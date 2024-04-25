Актеры на премьере комедии "Крашанка": Олеся Жураковская – в гороховой блузке, Стас Боклан – в двубортном пиджаке

В Киеве, в кинотетаре "Оскар", состоялся допремьерный показ украинской семейной комедии "Крашанка".

На мероприятии были актеры ленты: Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Даша Легейда, Владимир Гладкий, Артур Логай, Михаил Пулянский, Людмила Загорская и Кира Мещерская. А также творческая команда: режиссер Тарас Дударь, генеральные продюсерки Алла Липовецкая и Марина Квасова.

Актеры и команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Станислав Боклан/Фото Кирилл Авраменко

Даша Легейда/Фото Кирилл Авраменко

Олеся Жураковская/Фото Кирилл Авраменко

Владимир Гладкий и Даша Легейда/Фото Кирилл Авраменко

Станислав Боклан, Олеся Жураковская и команда фильма/Фото Кирилл Авраменко

Среди гостей премьеры мы заметили Елену Лавренюк, Анастасию Цимбалару, Ирину Кудашову, Илону Гвоздеву, Юрия Ткача, Алексея Суханова, Богдана Осадчука и других.

Елена Лавренюк/Фото Кирилл Авраменко

Анастасия Цимбалару/Фото Кирилл Авраменко

На ивенте была представлена "ракета" из фильма и большой макет яйца, на котором все желающие написали свои пожелания.

"Ракета" и макет яйца/Фото Кирилл Авраменко

О фильме:

В канун Пасхи Иван Андреевич Забияка (Станислав Боклан) планирует запустить ракету на кремль. Чтобы реализовать свой замысел, он ремонтирует пульт управления ракетной установки под тайным названием "Поезд номер ноль", который в советское время служил подвижной платформой для запуска ядерных ракетных боеголовок.

Станислав Боклан/Фото Кирилл Авраменко

К Ивану Андреевичу неожиданно приезжают дочери (Олеся Жураковская и Даша Легейда), сын (Владимир Гладкий) и внук (Михаил Пулянский). Поэтому задумка главного актера оказывается под угрозой срыва. Дочери начинают пристально наблюдать за своим отцом, чтобы тот ничего не утонул. Смогут ли они остановить отца на пути к своему замыслу и справятся ли со своими противоречиями?

С сегодняшнего дня фильм "Крашанка" в национальном прокате.

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