8 книг для тех, кому понравился сериал "Эмили в Париже"

Секс, дружба, поиск себя и правильных решений – именно такие темы поднимаются в сериале "Эмили в Париже". Как выстроить здоровые отношения, отстоять собственные границы и не потерять то, что любишь? Сложные ответы прячутся в интересных книгах.

Сериал "Эмили в Париже" – это не просто легкий фильм о Париже, просматривая который, приятно завершить трудный рабочий день. В каждой серии проигрываются ситуации, в которые мы попадаем в реальной жизни: конфликты с любимым/любимой, недоразумение с руководством, профессиональное выгорание, страх проявления.

Если экранная проблема Эмили, или Минди, или Габриэля мешает вам в реальной жизни, а решить ее вам не удается, не огорчайтесь. Райтер издательства бестселлеров Vivat Татьяна Крисюк собрала для вас список книг, которые помогут разобраться со своими эмоциями, страхами и чувствами.

Джудит Орлофф "Выживание для эмпата: жизненные стратегии для чувствительных людей", издательство Vivat

Эмпаты – это люди с тонкой кожей. Они считывают эмоции других и проектируют их на себя. В первой серии третьего сезона сериала Эмили пытается учесть и не оскорбить чувство обеих своих учительниц Маделлин и Сильви. В то же время ситуация, сложившаяся из-за этого, осложнила жизнь самой Эмили. В том числе и на психоэмоциональном уровне.

Эмпатам сложно делать выбор, отстаивать свои границы, фокусироваться на себе. Поэтому нередко они "выбирают не выбирать", откладывая самое важное на потом. Это приводит к ухудшению отношений с коллегами, партнерами, друзьями, выгоранию и депрессии.

Книга "Выживание для эмпата" поможет отделить свои эмоции от чужих, упорядочить их, не потеряв умения сочувствовать и овладеть своим даром. Ибо именно даром Джут Орлофф называет эмпатию. И тогда вам не придется терпеть, страдать и подстраиваться.

Йен Кернер "Давайте поговорим о вашем последнем сексе. Обнажите тело, чтобы раскрыть душу", издательство Лаборатория

Секс – неотъемлемая часть взрослых отношений. Но, как правило, в сериалах и фильмах он изображается как гармоничное слияние двух душ (секс главных героев в конце первого сезона сериала). Симуляция, проблемы с влечением, преждевременная эякуляция, отсутствие оргазма, застенчивость и стыд в кадр не попадают. Однако все эти проблемы существуют в спальнях реальных мужчин и женщин.

Эта книга научит вас понимать эмоции своего тела, давать волю внутренним странностям, откровенно говорить с партнером о страхах и проблемах в отношениях. А еще настроит вас друг на друга без идеалистических представлений и ложных утверждений об одновременном оргазме или порнографическом поведении.

Марк Брекетт "Разрешение на чувства. Откройте силу эмоций, чтобы покорить новые вершины", издательство Vivat

Все эмоции имеют причины и последствия. Следовательно, влияют не только на самочувствие, но и на самореализацию и отношения. Поэтому их важно осознавать, различать, проживать и конвертировать в действия. Эмили, Минди, Габриэль, Камила и другие герои сериала на протяжении трех сезонов так и этак разбираются со своими эмоциями. Иногда они пытаются игнорировать то, что действительно ощущают. Иногда делают вид, что не замечают чего-либо очевидного. Иногда пробуют строить жизнь вопреки зову сердца, повинуясь обстоятельствам. Но работает ли это?

Истинное понимание своих эмоций – ключ к пониманию жизни. Марк Брекетт разработал свою систему работы с эмоциями – ЛИДЕР, освоив которую, вы поймете природу своих чувств. Научитесь быть честным с собой и другими, брать на себя ответственность только за свои действия и мысли, договариваться и не тратить жизнь на ожидания.

Владимир Станчишин "Для отношений нужны двое", издательство Вихола

Для отношений нужны двое, а еще для понимания собственных эмоций и чувств, умения отстаивать свои границы, уважать границы другого человека, терпение и умение договариваться.

Отношения – это приятный и сложный вид коммуникации между двумя людьми, к которой нужно быть готовыми. Ведь кроме страсти вам придется столкнуться с недоразумениями, конфликтами, кризисами и трудностями. А значит, придется извиняться, слушать, делать выбор. Развитие отношений Эмили и Алфи – это яркий пример.

Дэвид Эпштейн "Уметь все", издательство Vivat

Маркетинг – творческая профессия, предполагающая умение быстро переключаться с темы на тему. Сегодня Эмили занимается продвижением французского модельера Пьера Кадо. А через неделю, если не параллельно, продвижением семейной винодельни.

Наш страх выходить за рамки своей профессии ясен: все новое пугает неопределенностью. Но новые знания открывают новые возможности. А новые возможности – новые карьерные достижения. Для развития гибкости необязательно сегодня менять профессию. Достаточно системно чем-то интересоваться. Шитье, писательство, таргетированная реклама, испанский язык, продажи – что бы вы хотели освоить?

Для начала выберите что-нибудь одно, отбросьте стереотипы и сомнения - и действуйте. А Дэвид Эпштейн поможет вам получить разнообразный опыт. Превратить поражения в полезный опыт. И сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Кэтрин Стотхарт "Как найти общий язык. Уверенность и харизма при общении с личностями разного типа", издательство КМ-БУКС

Одним из центральных конфликтов третьего сезона сериала стало маркетинговое противостояние между Сильви и Маделином. Женщины не хотят сотрудничать, хотя единолично полноценно работать им не удается. Попытки наладить отношения завершаются неудачами, потому что каждый лидер пытается отстоять прежде всего себя, а не команду или идею. Харизмы и уверенности хватает обоим, однако им недостает понимания ситуации: что даст объединение? Успех, покой, новых клиентов, сплоченную сильную команду.

Книга Кэтрин Стотхарт поможет вам определить свой тип поведения, а также типы поведения других людей. Научит выстраивать нормальные рабочие и личные отношения и договариваться, не затрагивая личность оппонента.

Джерри Сольц "Как стать художником. 60 практических советов", издательство Vivat

Любая работа нуждается в творчестве – оформление профиля в Instаgram, написание текста, пошив одежды, выполнение макияжа, приготовление пищи, ведение переговоров. Наша жизнь – это искусство.

В отличие от эксцентричного экранного художника Пьера Кадо, Джерри Сольц с радостью делится с нами практическими советами, которые помогут раскрыть собственный потенциал. В то же время можно быть застенчивым человеком, не иметь художественного образования, достаточно свободного времени и денег. Самое главное условие – желание себя проявить.

Книга прежде всего пригодится представителям разных творческих отраслей, начиная с живописи и заканчивая театром. Однако и людям нетворческих профессий она не повредит. Ибо откуда вам знать, не притаился ли внутри вас художник?

Виктор Мандязк "Тренер позволяет! 50 мифов о похудении", издательство Vivat

Если во время просмотра сериала "Эмили в Париже" вам захотелось съесть хрустящий круассан, сделайте это немедленно. И неважно, что уже вечер, а не первая половина дня, когда можно есть коварные углеводы. Виктор Мандязк, профессиональный тренер, позволяет есть все и в любое время.

Философия тренера следующая: ешьте по-человечески человеческую пищу, но в ограниченном количестве. Ибо строгие и изнурительные диеты приводят к "срывам", и потерянные на кефире и шпинате килограммы быстро и надолго возвращаются "домой". Еда не должна вызывать у вас страх, панику и мысли об учете калорий (это не работает). Потому бокал вина можно, кофе с сахаром можно, шоколад можно и даже фастфуд можно. А как безболезненно избавиться от брюшка, не отказываясь от любимых вкусностей и коротких юбок, автор рассказывает в книге.

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