объединяет их мистическая сила (точнее, ужас), который окутывает наше настоящее призраком прошлой трагедии, произошедшей на этих землях в 1941 году. Ведь на месте санатория в Добромиле когда-то находилась соляная шахта, где было массовое захоронение замученных "врагов народа". И картина упомянутого художника, которая с тех пор находилась на помещении одиноких дам, а ныне готовится к продаже, (не)лишним способом об этом напоминает.

"Триптых изображал множество задранных лиц с умоляюще поднятыми кверху руками. Все люди имели одинаково ужасное выражение лица. Казалось, переданный художником ничем не скрытый ужас завладевал наблюдателем. В животе начинало спазмировать, в горле пересыхало. Все лица на холсте были между собой. разными одновременно".

Оксана Забужко, Макс Кидрук, Мирослав Лаюк, Екатерина Калитко, Любко Дереш. Башня через о. – М.: Комора, 2024

Начало рассказа А.Забужко, открывающего этот сборник, напоминает аналогичное воспоминание Аркадия Любченко, когда после освобождения Харькова из-под большевиков в 1942 году он увидел на здании Городской управы впервые вывешенный желто-голубой флаг. И из-за волнения вынужден был даже свернуть на соседнюю улицу, чтобы скрыть внезапные слезы.

"Каждый раз — то же волнение: — подтверждает автор, — как только начинаешь спускаться по улице (Винниченко, теперь она Винниченко, а тогда была Советская, а еще перед тем, задолго до нас — Ягеллонская, а за УНР — просто Главная, и в окружении моих родителей еще были люди, которые ее так и называли.) — каждый раз начинается та же: симптоматика: учащенное сердцебиение, глухой шум в ушах, пересохший рот и мокрые ладони — так, словно готовишься прыгать с парашютом а что если на этот раз. не получится". В общей сложности в сборнике "Башня через о", основная задача которого, как сможем увидеть — деколонизацию украинских городов через современную литературу — пять совершенно разных историй, как по настроению, так и по жанровому наполнению. Среди авторов, кроме упомянутой А.Забужко – Макс Кидрук, Мирослав Лаюк, Екатерина Калитко, Любко Дереш. Их герои проводят свои жизни, осмысливая ошибки, строя планы на будущее, прослеживая неумолимую связь между пустяками личного и большими последствиями общественного. Через все истории просматривает общий герой – город Луцк – где-то намеком, где-то прямым упоминанием. Город окутывает своим теплом всех персонажей, но радостно приглашает к себе читателей. Стоит добавить, что этот сборник – результат работы Луцкой литературной резиденции "Город вдохновения".

Екатерина Липа. История архитектурных стилей, больших и не очень. – М.: Вихола, 2024

Какие из архитектурных стилей, о которых идет речь в этой книге, действительно велики? К примеру, Харьков – большой, но не величественный, как писал Волновой, но казацкое барокко, зафиксированное в его архитектуре – это уже признанный шедевр. Таким образом, как видим, все относительно в истории не только архитектуры, и советские хрущевки, о которых так рассказывает автор, в последующие столетия вполне могут стать не менее "большими" раритетами соответствующей эпохи. Как бы там ни было, но в "Истории архитектурных стилей, больших и не очень" Екатерины Липы нас еще раз убеждают в том, что ни один архитектурный стиль не появился на свет "взрослым".

Все они проходят те или иные стадии развития, которые в своей книге описывает историка архитектуры. Барокко, готика, ренессанс, модерн. Поэтому эта книга о том, как возникали и приходили в упадок архитектурные стили, а также о том, как они развивались на украинских землях — от Каменца-Подольского до Белгород-Днестровского, от Чернигова до Львова, от Киева до Бахчисарая, от Изюма до Жовквы.. Автор рассказывает о самых выдающихся зданиях своего времени, объясняя, как различать ключевые архитектурные стили, что такое вимперг, десюдепорт и кариатида. То есть нас ждет интересное и увлекательное путешествие – от храма Амон-Ра, Пантеона, Стоунхенджа и итальянских дворцов до городских ратуш, соборов, кафедр и хрущевок.

Ник Лисицкий. Кий и морозная орда. – К.: Фантастические украинцы, 2024

Герой этой книги – обычный мечтательный юноша. Он живет в маленькой хижине на окраине села Калиново вместе со своим опекуном домовой Дидо и мечтает о путешествиях и приключениях. И если раньше в Явном мире, где живет Кий, весна никогда не опаздывала, а зима не задерживалась надолго, то сейчас все не так! Уже давно пришло время возвращения тепла на землю, однако метели все свирепствуют, а мороз сковывает землю и не собирается отступать. "Может и правду говорит Дидо. Еще никогда весна так не задерживалась", — задумался Кий. Съеженный, он побрел назад, пытаясь утоптать как можно больше снега, чтобы сберечь тропу. Зайдя в сени, Кий достал с полки банку, насыпал повидла. в тарелку и унес ее в печь. Домовой мигнул из полумрака желтыми глазами, подвинулся на край запечья, вмокнул палец в повидло, облизал его и громко причмокнул от удовольствия. – Зимно на улице? — поинтересовался, жмурясь. – Угу, – кивнул Кий. Юноша прижал окоченевшие руки к печи и, собравшись с мыслями, спросил: — Дед, а что, если зима не закончится? Разве такое может быть? – Все может быть, – ответил домовой, чавкая губами. – Но ведь такого раньше никогда не было! — Если чего-то никогда не было, то вероятнее всего оно случится, — покачал головой домовой.

Поэтому вместе со своими друзьями — Чугайстром и Хухой — Кий отправляется на край света искать Перуна, чтобы тот открыл небо и уронил на землю весну. Но путь команде смельчаков пересекает орда свирепых чудовищ, стремящихся покорить Явный мир и его обитателей. Какие опасности и испытания ждут Кия и его товарищей? Кто из мифических героев придет им на помощь? Удастся ли им одолеть врага и вернуть весну? Все это можно узнать, дочитав роман до последней страницы!

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