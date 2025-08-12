"А мой в "Азове"": кто стал героями рекламы, которая зацепила всех

"Мой в "Азове""

В видео снялись не актеры, а настоящие родственники и близкие люди военных, которые говорят «А мой в „Азове“».

Герои и авторы «вирусных» роликов рассказали ТСН о своих впечатлениях от съемок и какой был главный посыл рекламной кампании.

Людмила Кузьменко — мать военнослужащего Пако.

«Это парень, который прошел оборону Мариуполя, попал в плен и находился там три года. Недавно он вышел из плена, у него тяжелое ранение и он до сих пор находится на реабилитации.

Это мама, которая пережила очень сложные и страшные эмоции, потому что три года ждала из плена сына и мы только можем представить, что она пережила за это время. И когда она пришла на съемочную площадку, она не играла, потому что не актриса, она просто вела себя, как в реальной жизни. И пока мы снимали, она очень много рассказывала историй, что этот сценарий, он просто из ее жизни, потому что она постоянно слышит эти разговоры и постоянно находится в таких ситуациях. И это очень круто, что мы находимся на съемочной площадке и понимаем, что снимаем о том, что это действительно так и есть, это правда», — говорится в видео.

Юлия Лободюченко — девушка военнослужащего.

«Мой парень служит с 2019 года в „Азове“, его позывной Репортер. Он был защитником Мариуполя, получил тяжелое ранение, прошел почти год плена и продолжает сейчас службу», — рассказала Юлия.

«Один из режиссеров ролика, мой друг, и мы встречались на кофе, он говорит, слушай, так у тебя же парень в „Азове“, а нам как раз надо люди, которые реально касающийся. Поэтому он мне предложил, я согласилась и все».

«Человек имел специальность, закончил университет, и во времена еще до полномасштабного вторжения, когда многие люди еще не осознавали или не хотели видеть, что происходит, добровольно мобилизовался, пошел служить прицельно, сразу, в Азов. […] Он прошел ад, объективно. Плен, ранения, потери. Но он остался настолько добрым с такой какой-то невероятной верой, что все равно все будет хорошо, и что все нормально, и что все будет в конце ровно так, как надо. И это такая штука, которой я стараюсь у него учиться», — добавила Юлия.

«Мы прекрасно понимали, что эта кампания вызовет определенную дискуссию и резонанс, но, честно говоря, не ожидали, что настолько большую. Но мне кажется, что эти вопросы, которые мы там поднимаем, должны проговариваться в обществе. И та дискуссия, которая возникла вокруг этого, мне кажется, что она нам очень важна», — рассказала в видео Оксана Бондаренко — старший офицер Отделения коммуникаций 1-го корпуса НГУ «Азов».

«В общем, за время полномасштабки у меня сформировался какой-то такой пузырь знакомых, где, как правило, не возникает таких вопросов, не возникает таких диалогов. Но проблема в том, что они же тебя обычно догоняют, как показано в роликах, в каких-то неожиданных местах среди менее знакомых людей. То есть это где-то в магазине, в такси, среди просто каких-то знакомых с общей компанией, с которыми ты впервые видишься, и в какой-то момент появляется этот смолток (короткий разговор — ред.), а кто что себе думает. Вот этот художественный ход, который после фразы «Мой в „Азове“», когда все останавливаются

Матери, девушки, жены, отцы, военнослужащие ежедневно переживают очень сложные эмоции. Это постоянная тревога, постоянное переживание за своих родных и постоянное ожидание звонка и вот эти сложные эмоции. Но они должны во всем этом получать поддержку от общества и ни в коем случае не бояться кому-то сказать, что их родственники служат в армии. И этот наш киноход в конце ролика, он символизирует такую паузу и такую реакцию общества, когда все обращают внимание на то, что это как бы такая неудобная пауза, которую часто семьи военнослужащих слышат, когда они говорят правду о том, что с ними происходит, и это их реальность».