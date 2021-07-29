Ах, как это трогательно: поцелуи на королевских свадьбах

Каждая королевская свадьба заканчивается поцелуем, но не всегда именно на балконе Букингемского дворца.
Сегодня мы вспоминаем, как выходила замуж принцесса Диана. Их венчание с принцем Чарльзом состоялось 29 июля 1981 года. После церемонии в соборе Святого Павла пара отправилась в Букингемский дворец и через несколько мгновений молодожены вышли на балкон, чтобы продемонстрировать миру свой первый поцелуй.
Мы решили вспомнить другие королевские свадьбы в фотографиях и этот особенный момент поцелуя на балконе, или у входа в церковь.
Хорошая подруга Дианы – Сара Фергюсон вышла замуж за младшего брата принца Чарльза – принца Эндрю спустя пять лет и тоже в июле. Церемония бракосочетания пары состоялась 23 июля 1986 года. Шафером Эндрю был его младший брат принц Эдвард, в то время, как сам Эндрю был шафером на свадьбе Чарльза. Их поцелуй был на балконе Букингемского дворца.
Следующей громкой свадьбой стало венчание старшего сына Дианы и Чарльза – принца Уильяма с Кейт Миддлтон. Они встречались долгих десять лет, пока не узаконили свой союз 29 апреля 2011 года на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Их первый поцелуй был также на балконе Букингемского дворца.
А на этой фотографии запечатлены молодожены Томас Кингстон и леди Габриэлла Виндзор - двоюродная племянница королевы Елизаветы II – во время их поцелуя на ступенях часовни Святого Георгия в Виндзорском замке, 18 мая 2018 года.
На следующий день – 19 мая 2018 года там же состоялась свадьба младшего сына Дианы и Чарльза – принца Гарри с американской актрисой Меган Маркл. В 2020 году пара сложила с себя королевские полномочия и переехала в США.
Сестра герцогини Кембриджской - Пиппа Миддлтон – не является членом королевской семьи, но мы не можем не показать ее свадебный поцелуй с Джеймсом Мэтьюзом после церемонии в церкви Святого Марка в Энглфилде, 20 мая 2017 года.
12 октября 2018 года спустя пять месяцев после Меган и Гарри свадьбу сыграли принцесса Йоркская Евгения (младшая дочь Сары и принца Эндрю) и Джек Бруксбэнк. Церемония прошла в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре, а поцелуй выглядел очаровательно.
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