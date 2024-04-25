Актеры на премьере комедии "Крашанка": Олеся Жураковская – в гороховой блузке, Стас Боклан – в двубортном пиджаке

С сегодняшнего дня семейный фильм в национальном прокате.
В Киеве, в кинотетаре "Оскар", состоялся допремьерный показ украинской семейной комедии "Крашанка".
На мероприятии были актеры ленты: Станислав Боклан, Олеся Жураковская, Даша Легейда, Владимир Гладкий, Артур Логай, Михаил Пулянский, Людмила Загорская и Кира Мещерская. А также творческая команда: режиссер Тарас Дударь, генеральные продюсерки Алла Липовецкая и Марина Квасова.
Среди гостей премьеры мы заметили Елену Лавренюк, Анастасию Цимбалару, Ирину Кудашову, Илону Гвоздеву, Юрия Ткача, Алексея Суханова, Богдана Осадчука и других.
На ивенте была представлена "ракета" из фильма и большой макет яйца, на котором все желающие написали свои пожелания.
О фильме:
В канун Пасхи Иван Андреевич Забияка (Станислав Боклан) планирует запустить ракету на кремль. Чтобы реализовать свой замысел, он ремонтирует пульт управления ракетной установки под тайным названием "Поезд номер ноль", который в советское время служил подвижной платформой для запуска ядерных ракетных боеголовок.
К Ивану Андреевичу неожиданно приезжают дочери (Олеся Жураковская и Даша Легейда), сын (Владимир Гладкий) и внук (Михаил Пулянский). Поэтому задумка главного актера оказывается под угрозой срыва. Дочери начинают пристально наблюдать за своим отцом, чтобы тот ничего не утонул. Смогут ли они остановить отца на пути к своему замыслу и справятся ли со своими противоречиями?
С сегодняшнего дня фильм "Крашанка" в национальном прокате.
Читайте также:
- С Гослингом и Блант в главных ролях: в Киеве состоялся премьерный показ комедийного экшена "Каскадер"
- Звезды на премьере фильма с Кристен Стюарт: Добрыднева – в нежном пальто, Витвицкая – в голубом платье
- Звезды на премьере "Материнского инстинкта": Илона Гвоздева – в кокетливом платье, Монро – в наряде хаки